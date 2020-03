Der Ticker startet um 6:00 Uhr

16:37 Vier positive Fälle in Zürcher Uni-Institut Am Institut für Mathematik der Universität Zürich sind vier Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wegen des Virus sind heute die Lehrveranstaltungen des Instituts für Mathematik ausgesetzt worden. Morgen Dienstag sollen die Vorlesungen wieder abgehalten werden. Unter den Infizierten befänden sich keine Studierende, teilte die Universität Zürich mit.

16:32 Zweiter bestätigter Fall in Biel/Bienne Bei einem jungen Mann aus Biel/Bienne (BE) ist der zweite Fall einer Infektion mit dem Coronavirus im Kanton Bern bestätigt worden. Das teilte das Kantonale Führungsorgan Bern mit. Der Mann hatte sich zuletzt nicht in einem betroffenen Gebiet aufgehalten. Als Klassenkamerad und Sitznachbar an der Technischen Fachschule stand er in Kontakt mit der jungen Frau, die sich in Mailand aufgehalten hatte und am Coronavirus erkrankt war. Der Mann befindet sich seit Samstag zuhause in Quarantäne, wo er auch weiterhin bis am 14. März isoliert bleibt. Sein Gesundheitszustand ist gut.

16:24 Medienkonferenz der Swiss Football League (SFL) um 17 Uhr Die Swiss Football League (SFL) hat am Freitag alle Wochenend-Spiele der Super und Challenge League sowie die Cup-Viertelfinals wegen des Coronavirus abgesagt hat. Die Verantwortlichen haben heute das weitere Vorgehen besprochen. Die SFL wird ab ca. 17:00 Uhr in einer Medienkonferenz über die Entscheide informieren. Veranstaltungen mit über 1000 Personen sind vorläufig bis zum 15. März verboten. Neben der bereits abgesagten 24. Runde fallen auch der 25. und 26. Spieltag in diese Zeitspanne.

16:15 Drei weitere Fälle im Oberengadin bestätigt Im Oberengadin sind drei weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die drei Personen zeigen Symptome, sind aber in guter gesundheitlicher Verfassung. Derzeit sind sie isoliert und werden gut betreut. Möglichen Kontaktpersonen der neu bestätigten Fälle werden nun eruiert, kontaktiert und falls notwendig unter Quarantäne gestellt. Insgesamt sind damit derzeit in Graubünden von 126 getesteten Personen 108 negativ befundet, 9 positiv und 9 noch in Abklärung. Der Kanton Graubünden stellt aktuelle Informationen zum Virus, Link öffnet in einem neuen Fenster auf einer speziellen Website zur Verfügung.

16:04 Stornierungen im Berner Oberland und im Tessin Die Tourismusregion Berner Oberland spürt bereits deutlich die Auswirkungen durch die Coronavirus-Infektionen. Vor allem Reisegruppen aus China bleiben aus. Vier Unternehmen, die im Kanton Bern Kurzarbeit wegen des Virus beantragt haben, befinden sich alle im Oberland. Es handle sich um Betriebe der Gastro- und Detailhandelsbranche, sagt Niklaus Bernhard vom Berner Amt für Wirtschaft. Auch im Kanton Tessin fürchtet man im Tourismus einen Einbruch bei den anstehenden Frühlingsferien über Ostern Mitte April. Tourismusdirektor Angelo Trotta spricht von einer «kalten Dusche» wegen des Coronavirus. «Es sind bereits die ersten Stornierungen eingetroffen. Wir müssen beobachten wie sich die Lage entwickelt und dann allenfalls Aktionen durchführen.» Im Tessin wurde bereits eine Tourismus-Task-Force gebildet.

