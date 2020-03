Der Ticker startet um 6:00 Uhr

10:47 Bald soll kein «Kantönligeist» für kleinere Veranstaltungen mehr herrschen Bund und Kantone sind daran, die Bedingungen für Veranstaltungen mit weniger als 1000 Personen zu vereinheitlichen, wie der Präsident der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren, Urs Hofmann, gegenüber SRF sagte. «Es besteht eine gute Aussicht, dass noch heute vereinheitlichte Vorgaben bekannt gegeben werden». «Aus Gründen der Praktikabilität» sei es wünschbar, dass in allen Kantonen dieselben Regeln gelten würden. Bislang habe es schweizweit noch kaum Probleme gegeben, dass sich Veranstalter nicht an das bundesrätliche Verbot gehalten hätten, sagte Hofmann weiter. Im Fall der Basler Fasnacht, wo sich heute trotz offizieller Absage des «Morgestraich» hunderte Personen in den Strassen der Stadt versammelten, seien es vor allem praktische Probleme dies zu verhindern. «Es handelt sich dabei nicht um eine organisierte Veranstaltung, die verboten wäre.» Deshalb könne die Polizei solche Ansammlungen von Personen kaum auflösen.

10:25 Tessin bestätigt weiteren Coronovirus-Fall Im Kanton Tessin gibt es einen zweiten bestätigten Fall von Coronavirus. Die Person befindet sich in einer Privatklinik in Lugano. Der Patient habe sich gestern Abend in die Notaufnahme des Privatspitals Moncucco in Lugano begeben, wie die Regierung in einer Mitteilung schreibt. Es handle sich um einen Pensionär aus der Region Lugano.

9:56 Wer wegen des Coronavirus in den Ferien hängenbleibt, hat keinen Lohnanspruch Was passiert, wenn man wegen des Coronavirus in den Ferien strandet? Was ist mit den gekauften Tickets für ein abgesagtes Konzert und die dazu gebuchten Hotelzimmer? Erhalte ich meinen Lohn, wenn ich nicht zur Arbeit kann, weil der öffentliche Verkehr nicht mehr fährt? Darf ich zuhause bei den Kindern bleiben, wenn die Krippe geschlossen wird? Diese und weitere Fragen rund um die rechtlichen Folgen des Coronavirus beantwortet SRF-Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus «Wer in den Ferien strandet, hat keinen Lohnanspruch» 02.03.2020 Mit Audio

9:28 Swiss verlängert Flugstopp nach Festland-China Mit der Airline Swiss ist ein Flug nach China wegen des Coronavirus weiterhin nicht möglich. Die Flüge von Zürich und Peking sowie Shanghai sollen bis einschliesslich 24. April ausfallen, wie die Fluggesellschaft mitteilte. Dies sei gemeinsam mit der Muttergesellschaft Lufthansa entschieden worden, hiess es. Passagiere, deren Flug gestrichen wurde, könnten kostenfrei umbuchen oder erhielten eine Erstattung ihres Tickets. Die Verlängerung der Flugpause zum chinesischen Festland gilt neben Lufthansa und Swiss auch für Austrian Airlines und damit auch von Österreich, wie aus einer separaten Mitteilung der Lufthansa hervorging. Zudem werde die Verbindung nach Teheran bis zum 30. April gestrichen.

9:06 Besucher und Enkelkinder als Gefahr für Senioren Die Untersuchungen der Experten der WHO zeigen es: Für ältere Menschen ist eine Ansteckung mit dem Coronavirus gefährlich – Kinder hingegen sind kaum gesundheitlich betroffen. Altersheime wappnen sich nun, um eine Gefährdung ihrer Klienten zu verhindern. Allerdings ist man im Umgang mit Viren routiniert, denn auch für die jährlich stattfindenden Grippewellen oder angesichts von Norovirus-Fällen gibt es Schutzpläne. Momentan werden laut Curaviva, dem Dachverband der Betreuungsinstitutionen die Massnahmen verstärkt. Doch noch schreckt man davor zurück, Besuchsverbote zu erlassen. Gefährdet sind aber auch Senioren daheim – vor allem Grosseltern. Das BAG hält es deshalb nicht für sinnvoll, dass diese ihre Enkelkinder hüten. Deshalb wird auch von Schulschliessungen abgesehen. Denn wenn die Schule ausfällt, hüten meist Grossmama und Grosspapa den Nachwuchs, wenn die Eltern zur Arbeit müssen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Senioren und Coronavirus So wappnen sich die Altersheime 02.03.2020 Mit Audio

7:47 Von gelb auf rot: Bund verschärft Kampagne Der Bund hat die Kampagne gegen die Ausbreitung des Coronavirus mit drei neuen Hygieneregeln verschärft: Neu soll Händeschütteln vermieden, sollen Papiertaschentücher in geschlossene Abfalleimer geworfen und Notfallstationen nur nach Anmeldung besucht werden. Gleichzeitig wechselt die Farbe der BAG-Informationskampagne «So schützen wir uns» von gelb auf rot. Wenn die Menschen diese Massnahmen befolgten, könnten sie sich selber und andere «möglichst vor einer Ansteckung mit dem neuen Coronavirus schützen», teilt das Bundesamt für Gesundheit BAG mit. Legende: Die Infokampagne des Bundes, Stand 2.3.2020. BAG

6:50 «Morgestraich» trotz allem Ziviler Ungehorsam in Basel: Trotz des Verbots haben sich mehrere Hundert Personen auf die Strassen der Innenstadt begeben – die wenigsten aber waren verkleidet. Vereinzelt hörte man auch Trommeln. Zahlreiche Menschen hatten Kerzen dabei. Die Polizei markierte in Innenstadt Präsenz, schritt jedoch nicht ein. Ein Polizeifahrzeug folgte gar einem sogenannten «Schyssdräggziigli» aus drei Trommlern und einem Pfeifer, das musizierend vor dem Spiegelhof vorbeizog, dem Sitz der Basler Polizei. Die Polizei griff aber nicht ein, wie SRF-Basel-Korrespondent Tobias Bossart auf Twitter berichtet. 01:01 Video Trotz Corona vorwärts, marsch Aus SRF News vom 02.03.2020. abspielen