19:55 45 Prozent der Bevölkerung in Deutschland voll geimpft In Deutschland sind inzwischen 45 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden am Donnerstag 736'361 Impfdosen verabreicht. Damit haben nun rund 37.7 Millionen beide Impfungen erhalten, 49.5 Millionen (60 Prozent) sind mindestens einmal geimpft. «Wir entscheiden jetzt darüber, wie der Herbst wird, wie der Winter wird durch die Impfkampagne. Jeder Einzelne entscheidet das», sagte Gesundheitsminister Jens Spahn.

19:01 Rohingyas erhalten Covid-19-Impfungen Bangladesch will jetzt auch aus dem benachbarten Myanmar (Burma) geflüchtete Rohingya gegen das Coronavirus impfen lassen. Ab August sollen rund 50’000 der über 55 Jahre alten Personen Impfungen erhalten, sagte der Chef der zuständigen Behörde. In den überfüllten Flüchtlingscamps in Bangladesch leben mehr als eine Million muslimische Rohingya aus dem mehrheitlich buddhistischen Nachbarland. Bangladesch selber ist von einer heftigen Corona-Welle betroffen. Auch in den Flüchtlingslagern nehmen die Ansteckungen zu. Bislang sind in Bangladesch mit 160 Millionen Einwohnern etwas mehr als eine Million Dosen verimpft worden.

18:34 Geringe Impfquote – Pandemie grassiert in Russland In Russland sind 799 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben – so viele wie nie zuvor an einem Tag seit Beginn der Pandemie. Es ist der vierte Tag in Folge, an dem ein solcher Höchstwert erreicht wird. Das staatliche Statistikamt Rosstat kommt auf insgesamt fast 290’000 Todesopfer im Zeitraum von April 2020 bis Mai 2021. Der Kreml sieht eine Ursache für die hohe Corona-Sterblichkeit in der relativ geringen Impfquote, sagte Regierungs-Sprecher Dmitri Peskow. «Die Sterblichkeit ist gestiegen, das Virus wird aggressiver und ansteckender.» Bislang sind rund 30 Millionen Menschen von insgesamt rund 146 Millionen Einwohnern mindestens einmal geimpft. Russische Forscher haben bereits mehrere Impfstoffe entwickelt, darunter das bekannteste Vakzin Sputnik V. Dieses ist bereits seit Mitte August 2020 verfügbar ist. Dennoch zögern viele Menschen mit einer Immunisierung. Westliche Vakzine sind in Russland nicht zugelassen.

17:57 EU-Gesundheitsbehörde rechnet mit neuer Infektionswelle Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC geht im Zuge einer Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus von stark steigenden Neuinfektionszahlen in Europa aus. Die Behörde rechnet basierend auf Vorhersagen für die Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) damit, dass die Zahl der Fälle in der Region in der ersten vollständigen August-Woche auf 622.9 pro 100'000 Einwohner angestiegen sein wird. In der vergangenen Woche hatte dieser Wert nach Zunahmen in den beiden Vorwochen bei 89.6 gelegen, wie aus dem jüngsten Corona-Wochenbericht des ECDC hervorgeht. Zum EWR zählen die 27 EU-Länder sowie Norwegen, Island und Liechtenstein.

17:21 Strengere Corona-Regeln in Frankreichs Südwesten Wegen vieler Neuinfektionen hat das südwestfranzösische Département Pyrénées-Orientales seine Corona-Regeln verschärft. Ab Samstag gilt in dem Grenzgebiet zu Spanien tagsüber wieder eine Maskenpflicht im Freien, wie die Präfektur am Freitag mitteilte. Ausgenommen seien der Strand sowie grosse Naturgebiete. In der Öffentlichkeit soll ab dem Wochenende auch kein Alkohol mehr getrunken werden dürfen. Die Regeln gelten vorerst bis Anfang August. Allerdings formiert sich Widerstand. Am französischen Nationalfeiertag demonstrierten landesweit knapp 20'000 Menschen gegen die neuen Auflagen. Anfang der Woche hatte Macron eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal angeordnet. Ausserdem soll die Pflicht für einen Test-, Impf- oder Genesungsnachweis deutlich ausgeweitet werden und ab August auch etwa in Fernzügen und Restaurants gelten. 02:17 Video Impfpflicht für Frankreichs Pflegepersonal Aus Tagesschau vom 13.07.2021. abspielen

