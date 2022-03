Wie stark ist BA.2 verbreitet? Sicher ist, dass BA.2 die erste Omikron-Variante BA.1 relativ rasch verdrängt. Die Sequenzdaten zur Verbreitung der Varianten laufen der aktuellen Situation allerdings immer etwas hinterher, weil das Sequenzieren Zeit braucht. In Kalenderwoche 8 hatte BA.2 einen Anteil von 42 Prozent, mit steigender Tendenz.

Audio Aus dem Archiv: Das Original-Omikron wird von BA.2 verdrängt 04:01 min, aus SRF 4 News aktuell vom 26.01.2022. abspielen. Laufzeit 04:01 Minuten.

Wie infektiös ist diese Variante? Eine Möglichkeit, dies herauszufinden, ist, sich die sogenannte «secondary attack rate» in Haushalten anzuschauen: Bei dieser Studie aus dänischen Haushalten wird gezählt, wie viele Personen im gleichen Haushalt angesteckt werden, wenn eine Person das Virus von aussen reinträgt. Dieser Wert beträgt für die erste Omikron-Variante (BA.1) 29 Prozent, das heisst es würde in einem Haushalt von insgesamt 4 Personen eine weitere angesteckt, wenn einer das Virus reinträgt. Für BA.2 liegt sie um ein Drittel höher bei 39 Prozent.

Gibt es mehr asymptomatische und schwere Verläufe? Beide Omikron-Varianten BA.1 und BA.2 sind, was den Schweregrad angeht, in etwa mit der Variante vergleichbar, die im Frühjahr 2020 in Europa dominant war. Beide sind insgesamt milder als Delta, aber ohne breit vorhandenen Immunschutz eben ähnlich wie die Variante von Anfang 2020. Gute Daten zum Schweregrad gibt es inzwischen aus Südafrika, Grossbritannien und Dänemark.

Kann man sich nach BA.1 auch mit BA.2 anstecken? Die Immunität nach einer BA.1-Infektion schützt für eine Zeit lang gut vor einer Infektion mit BA.2. Insgesamt gibt es bei Corona aber relativ viele Reinfektionen. Das hat mit der Biologie dieser Viren zu tun. Fast alle respiratorischen Viren kann man mehrfach bekommen, weil das Immunsystem in den Schleimhäuten in Nase und Rachen immer nur einen vorübergehenden Infektionsschutz aufbaut. Dabei gilt: Je frischer die Immunität, umso eher ist man vor Infektion geschützt.

Welches sind die Unterschiede zu Delta? Beide Omikron-Varianten infizieren eher die oberen Atemwege, während Delta auch tieferes Lungengewebe gut infizieren kann.

Ist BA.2 mit einer Erkältung vergleichbar? Die Symptome sind anfangs häufig einer Erkältung sehr ähnlich, deshalb sollte man auch einen Test machen, auch wenn sich eine Infektion nur wie eine Erkältung anfühlt. Wie schwer oder mild eine Omikron-Welle in einem Land insgesamt verläuft, hängt entscheidend vom Immunschutz in der Bevölkerung ab.

01:00 Video Aus dem Archiv: Steigende Corona-Fallzahlen in der Schweiz Aus Tagesschau vom 11.03.2022. abspielen

Das kann man im Moment gut daran sehen, wie sich die vielen Omikron-Infektionen in Hongkong auswirken: Die Fallzahlen dort sind so hoch wie noch nie, die Impfraten vergleichsweise niedrig, die Sterberaten hoch und die Spitäler überlastet. In England dagegen verlaufen Infektionen mit dem Coronavirus inzwischen zum ersten Mal im Schnitt milder als Infektionen mit dem Influenzavirus, also als eine Grippe. Der entscheidende Faktor ist auch hier die inzwischen sehr hohe Immunität in der Bevölkerung.