Was seit der verheerenden Brandnacht im Raum stand, hat sich nun bestätigt: Die Brandschutzkontrollen wurden in der Bar «Le Constellation» vernachlässigt. Jährliche Kontrollen wären vorgeschrieben. Zuletzt wurde die Bar jedoch 2019 kontrolliert.

Er könne sich nicht vorstellen, wie das passiert sei, erklärte der Gemeindepräsident. Fünf Jahre lang keinerlei Kontrollen. Und das, obwohl die Gemeinde einen eigenen Brandschutzbeauftragten angestellt hat.

Ein zu grosser Aufwand für eine Gemeinde?

Gemeindepräsident Nicolas Féraud hat die Medienkonferenz allerdings auch zum Anlass genommen, aufzuzählen, was die Gemeinde trotzdem alles gemacht hat an Kontrollen in den vergangenen Jahren. Wie gross der Aufwand für eine touristische Gemeinde sei, die so viele Restaurants und Hotels zu beaufsichtigen habe.

Und: Féraud stellte auch die Frage nach der Verantwortung des Kantons. Die umgebaute Bar sei 2015 von kantonalen Behörden kontrolliert und abgenommen worden. Féraud spricht zudem von grossen Fehlern, die die Barbetreiber gemacht hätten.

Wer ist schuld?

Die Frage nach der Schuld an dieser Brandkatastrophe wird noch viele Jahre viele Gerichte beschäftigen. Denn es scheint ganz so, als ob sehr vieles sehr falsch gelaufen ist bei der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana. Nicht nur vonseiten der Betreiber. Auch die Gemeinde – und der Kanton Wallis – werden sich ihrer Verantwortung stellen müssen.