15:22 Schweizer Tourismus leidet wegen Coronavirus Nach dem Rekordjahr 2019 droht im laufenden Jahr ein grosser Dämpfer für den Schweizer Tourismus und damit auch für die Schweizer Hotellerie. Betroffen seien nicht nur touristische Top-Destinationen, sagt Andreas Züllig, Präsident des Verbandes HotellerieSuisse im Gespräch mit SRF 4 News. Auch die Städte spüren den Rückgang im Geschäftstourismus, weil keine Seminare und Kongresse mehr stattfinden. Die Wintersport-Stationen haben noch Hochsaison. Aber im März muss absehbar in Hotels in den Städten Kurzarbeit eingeführt werden. Und für kleine Betriebe sind drohende Ausfälle von Mitarbeitenden wegen Infektionsfällen oder gar Quarantäne besonders schwierig, den Betrieb aufrecht zu halten. Audio Die Schweizer Hotellerie leidet unter dem Coronavirus 08:28 min, aus SRF 4 News aktuell vom 02.03.2020. abspielen. Laufzeit 08:28 Minuten.

14:52 Zweiter Fall im Kanton Freiburg Ein junger Mann aus dem Greyerzerland ist im Kanton Freiburg als zweite Person positiv auf den Coronavirus getestet worden. Er hatte Kontakt mit der ersten betroffenen Person im Kanton Freiburg. Er befindet sich im Freiburger Kantonsspital HFR, wie die Gesundheits- und Sozialdirektion mitteilte. Der Verlauf der Krankheit sei günstig. Laut dem Kantonsarzt werden derzeit die Kontaktpersonen des Patienten abgeklärt. Bis jetzt seien rund 20 Personen zu Hause unter Quarantäne gestellt worden.

14:31 Wird die Basler Fasnacht verschoben oder bleibt es bei «Guerilla-Aktionen»? Wie weiter mit der abgesagten Basler Fasnacht? Der traditionelle, grosse Cortège vom Montagnachmittag fällt aus – das ist sicher. Tobias Bossart, SRF-Korrespondent in Basel, ist aber überzeugt, dass es in den kommenden Tagen kleinere «Guerilla-Aktionen» geben wird, wie die vom Montagmorgen, als Hunderte in der Innenstadt trotz Verbot einen kleinen «Morgestraich»-Zug veranstalteten. Zwar sei eine Verschiebung der Basler Fasnacht im Gespräch, es werden sogar in einer Online-Petition Unterschriften dafür gesammelt. Doch eine Basler Fasnacht im Sommer, das sei kaum vorstellbar – auch wenn es tatsächlich einmal eine Verschiebung der Basler Fasnacht gab. Im Jahr 1920 wurde sie wegen der Spanischen Grippe um vier Wochen verschoben. Doch die heutige Veranstaltung sei logistisch so gross und aufwändig, dass er eine Verschiebung für unwahrscheinlich hält. 01:36 Video «Es wird weitere Guerilla-Aktionen geben» Aus Tagesschau vom 02.03.2020. abspielen

14:28 Dritter bestätigter Fall im Baselbiet Auch der Kanton Basel-Landschaft meldet eine neue Ansteckung. Bei der betroffenen Person handelt es sich um jemanden aus dem Umfeld der 48-jährigen Mutter und des 23-jährigen Sohnes, die vergangene Woche positiv auf das neue Coronavirus getestet worden waren, wie der Baselbieter Gesundheitsdirektor Thomas Weber (SVP) vor den Medien sagte. Weitere Angaben zur Person machte er nicht. 45 Personen würden sich derzeit im Baselbiet unter Quarantäne befinden, 14 Verdachtsfälle seien in Abklärung. Laut Weber sind die Spitäler im Landkanton mit ihren «Testkapazitäten am Anschlag».

14:23 Sieben neue Fälle im Kanton Zürich – zwei Ansteckungen in der Schweiz Seit Samstag sind im Kanton Zürich sieben weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden – sechs Männer und eine Frau. Dies meldet das kantonale Gesundheitsdepartement. Die meisten sind mit geringen Beschwerden im Unispital hospitalisiert worden, eine Person befindet sich in der Klinik Hirslanden. Die Ansteckungswege sind nachvollziehbar, so hätten sich drei der neuen Fälle in Norditalien angesteckt, zwei Personen in der Schweiz. Die sieben neuen Fälle müssen noch vom nationalen Referenzlabor in Genf bestätigt werden. Die Zahl der im Kanton Zürich bestätigten Fälle liegt derzeit bei neun.

