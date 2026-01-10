Wir tragen sie ständig mit uns herum, aber wie wichtig und wie verletzlich unsere Haut ist, das ist vielen erst jetzt bewusst geworden – nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana. Wir haben fünf Fakten über unsere Haut zusammengetragen.

Bis zu zehn Kilogramm schwer

Die Haut ist das grösste Organ des Menschen. Sie ist eineinhalb bis zwei Quadratmeter gross und je nach Körpergrösse bis zu zehn Kilogramm schwer. Sie erneuert sich ungefähr alle vier Wochen.

Von den Füssen bis zum Augenlid

Die Haut besteht aus verschiedenen Schichten, die wiederum aus verschiedenen Zellen bestehen und auch unterschiedliche Funktionen haben. Es gibt drei Schichten: Oberhaut, Lederhaut und Unterhaut. Und was wahrscheinlich die meisten Menschen umgangssprachlich mit Haut assoziieren, ist vor allem die Oberhaut. Die Oberhaut ist an den Hand- und Fussflächen vier Millimeter dick und am Augenlid dünn wie ein Blatt Papier.

Legende: Die Haut weist an verschiedenen Stellen unterschiedliche Strukturen und Eigenschaften auf. Die Haut besteht aus drei Hauptschichten: der Epidermis, der Dermis und der Subkutis. zvg / Universitätsspital Zürich

Barriere gegen Krankheitserreger

Die Haut schützt uns vor äusseren Einflüssen wie Viren, Bakterien, Schmutz, Chemikalien oder UV-Strahlung. Sie ist unser erster Schutzschild und unsere erste Immunantwort gegen Krankheiten.

Mehr als «nur» eine Aufgabe

Die Haut ist wichtig für die Temperaturregelung. Sie hilft uns, die Temperatur konstant zu halten. Die Haut ist zum Beispiel verantwortlich fürs Schwitzen. Wichtig ist die Haut aber auch für den Flüssigkeitshaushalt und unseren Stoffwechsel: Sie produziert Vitamin D. Sie speichert Flüssigkeit, Fett und Nährstoffe.

Legende: Die Haut ist wichtig für die Temperaturregelung. Sie hilft uns, die Temperatur konstant zu halten. Keystone /Gerhard Riezler

Zu guter Letzt: Die Haut – ein Sinnesorgan

Über die Nervenenden in der Haut registriert der Körper Berührungen, Druck, Temperaturveränderungen und Schmerz. Diese Signale werden an das Gehirn übermittelt, wodurch wir schnell auf äussere Reize reagieren können.

Weitere Informationen:

Der SRF-Podcast News Plus befasst sich in der aktuellen Episode mit der Haut als Organ, erklärt, warum sie als Schutzhülle des Körpers so wichtig ist, und wie man schwere Brandverletzungen in der modernen Spitzenmedizin behandelt.