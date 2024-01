Legende: Highland Fishing/KM9/Karl Moser

In den Schweizer Gewässern gab es in vergangenen Jahren immer weniger gute Laichplätze für Fische. Um dem Gegensteuer zu geben, setzten verschiedene Fischereivereine und Behörden auf ein bewährtes Konzept: die Versenkung von Tannenbäumen im See. Die alten Christbäume dienten so während der Laichzeit als Laichhilfen. Zudem eigneten sich die Totholzstrukturen als Nahrungsgrundlage und Deckungsmöglichkeit für bestimmte Fischarten.

«Wir haben unsere Christbäume schon zusammengeführt», sagt Martin Fischer vom Sportfischerverein Hallwilersee. Und auch am Thunersee ist man nicht mehr auf Spenden angewiesen. Dort wurde das «Eglibaum-Projekt» 2021 nach mehreren Jahren abgeschlossen. «Es war ein voller Erfolg», sagt Daniel Ducret, Präsident des Berner Fischervereins «Highland Fishing». Insgesamt sei eine Fläche von etwa der Grösse eines Fussballfelds am Seegrund mit Bäumen versehen worden. Im Moment brauche es keine mehr, vielleicht gebe es aber in einigen Jahren wieder Bedarf. Aber Achtung: Christbäume dürfen sowieso nicht einfach von privaten Personen im See entsorgt werden.

Ein Gaumenschmaus für Elefanten und Co.

Nicht nur Menschen erfreuen sich an einer stattlichen Tanne – auch Tieren können schöne Bäume Freude bereiten. So setzen etwa der Zoo Zürich und der Zoo Basel seit einigen Jahren auf ein bewährtes Konzept: Weihnachtsbäume, die im Handel keine Abnehmer gefunden haben, werden in den Zoos den Tieren verfüttert.

Die Tannen müssen aber unbehandelt und ungebraucht sein, damit sich die Tiere nicht an vergessenen Drähten oder Christbaumschmuck verletzen. Aus privater Hand nehmen die Zoos daher aus Sicherheitsgründen keine Christbäume entgegen.