13:26 Eishockey: Playoffs verschoben – Meisterschaft bis am 15. März unterbrochen Die Playoffs und die Abstiegsrunde in der National League beginnen nicht wie vorgesehen am kommenden Samstag. Der Meisterschaftsbetrieb in den höchsten beiden Ligen wird bis und mit dem 15. März unterbrochen. Dies beschloss die ausserordentliche Ligaversammlung. Seit 13:30 Uhr wird über den Entscheid informiert. Sie können die Pressekonferenz im Livestream mitverfolgen. Hintergrund der ausserordentlichen Versammlung ist der Beschluss des Bundes, der aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus bis am 15. März Veranstaltungen mit über 1000 Personen untersagt. Der Playoff-Start in der National League wäre am 7. März vorgesehen gewesen.

13:01 Sessionsbeginn im Zeichen des Coronavirus Im Vorfeld der Frühjahrssession wurde der Zugang ins Bundeshaus neu geregelt. Die Zuschauertribüne bleibt während der Session leer. Nur Mitglieder des Parlaments, der Regierung und fest akkreditierte Journalisten haben Zugang ins Bundeshaus. Besuche sind nicht möglich. Ausserdem sind die Ratsmitglieder gehalten, während der Session im Bundeshaus auf das Händeschütteln zu verzichten. Die Weisung scheint aber noch nicht bei allen Parlamentarierinnen und Parlamentarier angekommen zu sein. Start der Frühjahrssession

12:39 Kurzarbeit Die wirtschaftlichen Konsequenzen bei den KMU halten sich derzeit noch in Grenzen. In den Kantonen Zürich, Bern und der Ostschweiz sind bis am Montag 11 Gesuche für Kurzarbeit eingegangen. Im Februar haben laut Auskunft des Amts für Wirtschaft und Arbeit (AWA) im Kanton Zürich von Montagmorgen fünf Firmen Kurzarbeit im Zusammenhang mit dem Coronavirus beantragt. Betroffen sind 10 Angestellte. Insgesamt haben im Februar 16 Firmen Anträge gestellt für total 42 Mitarbeiter. «Trotz des Coronavirus bewegen sich die Anträge im üblichen Rahmen», sagte AWA-Kommunikationschefin Lucie Hribal der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Es könne aber sein, dass die Zahl ansteige. Es würden sich derzeit viele Firmen nach den Kriterien für virusbedingte Kurzarbeit erkundigen.

12:13 Appell an die Fasnächtler im Kanton Baselland Die Baselbieter Regierung und der Kantonale Krisenstab appellieren an Veranstalter, Gastwirte und Fasnachts-Verantwortliche wie auch an die Bevölkerung, die geltenden Einschränkungen im Interesse der Gesundheit der Bevölkerung zu akzeptieren, zu respektieren und die gebotene Vernunft walten zu lassen. Am Sonntag kam es in zwei Gemeinden zu grösseren Menschenansammlungen. Die Behörden reagierten darauf mit einem temporären Ausschankverbot für das gastronomische Angebot.

11:54 Rekruten und Soldaten müssen trotzdem einrücken Die Rekrutenschulen und Wiederholungskurse der Schweizer Armee werden unverändert durchgeführt. Gemäss den Auflagen des Bundesrates werden aber bis Mitte März Anlässe wie Rapporte und Besuchstage von Angehörigen in der RS abgesagt, wie Armeesprecher Daniel Reist auf Anfrage von Keystone-SDA erklärte. Die Einschränkung des Ausgangsrayons sei inzwischen auf alle im Dienst stehenden Truppen in der ganzen Schweiz ausgedehnt worden. Sinn dieser Massnahme sei es, sicherzustellen, dass die Truppe bereit sei, im Bedarfsfall die zivilen Behörden und die Bevölkerung zu unterstützen. Jeder einzelne positive Befund könnte laut Reist dazu führen, dass eine ganze Kompanie oder gar mehrere in Quarantäne versetzt werden müssten und nicht mehr einsatzbereit wären. Die Einsatz- und Führungsfähigkeit der Armee müsse gewährleistet bleiben.

