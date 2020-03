In nur zweieinhalb Tagen haben es die meisten AHV-Ausgleichskassen geschafft, eine Online-Registrierung aufzubauen. Seit gestern können sich Besitzer von Läden, Restaurants, Coiffeursalons oder auch Fitnessstudios anmelden, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Not geraten sind.

Die Hilfe sei gut angelaufen, sagt Andreas Dummermuth, der die Ausgleichskassen koordiniert. «Das Problem ist allerdings, dass diese Anmeldeserver zum Teil zusammenkrachen.» Gestern griffen schweizweit zeitweise über 14'000 Betroffene gleichzeitig auf die Anmeldeformulare für die sogenannte Corona-Erwerbsersatzentschädigung zu.

Alleine in Zürich meldeten sich bis am Abend über zehntausend Selbstständigerwerbende an. Für Taggelder von maximal 196 Franken – so wie bei Mutterschaft oder Militärdienst. Auch wenn man damit nicht alle Rechnungen zahlen könne, betont Andreas Dummermuth: «Es ist eine ganz wichtige und dringende Aufgabe, jetzt den Selbstständigerwerbenden finanziellen Sauerstoff zu geben.»

Ausbezahlt wird das Geld mit einem Monat Verzögerung – auch wie bei Militär und Schwangerschaft. Die normalen AHV-Rentner müssten sich trotz der Corona-Hilfe keine Sorgen machen, dass ihre Renten nicht kämen. «Die Rentenzahlungen April sind zu hundert Prozent gesichert», sagt Dummermuth. Denn die Corona-Unterstützung wird aus Bundesmitteln bezahlt.