16:20 Ausgehsperre in Katalonien Das katalanische Oberlandesgericht billigte am Freitag einen Antrag der Regionalregierung in Barcelona für eine nächtliche Ausgangssperre. Die Massnahme werde bereits in der Nacht auf Samstag in Barcelona und 160 weiteren Gemeinden mit besonders schlechter Lage in Kraft treten und zunächst für eine Woche gelten, teilten die Behörden mit. Seit Ende Juni schiessen die Corona-Zahlen praktisch überall in Spanien rapide in die Höhe. Das Land hat mit die schlechtesten Werte ganz Europas. Nirgendwo in Spanien ist aber die Lage derzeit so besorgniserregend wie in Katalonien. Legende: In 160 katalanischen Gemeinden wird das Leben zwischen 1 und 6 Uhr wieder hinuntergefahren. Keystone

15:30 Millionen-Defizit beim ÖV Der Lockdown und die Empfehlung, den öffentlichen Verkehr zu meiden, haben die Fahrgastzahlen auf dem Netz des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) einbrechen lassen. Dieser Rückgang wird – trotz Lockerungen – noch lange anhalten: Dem öffentlichen Verkehr im Kanton Zürich drohen «fünf verlorene Jahre», wie Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh am Freitag vor den Medien sagte. Auch 2022 und 2023 wird der ZVV höhere Defizite als erwartet einfahren. Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat für die beiden Jahren einen Rahmenkredit über 870.5 Millionen Franken, wie der Regierungsrat in einer Mitteilung vom Freitag schreibt. Das sind 177 Millionen mehr als vor zwei Jahren geplant. Audio Aus dem Archiv: Der ZVV rechnet mit zusätzlichen Millionenverlusten 25:35 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 07.05.2020. abspielen. Laufzeit 25:35 Minuten.

14:40 BAG registriert 427'725 neue Impfungen in den letzten 7 Tagen Vom 5. Juli bis 11. Juli sind in der Schweiz 427'725 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag auf seiner Website veröffentlichte. Pro Tag wurden damit durchschnittlich 61'104 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor sank die Impfkadenz um 6 Prozent. Insgesamt wurden bis Mittwoch 8'387'504 Impfungen durchgeführt. Bislang sind 3'605'836 Personen vollständig geimpft, das heisst 41.9 Prozent der Bevölkerung haben bereits zwei Impfdosen erhalten. Bei 1'175'832 Personen wurde bislang nur die Erstimpfung durchgeführt. Es wurden bislang 8'444'375 Impfdosen an die Kantone ausgeliefert. Zudem sind noch 715'300 Impfdosen beim Bund gelagert. Da es regelmässig gelingt, mehr Dosen als ursprünglich von den Herstellern vorgesehen pro Vial zu entnehmen, kann es sein, dass die Kantone mehr Impfdosen verabreichen, als sie gemäss offiziellen Zahlen erhalten haben.

14:04 Tessin startet mit dem Impfen der 12- bis 15-Jährigen Ab dem 4. August sind in zehn Kinderarztpraxen sowie im Impfzentrum Giubiasco der Mittwochnachmittag und der Samstag für das Impfen der 12- bis 15-Jährigen reserviert. Kantonsapotheker Giovan Maria Zanini sprach am Freitag vor den Medien in Bellinzona von einer «Verlangsamung» der Impfkampagne aufgrund der Ferienzeit und der Angst vor Impf-Nebenwirkungen. Trotzdem zähle das Tessin zusammen mit Basel-Stadt, Zürich und Genf immer noch zu den schnellsten Kantonen der Schweiz, meinte Zanini weiter. 198'678 Tessiner hätten mindestens eine Dosis erhalten, über 164'000 seien komplett geimpft. Dies entspreche 47 Prozent der Bevölkerung. Rund 100'000 Tessinerinnen und Tessiner seien noch nicht geimpft, davon bezeichnete Zanini rund 35'000 als «Unentschlossene». Es gelte nun, diese Gruppe für die Impfung zu gewinnen. Legende: Ab dem 4. August werden im Impfzentrum Giubiasco 12- bis 15-Jährige geimpft. Keystone

13:33 Wochenüberblick zur Corona-Situation in der Schweiz Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 398 Fällen, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind. Das sind 82 Prozent mehr als in der Vorwoche. Laut BAG werden aktuell 83 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 11 Prozent mehr als in der Vorwoche. 41.7 Prozent der Personen in der Schweiz sind vollständig geimpft. Stand heute haben 11.1 Prozent eine erste Impfdosis erhalten.

13:30 Das Corona-Briefing mit den neusten Zahlen vom Freitag Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 619 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

11:53 Bund reserviert Antikörper-Mittel gegen Coronavirus Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat mit dem Unternehmen GlaxoSmithKline einen Vertrag für die Reservation eines Arzneimittels gegen das neue Coronavirus abgeschlossen. Es handelt sich den monoklonalen Antikörper Sotrovimab. Reserviert wurden 3000 Dosen von Sotrovimab, wie das BAG mitteilte. Das Arzneimittel wird zur Behandlung von Covid-19 bei Patientinnen und Patienten mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf eingesetzt. Das Arzneimittel ist gemäss BAG noch nicht zugelassen. Es könnte aber nach einer noch zu erfolgenden Anpassung der Covid-19-Verordnung 3 aufgrund eines Zulassungsgesuches bereits während des laufenden Zulassungsverfahrens zur Behandlung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten angewendet werden, schrieb das BAG. Der Bund werde die Kosten der Behandlungen im ambulanten Bereich übernehmen, solange sie noch nicht von der obligatorischen Krankenversicherung vergütet werden. Legende: Auch in der Schweiz hat das Unternehmen einen Produktionsstandort: Sitz von GlaxoSmithKline in Nyon. Keystone

11:20 Deutschland meldet sprunghaften Anstieg der Corona-Inzidenz Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Deutschland erneut sprunghaft gestiegen, auch wenn sie noch auf niedrigem Niveau rangiert. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitagmorgen liegt sie bei 8.6 - am Vortag betrug der Wert 8.0 und davor 7.1. Am 6. Juli beim jüngsten Tiefstand waren es noch 4.9 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in sieben Tagen. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI innert 24 Stunden 1456 Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 949 Ansteckungen gelegen. Ausserdem sei die für die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus entscheidende Reproduktionszahl zuletzt drastisch gestiegen. Der sogenannte R-Wert liegt nach RKI-Daten vom Freitag bei 1.38 und befindet sich damit seit rund zehn Tagen über dem Wert von 1. Das bedeutet, dass rechnerisch 100 Infizierte 138 weitere Menschen anstecken.

10:13 Die Schweiz schickt medizinische Hilfsgüter nach Tunesien Die Schweiz hilft Tunesien im Kampf gegen die Corona-Pandemie und hat rund 15 Atemschutzgeräte und rund 60 Sauerstoffkonzentratoren im Wert von 335'000 Franken nach Tunis geschickt. Dies ist bereits die fünfte Hilfsgüterlieferung der Humanitären Hilfe des Bundes innerhalb weniger Wochen. Ein Flugzeug des Lufttransportdiensts des Bundes ist am Freitag mit den Hilfsgütern von Dübendorf nach Tunis gestartet. Dort werden sie von örtlichen Behörden empfangen und anschliessend auf verschiedene Standorte verteilt. Die beim EDA angegliederte Humanitäre Hilfe des Bundes hat zuvor Atemschutzgeräte und Sauerstoffkonzentratoren in die Mongolei (12.07.2021), nach Sri Lanka (07.06.2021), Nepal (21.05.2021) und Indien (06.05.2021) geschickt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Geräte für Corona-Patienten Erste Schweizer Hilfslieferung in Indien angekommen 07.05.2021 Mit Audio

9:31 Ungarn bietet ab August eine dritte Impfung an Ministerpräsident Viktor Orban kündigt im staatlichen Hörfunk eine dritte Impfung ab dem 1. August an. Welches Mittel verabreicht werde, entscheiden die Ärztinnen und Ärzte. Die dritte Dosis soll mindestens vier Monate nach der zweiten gespritzt werden, es sei denn, Ärzte rieten zu einem anderen Zeitpunkt. Ausserdem sollen alle Beschäftigten im Gesundheitswesen zur Impfung verpflichtet werden. Ungarn ist das einzige Land in der EU, in dem in grossem Umfang bereits vor einer Genehmigung durch die EU russische und chinesische Vakzine verabreicht wurden. Zudem werden die Mittel von Biontech/Pfizer, AstraZeneca und Moderna eingesetzt. Mehr als 5.5 Millionen der 10 Millionen Menschen in Ungarn sind bereits geimpft. Audio Aus dem Archiv: Eine dritte Corona-Impfung für Menschen mit Immunschwäche? 03:51 min, aus Rendez-vous vom 09.07.2021. abspielen. Laufzeit 03:51 Minuten.

