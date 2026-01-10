Wir tragen sie ständig mit uns herum, aber wie wichtig und wie verletzlich unsere Haut ist, das ist vielen erst jetzt bewusst geworden – nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana. Wir haben fünf Fakten über unsere Haut zusammengetragen.
Bis zu zehn Kilogramm schwer
Die Haut ist das grösste Organ des Menschen. Sie ist eineinhalb bis zwei Quadratmeter gross und je nach Körpergrösse bis zu zehn Kilogramm schwer. Sie erneuert sich ungefähr alle vier Wochen.
Von den Füssen bis zum Augenlid
Die Haut besteht aus verschiedenen Schichten, die wiederum aus verschiedenen Zellen bestehen und auch unterschiedliche Funktionen haben. Es gibt drei Schichten: Oberhaut, Lederhaut und Unterhaut. Und was wahrscheinlich die meisten Menschen umgangssprachlich mit Haut assoziieren, ist vor allem die Oberhaut. Die Oberhaut ist an den Hand- und Fussflächen vier Millimeter dick und am Augenlid dünn wie ein Blatt Papier.
Barriere gegen Krankheitserreger
Die Haut schützt uns vor äusseren Einflüssen wie Viren, Bakterien, Schmutz, Chemikalien oder UV-Strahlung. Sie ist unser erster Schutzschild und unsere erste Immunantwort gegen Krankheiten.
Mehr als «nur» eine Aufgabe
Die Haut ist wichtig für die Temperaturregelung. Sie hilft uns, die Temperatur konstant zu halten. Die Haut ist zum Beispiel verantwortlich fürs Schwitzen. Wichtig ist die Haut aber auch für den Flüssigkeitshaushalt und unseren Stoffwechsel: Sie produziert Vitamin D. Sie speichert Flüssigkeit, Fett und Nährstoffe.
Zu guter Letzt: Die Haut – ein Sinnesorgan
Über die Nervenenden in der Haut registriert der Körper Berührungen, Druck, Temperaturveränderungen und Schmerz. Diese Signale werden an das Gehirn übermittelt, wodurch wir schnell auf äussere Reize reagieren können.
Weitere Informationen:
Der SRF-Podcast News Plus befasst sich in der aktuellen Episode mit der Haut als Organ, erklärt, warum sie als Schutzhülle des Körpers so wichtig ist, und wie man schwere Brandverletzungen in der modernen Spitzenmedizin behandelt.
In einer Viertelstunde die Welt besser verstehen – ein Thema, neue Perspektiven und Antworten auf eure Fragen. Unsere Korrespondenten und Expertinnen aus der Schweiz und der Welt erklären, analysieren und erzählen, was sie bewegt. Ihr erreicht uns mit euren Fragen und Inputs per Mail an newsplus@srf.ch oder per Sprachnachricht an 076 320 10 37. News Plus von SRF erscheint jeden Wochentag um 16 Uhr rechtzeitig zum Feierabend.