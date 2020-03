Der Ticker startet um 7:55 Uhr

20:50 «Es ist eigentlich unmöglich, das ganze Gebiet kontrollieren zu können» Die italienische Regierung will Teile von Norditalien zum Sperrgebiet erklären. Das Sperrgebiet soll für die Region Lombardei und 14 italienische Provinzen im Norden Italiens gelten. Italiens Aussenminister Luigi Di Maio hat aber bestätigt, dass die Grenze zwischen Italien und der Schweiz für Grenzgängerinnen und Grenzgänger offen bleiben soll. Einschätzungen aus Italien und Tessin. Einschätzungen von SRF-Italien-Korrespondent Philipp Zahn: «Die Fallzahlen stiegen immer mehr und man hatte vor allem in der Lombardei den Eindruck, dass man weitere starke Massnahmen einführen musste. Man will alles versuchen, um die Ausbreitung des Coronavirus irgendwie in den Griff zu bekommen. Aber es ist eigentlich unmöglich, das ganze Gebiet kontrollieren zu können. Man bräuchte Militär und Polizei, um nicht nur Flughäfen, die Autobahnen und Eisenbahnen kontrollieren zu können.» Einschätzungen von SRF-Tessin-Korrespondentin Simona Caminada: «Heute war am Grenzübergang besonders wenig los. Auch auf den Strassen, beispielsweise in Chiasso, waren nur sehr wenige Leute anzutreffen. Die Anspannung im Tessin hat deutlich zugenommen. 01:59 Video Einschätzungen von SRF-Korrespondentin Simona Caminada und SRF-Korrespondent Philipp Zahn Aus Tagesschau vom 08.03.2020. abspielen

19:48 Centovalli-Bahnstrecke teilweise unterbrochen Der internationale Verkehr auf der Centovalli-Bahnstrecke ist wegen den Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus in Italien bis auf weiteres unterbrochen. Die Centovallibahn führt im Tessin von Locarno durchs Centovalli bis an die italienische Grenze und von Vigezzina bis nach Domodossola in der italienischen Provinz Verbano-Cusio-Ossola. Laut der Centovalli-Bahn wird der regionale Verkehr garantiert.

18:56 133 Corona-Tote an einem Tag In Italien ist die Zahl der Toten im Zuge der Covid-19-Epidemie innerhalb eines Tages um 133 auf 366 gestiegen. Laut dem italienischen Zivilschutz ist die Zahl der Infizierten um 1326 auf 6387 geklettert. Hunderte Infizierte sind inzwischen wieder gesund oder hatten von vornherein kaum Symptome. Italien ist das in Europa am schwersten vom Ausbruch von SARS-CoV-2 betroffene Land. In allen 20 italienischen Regionen wurden bisher Infektionsfälle gemeldet.

18:08 Grenzgänger dürfen weiter in der Schweiz arbeiten Italiens Aussenminister Luigi Di Maio hat bestätigt, dass die Grenze zwischen Italien und der Schweiz für Grenzgängerinnen und Grenzgänger offen bleibe. Di Maio habe dies zuvor in einem Telefongespräch mit Bundesrat Ignazio Cassis angekündigt. Dies schreibt Bundesratssprecher André Simonazzi. Alle Erwerbstätigen können sich weiterhin fortbewegen, um ihrer Berufstätigkeit nachzugehen, und das sowohl zwischen den italienischen Regionen wie auch zwischen der Schweiz und Italien. Der Fortbestand des Tessiner Gesundheitssystems sollte damit gesichert sein. Die Grenzgänger müssen aber über ein Dokument verfügen wie den Ausländerausweis G, das ihre Berufstätigkeit beweist. Derweil habe Bundesrat Alain Berset die Situation in den letzten Stunden auch mit dem Präsidenten des Tessiner Staatsrates Christian Vitta erörtert, um die Folgen der Entwicklung der Epidemie in Italien für den Kanton Tessin und die Schweiz zu klären.

17:47 Erster Todesfall in Afrika Erstmals ist ein deutscher Staatsbürger nachweislich an dem neuartigen Coronavirus gestorben. Laut ägyptischem Gesundheitsministerium in Kairo ist der 60-Jährige im Badeort Hurghada am Roten Meer gstorben. Er sei vor einer Woche nach Ägypten eingereist sei. Es ist der erste bekannte Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in Afrika.

16:22 Kontakte des Patienten bekannt «Wir wissen, mit wem der Patient Kontakt hatte», erklärte Jörg D. Leuppi, Chefarzt des Kantonsspitals. Man wolle aber keine genauen Details bekanntgeben.

16:19 Schulbeginn in Basel-Landschaft findet statt «Wir sind in einer Übergangsphase, welche vom Bundesamt für Gesundheit angekündigt worden ist.» Der Schulbeginn am Montag sei abgemacht und werde auch so durchgeführt, so Gesundheitsdirektor und Regierungsrat Thomas Weber.

