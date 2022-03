Derzeit steigen die Corona-Fallzahlen wieder stark an: Am Montag meldete das BAG 69'147 neue Fälle, die seit Freitag positiv auf Corona getestet wurden. Der 7-Tage-Schnitt liegt damit um 28 Prozent höher als vor einer Woche, was einer Verdoppelung der Fallzahlen alle 19 Tage entspricht.

Und auch die Spitalbelegung wegen Corona steigt wieder: Derzeit werden pro Tag im Schnitt 85 Personen wegen Corona in ein Spital eingeliefert. Mit derzeit 1687 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden, sind das 18 Prozent mehr als vor einer Woche. 139 von ihnen werden auf einer Intensivstation behandelt. Jeden Tag sterben in der Schweiz derzeit 7 Menschen an Covid-19.



Angesichts der aktuell steigenden Corona-Fallzahlen spricht GDK-Präsident Lukas Engelberger von einer «Unsicherheit». Die Frage sei, ob mit den hohen Fallzahlen auch die Belastung in den Spitälern steige – denn daran hat sich die Politik bei der Verordnung von Massnahmen stets orientiert.