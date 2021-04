Weiterhin laut auf schnelle Öffnungsschritte pochen die bürgerlichen Parteien. Besonders die SVP tut sich mit der Forderung nach einem sofortigen Ende des Shutdowns hervor. So hat etwa SVP-Präsident Marco Chiesa am Wochenende in einer Video-Rede den FDP-Bundesräten mit der Abwahl gedroht, sollten diese nicht für schnelle Corona-Lockerungen stimmen.

FDP und die Mitte verlangen vom Bundesrat eine «gut nachvollziehbare» Strategie, besonders mit dem Impfen müsse es nun vorwärtsgehen.

Auch auf linker Seite wünscht man sich Öffnungen, wie SP-Nationalrat Cédric Wermuth gegenüber SRF betont: «Der Bundesrat ist zum Glück auf dem Weg zu Öffnungen. Aber er muss die Situation analysieren, und leider sehen die Zahlen nicht sehr erfolgversprechend aus.»