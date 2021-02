Quelle: Bundesrat, 17.01.21 * Der Bundesrat wird nach Konsultation der Kantone am 24. Februar definitiv über den ersten Öffnungsschritt entscheiden. Lesesälen Museen Zoos Erlebnisparks im Aussenbereich Botanische Gärten Fussballplätzen Leichtathletik- stadien Tennisplätze Tennisplätzen Das hat der Bundesrat am 17. Februar kommuniziert Öffnung von Lockerungen 1. Möglicher Öffnungsschritt ab dem 1. März* (Entscheid am 24.2.): Kunsteisbahnen im Aussenbereich Läden Erlaubnis für private Veranstaltungen mit bis zu 15 Personen im Freien Jugendliche bis 18 Jahre sollen den meisten sportlichen und kulturellen Aktivitäten nachgehen können. Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit sollen wieder zugänglich sein.