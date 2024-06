Legende: climeworks (Projektstudie)

Der Aufbau der CO₂-Filterindustrie ist eine riesige Herausforderung. Weltweit müssen Tausende solch gigantischer CO₂-Absaugfabriken gebaut werden wie jene in Louisiana und bald andernorts in den USA. Darüber hinaus braucht es Pipelines, um das abgeschiedene CO₂ zu transportieren und es braucht überwachte Endlagerstätten in der Tiefe.

Damit ist einmal mehr klar: Jedes Kilogramm CO₂, das wir nicht ausstossen, ist viel günstiger, als wenn wir es wieder raussagen müssen. Deshalb muss die Vermeidung von Treibhausgas-Emissionen weiterhin an erster Stelle stehen.

Und: Auch wenn das Herausfiltern von CO₂ aus der Atmosphäre aufwändig und teuer ist: In keinem der Szenarien des Weltklimarates IPCC kommen wir aus, ohne CO₂ aus der Atmosphäre zu entfernen. Unterdessen sagen fast alle Klimawissenschaftler, dass wir uns wohl oder übel darauf einlassen müssen. Ausserdem wird es dazu unterschiedliche Technologien brauchen.

Sicher ist: Die Aufgabe ist gigantisch.