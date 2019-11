Der Branchenverband Astag reagierte in einer schriftlichen Stellungnahme positiv. Man freue sich über die Fortschritte in der Verlagerungspolitik und die Branche habe mit ihren Abgaben viel dazu beigetragen. Auffallend versöhnlich auf der anderen Seite fällt auch die Reaktion beim Verein Alpeninitiative aus. Dessen Präsident, der frisch gewählte Bündner SP-Nationalrat Jon Pult sagt: «Da ist eine neue Dynamik in die Verkehrs- und vor allem in die Verlagerungspolitik eingekehrt.» Das Massnahmenpaket des Bundesrats sei ein Schritt in die richtige Richtung.