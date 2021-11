Was über die neue Virus-Variante bekannt ist – und was nicht

Wo wurde die neue Variante entdeckt? Die neue Mutation wurde im November zuerst in Botswana und dann auch in Südafrika entdeckt, wo sie im gleichen Monat in der Gauteng Provinz zu einem starken Anstieg der Fallzahlen geführt hat. Betroffen ist vor allem der Grossraum um die Millionenmetropole Johannesburg und die Hauptstadt Pretoria.

In Belgien wurde am Freitag ein Fall mit der neuen Variante registriert. Somit wurde die neue Variante erstmals in Europa nachgewiesen. Ebenso wurde die Variante in Hongkong und Israel bei Reisenden aus Südafrika nachgewiesen. In der Schweiz wurde die neue Variante gemäss BAG bislang nicht nachgewiesen (Stand 26.11, 21:00 Uhr).

Was ist an dieser Mutation auffällig? Die Variante mit der Nummer B.1.1.529 hat eine beeindruckend grosse Zahl von Mutationen im Spike-Protein versammelt. Also in jenem Protein, mit dem sich das Virus an die Zellen bindet. Konkret sind es 32 Mutationen. Viele davon kennt man bereits von anderen Varianten.

Manche Mutationen bringen Wissenschaftler mit einer höheren Ansteckungsfähigkeit in Verbindung. Andere mit der Fähigkeit, die Immunantwort unterlaufen zu können.

Omikron ist «besorgniserregend» Box aufklappen Box zuklappen Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die neue Corona-Variante B.1.1.529 mittlerweile als «besorgniserregend» eingestuft. Das teilte die UNO-Behörde am Freitag nach Beratungen mit Experten mit. Ausserdem gab die Organisation bekannt, dass die neue Variante nun «Omikron» genannt werde. Derzeit treffen sich Forscher, um herauszufinden, wo diese Mutationen auftreten, was dies möglicherweise für die Diagnose, bestehende Therapien und die Impfstoffe bedeuten könnte. Dies gab Maria Van Kerkhove, Epidemiologin für Infektionskrankheiten der WHO, bekannt. Es werde ein paar Wochen dauern, bis die Forscher verstehen würden, welche Auswirkung diese Variante wirklich habe, fügte sie an.

Inwiefern zeigt sich, dass die neue Variante noch ansteckender ist? Die Besorgnis vieler Länder ist einerseits auf die Mutationen zurückzuführen, die man bereits von anderen Virus-Varianten kennt – beispielsweise Delta. Den offensichtlichsten Hinweis geben die seit kurzem stark zunehmenden Fallzahlen in Südafrika. Vorher war die Inzidenz tief. Nun wird die neue Variante vermehrt sequenziert.

«Aber man muss wirklich vorsichtig sein mit der Interpretation», warnt SRF-Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler. Die Datenlage sei zu dünn, um zu sagen, ob der Anstieg wirklich auf diese neue Variante zurückgehe. «Die epidemiologische Situation ist dort so, dass auch einige grosse Spreader-Events mit der neuen Variante die Lage erklären. Es könnte auch sein, dass die neue Variante sich in Ländern mit stark zirkulierendem Delta-Virus nicht durchsetzen kann», sagt Häusler weiter. Ähnliches habe man mit anderen Varianten gesehen, die besorgniserregend waren, sich aber nie durchsetzen konnten. Auch die wissenschaftliche Taskforce der Schweiz hält fest, dass die Fallzahlen in Südafrika noch immer recht niedrig seien, obwohl sich die neue Variante dort gegen Delta durchzusetzen scheine.

«Alpha, Beta, Gamma»: Die wichtigsten Coronavirus-Varianten Box aufklappen Box zuklappen Die WHO hat die Namensgebung der Coronavirus-Varianten angepasst. Die griechischen Buchstaben dienen der Vereinfachung und um rassistische Ressentiments zu vermeiden. SRF teilt die Meinung, dass kein Land für die Entdeckung und die Meldung von Varianten stigmatisiert werden soll und übernimmt diese Namensempfehlung. WHO-Name wissen-schaftlich erstmals aufgetaucht Alpha B.1.1.7 Vereinigtes Königreich,

September 2020 Beta B.1.351 Südafrika,

Mai-2020 Gamma P.1 Brasilien,

November 2020 Delta B.1.617.2 Indien,

Oktober 2020 Links: covSPECTRUM (ETH) liefert ausführliche Informationen zur Verbreitung der Varianten nach Ländern

WHO: Die wichtigsten Varianten von SARS-CoV-2 und ihre Bezeichnungen

Wirken die aktuellen Impfstoffe gegen die neue Variante? «Allein aufgrund der Mutationen sieht es so aus, als ob der Impfschutz gegen die neue Variante geringer ausfallen könnte. Ob dem aber so ist, müssen Experimente zeigen», sagt Thomas Häusler. Erste Ergebnisse könne man in ein paar Tagen oder Wochen erwarten. Aber auch dann würden Fragen offen bleiben, fügt er an. «Man muss dann in der realen Situation schauen, ob Geimpfte und auch Genesene leichter angesteckt werden.»

Wie reagiert die Welt? Deutschland, Grossbritannien, Österreich, Italien und Israel schränken den Reiseverkehr mit Südafrika ein. Auch die umliegenden Länder Lesotho, Eswatini, Namibia, Simbabwe, Botswana und Mosambik sind von Reiseeinschränkungen betroffen.

Die EU will noch stärker auf die neue Variante reagieren: Sie will das Reisen aus dem südlichen Afrika in die EU auf ein absolutes Minimum beschränken.

Was bedeutet die neue Virus-Variante für die Schweiz? «Wenn man frühzeitig handeln will, dann jetzt», sagt Thomas Häusler. Wenn die neue Variante tatsächlich ansteckender ist, dann wird sie sich vermutlich sowieso durchsetzen, wie der Wissenschaftsredaktor ausführt. Aber mit raschen Massnahmen liesse sich wohl Zeit gewinnen – in der gegenwärtigen epidemiologischen Lage in der Schweiz sei dies ein grosser Vorteil. «Wichtig ist auch, dass man die Überwachung und die Analysen des Virus noch verstärkt, damit man genau sagen kann, ob die neue Virus-Variante angekommen ist, ob sie sich verbreitet und wie sie sich verhält.» Am Freitagabend nun hat der Bund reagiert: Direkte Flüge aus der Region des südlichen Afrikas in die Schweiz werden verboten. Bei der Einreise aus der Region Südafrika, aus Hongkong, Israel und Belgien müssen zudem alle Personen ab Freitagabend, 20 Uhr, einen negativen Covid-19-Test vorlegen, und sich für 10 Tage in Quarantäne begeben.