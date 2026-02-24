 Zum Inhalt springen

Brandkatastrophe Crans-Montana Einigung: Italienische Ermittler werden in Sitten erwartet

24.02.2026, 16:22

  • Die Walliser Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud hat die Staatsanwälte von Rom im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe von Crans-Montana offiziell nach Sitten eingeladen.
  • Der Termin für dieses Arbeitstreffen steht noch nicht endgültig fest.

Laut der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos hat Pilloud am Montag ein Schreiben an die Staatsanwaltschaft in Rom geschickt, in dem sie ihre Bereitschaft bekundet, die italienischen Ermittler im Wallis zu empfangen.

Diese Information wurde der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mittlerweile bestätigt – den Zeitpunkt gelte es aber noch zu vereinbaren, hiess es bei der Walliser Staatsanwaltschaft. Die italienische Delegation wird laut Pilloud Zugang zu allen bisher gesammelten Unterlagen erhalten.

Verstärkte Koordination

Am vergangenen Donnerstag hatte sich Pilloud in den Räumlichkeiten des Bundesamtes für Justiz in Bern mit dem Generalstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Rom, Francesco Lo Voi, getroffen.

Zwei Personen schütteln sich die Hand hinter Mikrofonen bei einer Pressekonferenz.
Legende: Lo Voi und Pilloud an der Pressekonferenz anlässlich ihres Treffens vergangene Woche. KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Dabei wurde eine verstärkte Koordination zwischen der Schweiz und Italien im Rahmen der Ermittlungen zum Brand in Crans-Montana vereinbart.

SRF 4 News, 24.2.2026, 9 Uhr ; 

