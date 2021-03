Berset betonte in der Medienkonferenz die Wichtigkeit der wissenschaftlichen Beiträge an die Pandemie-Bekämpfung. Die wissenschaftliche Stimme werde immer in die Entscheidungsfindung des Bundesrats einfliessen. Sie könne nicht einfach unterbunden werden.

Am Samstag hatte sich die Wirtschaftskommission des Nationalrats für einen Maulkorb für die nationale Corona-Taskforce entschieden. Sie soll sich nicht mehr zu Massnahmen gegen das Coronavirus äussern dürfen. Der Nationalrat entscheidet diese Woche in der Sache.