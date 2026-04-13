Frankreich hat die Beschlagnahmung des Vermögens der Bar-Besitzer von Crans-Montana abgelehnt.

Die Schweiz hatte dies mit einem internationalen Rechtshilfegesuch gefordert.

Das zuständige Gericht in Frankreich urteilte, die Vermögenswerte der Familie Moretti würden weder direkt noch indirekt mit einer allfälligen Straftat in der Schweiz zusammenhängen.

Bei den Vermögenswerten geht es um Immobilien der Familie Moretti in Cannes und auf Korsika.

Die Schweizer Justiz hatte Mitte Januar die Beschlagnahmung der zwei Immobilien in Cannes und in Sari-Solenzara auf Korsika beantragt, die sich im Besitz des Ehepaars Moretti befinden.

Weiter forderte sie, die Konten bei verschiedenen Bankinstituten sowie eine Lebensversicherung der Morettis zu beschlagnahmen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Legende: Die Betreiber des Lokals «Le Constellation»: Jacques und Jessica Moretti. REUTERS/Umit Bektas

Die geplante Pfändung des Vermögens stehe in keinem Zusammenhang mit den verfolgten Straftaten, weshalb «die Vollstreckung des Rechtshilfeersuchens abzulehnen» sei, lautete nun der Ablehnungsentscheid des französischen Richters.

Die Walliser Staatsanwaltschaft bestätigte die gemeldete Ablehnung der französischen Justizbehörden.

Brand in Bar «Le Constellation»

Der Franzose Jacques Moretti ist gemeinsam mit seiner Ehefrau Jessica Moretti Miteigentümer der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana. Er steht im Zentrum der Ermittlungen zum Brand, bei dem an Silvester 41 Menschen starben und 115 teils schwer verletzt wurden.

Der Gemeindepräsident von Crans-Montana, Nicolas Féraud, wurde am Montag vernommen.

Die Gemeinde hatte eingeräumt, dass in der Bar seit 2019 keine Brandschutzkontrollen mehr durchgeführt worden seien – obschon vorgeschrieben ist, solche Kontrollen jährlich durchzuführen.