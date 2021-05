Lorenz Schmid leitet seit 2008 den kantonalen Apothekerverband. Der 56-Jährige ist selbst Inhaber einer Apotheke in der Stadt Zürich. Zuvor hat er sowohl in der Schweiz, als auch in den USA studiert und in Frankreich geforscht. Seit 2007 sitzt Schmid für die heutige Mitte-Partei im Zürcher Kantonsrat.