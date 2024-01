Legende: Keystone/Archiv/ LUKAS LEHMANN

Im Kanton Bern bleiben am kommenden Montag die meisten Polizeiwachen geschlossen. Grund dafür sind der Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten sowie der Einsatz am WEF in Davos. Das teilte die Kantonspolizei Bern mit. In Bern will die Kantonspolizei mit einem sichtbaren Dispositiv im Einsatz stehen. In der Region Bern könne es zudem kurzzeitig zu Strassensperrungen und Verkehrseinschränkungen kommen, so die Polizei.

Die Schliessung der meisten Wachen im Kanton ist laut Polizei nötig, damit genügend Personal für die verschiedenen Einsätze zur Verfügung steht. Zugleich könne so kantonsweit die polizeiliche Grundversorgung sichergestellt werden. Dabei geht es um die Präsenz auf den Strassen und die Notfalldienste.

Geöffnet sind am Montag ausschliesslich die Wachen Bern-Waisenhaus, Biel, Moutier, Interlaken und Thun.