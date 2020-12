Die SP kritisiert die bürgerliche Allianz, die am Mittwoch den Bundesrat vor strengeren Regeln für Skigebiete gewarnt hat, in einem offenen Brief harsch. Sie inszeniere sich «in einem Schmierentheater als Retter der Skigebiete». Die Schweiz brauche tiefere Corona-Fallzahlen und keine Selbstinszenierung.

«Aktuell sind Infektionen und Todesraten in der Schweiz rekordhoch», schreiben die Sozialdemokraten. Die Schweiz sei zum Corona-Hotspot geworden, gerade weil der Profit über die Gesundheit gestellt worden sei. «Mit euren Forderungen rettet ihr nicht die Skisaison, sondern riskiert, zum Totengräber der Skigebiete zu werden.» Dieses Verhalten sei in der Krise verantwortungslos und verunsichere die Bürgerinnen und Bürger.