8:04 Ministerpräsident Suga beteuert «sichere» Olympische Spiele Eine Woche vor Beginn der Olympischen Spiele versicherte Yoshihide Suga am Freitag, «sichere» Spiele zu realisieren. «Um das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, werden gründliche Massnahmen gegen eine Ausbreitung des Coronavirus ergriffen», betonte er an einer Sitzung der mit Olympia beauftragten Mitglieder seiner Regierung. Unterdessen berichtete die japanische Tageszeitung «Asahi Shimbun» von «Chaos» auf Flughäfen unter den Mitarbeitern, die versuchten, olympische Delegationen zu führen. Auch in Hotels gebe es Probleme bei der Durchsetzung der Verhaltensregeln für Olympia-Teilnehmer. Trotzdem sollen laut Medienberichten die Athleten auch die Starterlaubnis bekommen, wenn sie engen Kontakt mit Corona-Infizierten hatten, sofern sie kurz vorher negativ auf das Virus getestet werden. Zu diesem Zweck sollen rund sechs Stunden vor dem Start PCR-Tests bei betroffenen Athleten durchgeführt werden. Audio Aus dem Archiv: Die teuersten Olympischen Sommerspiele in der Geschichte? 12:37 min, aus Info 3 vom 08.07.2021. abspielen. Laufzeit 12:37 Minuten.

7:02 Britische Regierung unterstützt Gastronomie-Branche Die britische Regierung will mit Massnahmen die Gastronomie-Branche bei der Erholung nach der Corona-Pandemie unterstützen. So sollen Lizenzen für den Betrieb von Aussengastronomie auf Bürgersteigen dauerhaft gemacht werden, damit mehr Kunden im Freien bedient werden können. Pubs und Bars in England und Wales sollen zudem für zwölf weitere Monate Bier zum Mitnehmen ausschenken dürfen. Nach Angaben des Branchenverbands hat die Gastronomie coronabedingt fast 10'000 Lokale und mehr als 87 Milliarden Pfund Umsatz verloren. Ausserdem soll der chronische Arbeitskräftemangel angegangen werden, in dem Arbeitssuchende direkter auf offene Stellen in der Branche hingewiesen werden. «Wir wollen, dass junge Menschen das Gastgewerbe als Chance für eine langfristige Karriere sehen, deshalb werden wir neue Möglichkeiten der Berufsausbildung erkunden und dazu beitragen, Kreativität und Umweltfreundlichkeit der Branche weiter zu fördern», kündigte Staatssekretär Paul Scully an. 01:47 Video Aus dem Archiv: In England gehen die Pubs wieder auf Aus Tagesschau vom 12.04.2021. abspielen

5:15 Eiffelturm in Paris öffnet nach monatelanger Schliessung wieder Der Eiffelturm öffnet nach monatelanger Corona-Pause wieder für Besucherinnen und Besucher. Online waren die Tickets für den Tag der Wiedereröffnung am Freitag bereits im Vorhinein ausverkauft. Das Pariser Wahrzeichen war wegen der Corona-Krise knapp ein Dreivierteljahr geschlossen. Schon im vergangenen Frühjahr hatte es wegen der Pandemie zeitweise schliessen müssen. Für den Besuch des Eiffelturms gelten nun erst einmal Maskenpflicht und Abstand halten. Ab dem 21. Juli müssen Erwachsene dann einen Test-, Impf- oder Genesungsnachweis vorzeigen. Von dem Tag an gilt in Frankreich eine Ausweitung der Testpflicht. Kinder und Jugendliche sind davon aber vorerst ausgenommen. Legende: Keystone

0:35 Biden verspricht Überprüfung der US-Einreisebeschränkung für Europa US-Präsident Joe Biden hat zugesagt, dass seine Regierung die bestehenden Corona-Einreisebeschränkungen für Europäerinnen und Europäer aus dem Schengen-Raum überprüfen wird. Er rechne mit einer Antwort der Covid-Experten in den kommenden Tagen, sagt Biden. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt, sie habe das Thema in den gemeinsamen Gesprächen angesprochen. «Ich vertraue auf das amerikanische Covid-Team», fügt sie hinzu. Seit Tagen laufen Wirtschaft und Politik in Deutschland Sturm gegen die US-Einreise-Beschränkungen. US-Amerikanerinnen und -Amerikaner dürfen bereits wieder in den Schengen-Raum einreisen. Legende: Reuters