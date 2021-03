Lonza hat in Visp inzwischen alle drei geplanten Produktionsstrassen für den Moderna-Impfstoff in Betrieb genommen. Gearbeitet wird rund um die Uhr in vier Schichten. Es werde aber noch zwei bis drei Monate dauern, bis alle Strassenlinien unter Volllast liefen, sagt Torsten Schmidt, Head Biologics Operations bei Lonza.

Sorgen bereitet dem Produktions-Verantwortlichen der Nachschub mit den nötigen Inhaltsstoffen. Es läuft ein erbittertes globales Wettrennen um Inhaltsstoffe und Materialien: «Wir müssen um jeden einzelnen Stoff kämpfen», sagt Schmidt. Der Export mancher Güter aus den USA werde streng kontrolliert durch die dortigen Behörden und danach direkt per Privatjet eingeflogen.

Die Impfstoffproduktion bringt Lonza neben viel Renommée und Knowhow auch Profit. Laut Verwaltungsratspräsident Albert Baehny ist die Marge beim Moderna-Auftrag allerdings tiefer als im übrigen Lonza-Geschäft.