16:16 Keine Verbindung zu Italien Laut einer Nachfrage hatte der Patient keine Verbindung zu Italien. Er war vergangene Woche bereits positiv getestet von einem anderen Spital nach Liestal eingeliefert worden.

16:14 «Alltagsleben muss weitergehen» «Das Wirtschafts- und das Alltagsleben muss weitergehen», so Gesundheitsdirektor und Regierungsrat Weber.

16:10 «Tests von zuhause aus» «Wir stellen Zivilschutzkompanien auf, die uns unterstützen werden», so Patrick Reiniger, Leiter des kantonalen Krisenstabes. «Ab nächster Woche soll ein mobiles Testteam im Einsatz sein, damit auch Tests von zuhause aus durchgeführt werden können.»

16:07 «Wenn man krank ist und Symptome verspürt, soll man zuhause bleiben» «Die Bevölkerung kann sich vor dem Virus schützen. Sie kann auch Personen schützen, die durch das Virus besonders betroffen sind», so Monika Hänggi, Kantonsärztin. «Wenn man krank ist und Symptome verspürt, soll man zuhause bleiben.»

16:05 Verstorbener war herzkrank Der verstorbene Patient in Basel-Landschaft litt an einer Herzerkrankung, erklärte Jörg D. Leuppi, Chefarzt des Kantonsspitals. «Er wurde bereits sehr krank ins Spital eingeliefert.» So habe der Patient eine Herzkrankheit und kürzlich einen Herzinfarkt erlitten. Zudem habe er Altersdiabetes gehabt. Der 76-Jährige habe nicht auf der Intensivstation behandelt werden wollen, was man respektiert habe, so Chefarzt Leuppi. 00:12 Video Chefarzt Jörg D. Leuppi: «Wir konnten nicht eruieren, wo sich der Patient angesteckt hat.» Aus News-Clip vom 08.03.2020. abspielen

16:04 «Unsere Massnahmen sollen die Spitze brechen» «Unsere Massnahmen sollen die Spitze brechen», erklärte Weber. «Bereits wenn es gelingt, die Welle zu brechen, haben wir einen bedeutenden Beitrag geleistet, das Gesundheitssystem zu entlasten.»

16:02 Patient war 76-jährig Der Patient, der im Kanton Basel-Landschaft am Coronavirus verstorben ist, war ein 76-Jähriger aus dem Kanton. Er hatte bereits Vorerkrankungen und gehörte zur Risikogruppe. Das erklärte Thomas Weber, Gesundheitsdirektor und Regierungsrat, vor den Medien. Weber drückte der Familie des Verstorbenen sein Beileid aus. 00:21 Video Regierungsrat Thomas Weber: «Es ist das erste Mal ein Patient am Covid-19-Syndrom gestorben» Aus News-Clip vom 08.03.2020. abspielen

15:53 Behörden in Basel-Landschaft informieren über Todesfall Um 16 Uhr informieren die Behörden im Kanton Basel-Landschaft über weitere Details zum zweiten Todesfall in der Schweiz. Die Medienkonferenz wird live auf srf.ch/news übertragen. Teilnehmer sind: Thomas Weber, Regierungsrat

Monika Hänggi, Kantonsärztin

Jörg D. Leuppi, Chefarzt des Kantonsspitals

Patrick Reiniger, Leiter des kantonalen Krisenstabes

15:25 Auch Deutschland erwägt Verbot von Grossanlässen Der Deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn schlägt vor, alle Anlässe mit mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern abzusagen. Zurzeit geschehe dies aus seiner Sicht immer noch zu zaghaft. «Angesichts der dynamischen Entwicklung der letzten Tage sollte das schnell geändert werden», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

14:25 Ärzte und Kanton informieren über zweites Opfer Über weitere Details zum zweiten Todesfall in der Schweiz wird um 16 Uhr in Liestal informiert. Die Medienkonferenz wird live auf srf.ch/news übertragen. Teilnehmer sind Regierungsrat Thomas Weber, Kantonsärztin Monika Hänggi, der Chefarzt des Kantonsspitals, Jörg D. Leuppi, und der Leiter des kantonalen Krisenstabes, Patrick Reiniger.

14:06 Zweites Schweizer Opfer Im Kantonsspital in Liestal (BL) ist ein Covid-19-Patient verstorben, wie der kantonale Krisenstab mitteilt. Es handelt sich um das zweite Coronavirus-Todesopfer in der Schweiz.

13:06 WHO begrüsst Massnahmen in Italien Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die drastischen Quarantäne-Massnahmen in Italien gegen die Ausbreitung des Coronavirus begrüsst. Diese seien «mutig» und erforderten «wirkliche Opfer», erklärte WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus.