Nicht alle Jugendlichen erhalten zuhause dieselbe Unterstützung bei der Lehrstellensuche. Einige sind auf sich allein gestellt. Sei es, weil die Eltern keine Zeit haben, das Schweizer Berufswahlsystem nicht kennen oder zu wenig gut Deutsch sprechen. Die Bildungschancen in der Schweiz hängen immer noch stark vom familiären Hintergrund ab. Solchen benachteiligten Jugendlichen hilft das Mentoring-Programm «Rock Your Life».

Bei «Rock Your Life» unterstützen junge Erwachsene als Mentorinnen und Mentoren benachteiligte Jugendliche beim Übergang von der Schule ins Berufsleben. Jeder Jugendliche im Projekt erhält dabei seine persönliche Betreuerin. Die beiden treffen sich dann regelmässig, um Schnupperlehren zu suchen, Bewerbungen zu schreiben und Bewerbungsgespräche vorzubereiten.

Der Mentor als «grosser Bruder»

Die Mentorinnen oder Mentoren könnten den Jugendlichen ganz konkret helfen, sie motivieren, wenn es mal nicht so gut laufe oder bei Terminen und Pendenzen nachfassen, sagt Melanie Rolli, Co-Geschäftsführerin von «Rock Your Life»: «Deshalb reden wir auch gerne von einem ‹grossen Bruder› oder einer ‹grossen Schwester›.» Junge Erwachsene hätten einen anderen Zugang zu den Jugendlichen.

Zum Projekt gehören nicht nur die Treffen zu zweit. «Rock Your Life» bietet den Jugendlichen und ihren Mentoren auch verschiedene Trainings und Workshops an. Berufsbildner von Partnerfirmen zeigen den Jugendlichen, worauf es bei einer Bewerbung ankommt und üben mit ihnen Bewerbungsgespräche.

Erfolgsquote über 80 Prozent

«Rock Your Life» startete als gemeinnütziges Projekt in Deutschland. In der Schweiz wurde 2013 ein Pilotprojekt in Bern durchgeführt. Inzwischen gibt es «Rock Your Life» in acht Deutschschweizer Städten. Das Projekt wird vor allem von Stiftungen finanziert. Bislang haben 565 Mentoringpaare das Projekt durchlaufen.

Jedes Jahr werde gemessen, wie viele der begleiteten Jugendlichen eine Anschlusslösung finden, sagt Melanie Rolli: «Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass das 80 Prozent sind. Und das haben wir bisher erreicht.» Ebenso viele seien ein Jahr später auch immer noch an dieser Lehrstelle.

Die nächsten Ziele von «Rock Your Life» sind, das Projekt auch in der Romandie zu verankern, weitere Finanzierungsquellen zu suchen und Jugendliche, die das Projekt selbst durchlaufen haben, als Mentorinnen und Mentoren zu gewinnen. Dafür, dass die Jugendlichen auch während der Lehre begleitet werden, reichen die Ressourcen nicht. Daher endet eine Begleitung jeweils nach anderthalb Jahren. Regelmässig gibt es aber Mentoringpaare, die den Kontakt über diese Zeit hinaus aufrechterhalten.