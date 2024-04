Inhalt

BAG ruft zu Tests auf - Auf Sex-Krankheiten testen, ist teuer – zu teuer?

Die neue «Love Life»-Kampagne des BAG setzt weniger aufs Kondom, sondern mehr aufs Testen. So will man die Zunahme von sexuell übertragbaren Geschlechtskrankheiten wie Syphilis oder Chlamydien in den Griff kriegen. Doch vielen jungen Menschen dürften die Tests zu teuer sein.