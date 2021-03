Nora Kronig ist in Genf aufgewachsen. Sie studierte an der Universität St. Gallen und schloss 2005 mit einem Master in Wirtschaftswissenschaften ab. Auf den 1. Oktober 2017 ernannte der Bundesrat Kronig zur Vizedirektorin sowie zur neuen Leiterin der Abteilung Internationales des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und verlieh ihr den Botschaftertitel. Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie führt sie die Arbeitsgruppe, die sicherstellen soll, dass die Schweiz mit einem Impfstoff versorgt wird.