11:29 SP-Präsident Levrat würde im Notfall länger im Amt bleiben Eigentlich wollen SP und SVP bald ihre neuen Präsidenten wählen. Doch was ist mit dem Versammlungsverbot wegen des Coronavirus? Bis 15. März haben die Behörden in der Schweiz nämlich Anlässe mit mehr als 1000 Personen untersagt. Zu den Parteitagen werden jeweils mehr als 1000 Delegierte, Gäste und Medienvertreter erwartet. Die Parteien gehen derzeit davon aus, dass die Anlässe stattfinden werden. «Stand heute wird die Parteiversammlung von Anfang April in Basel durchgeführt», erklärt SP-Schweiz-Sprecher Nicolas Haesler auf Anfrage von Keystone-sda. Die Vorgaben der Behörden würden aber auf jeden Fall eingehalten. Noch nicht restlos geklärt sei die Frage, ob die Delegierten bei einer allfälligen Absage des Parteitags ihre Stimmen für die Präsidiumswahl schriftlich abgeben könnten. «Grundsätzlich steht eine Verschiebung des Parteitags auf einen späteren Termin im Vordergrund», sagte Haesler. SP-Präsident Christian Levrat und die Vizepräsidentinnen und -präsidenten würden im Fall einer Verschiebung bis zum neu angesetzten Termin im Amt bleiben. Die SVP Schweiz hat für die Delegiertenversammlung vom 28. März ein Gesuch an die Basler Behörden gestellt, erklärte SVP-Sprecherin Andrea Sommer auf Anfrage. Aktuell gehe die Partei davon aus, dass die Delegiertenversammlung durchgeführt werden könne. Legende: An Parteitagen – wie hier an einem der SVP vom 20. Januar 2020 – nehmen jeweils mehr als 1000 Personen teil. Keystone

10:47 Bald soll kein «Kantönligeist» für kleinere Veranstaltungen mehr herrschen Bund und Kantone sind daran, die Bedingungen für Veranstaltungen mit weniger als 1000 Personen zu vereinheitlichen, wie der Präsident der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren, Urs Hofmann, gegenüber SRF sagte. «Es besteht eine gute Aussicht, dass noch heute vereinheitlichte Vorgaben bekannt gegeben werden». «Aus Gründen der Praktikabilität» sei es wünschbar, dass in allen Kantonen dieselben Regeln gelten würden. Bislang habe es schweizweit noch kaum Probleme gegeben, dass sich Veranstalter nicht an das bundesrätliche Verbot gehalten hätten, sagte Hofmann weiter. Im Fall der Basler Fasnacht, wo sich heute trotz offizieller Absage des «Morgestraich» hunderte Personen in den Strassen der Stadt versammelten, seien es vor allem praktische Probleme dies zu verhindern. «Es handelt sich dabei nicht um eine organisierte Veranstaltung, die verboten wäre.» Deshalb könne die Polizei solche Ansammlungen von Personen kaum auflösen. Audio Einheitliche Regeln für Veranstalter angestrebt 02:46 min, aus SRF 4 News aktuell vom 02.03.2020. abspielen. Laufzeit 02:46 Minuten.

10:25 Tessin bestätigt weiteren Coronovirus-Fall Im Kanton Tessin gibt es einen zweiten bestätigten Fall von Coronavirus. Die Person befindet sich in einer Privatklinik in Lugano. Der Patient habe sich gestern Abend in die Notaufnahme des Privatspitals Moncucco in Lugano begeben, wie die Regierung in einer Mitteilung schreibt. Es handle sich um einen Pensionär aus der Region Lugano.

9:56 Wer wegen des Coronavirus in den Ferien hängenbleibt, hat keinen Lohnanspruch Was passiert, wenn man wegen des Coronavirus in den Ferien strandet? Was ist mit den gekauften Tickets für ein abgesagtes Konzert und die dazu gebuchten Hotelzimmer? Erhalte ich meinen Lohn, wenn ich nicht zur Arbeit kann, weil der öffentliche Verkehr nicht mehr fährt? Darf ich zuhause bei den Kindern bleiben, wenn die Krippe geschlossen wird? Diese und weitere Fragen rund um die rechtlichen Folgen des Coronavirus beantwortet SRF-Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus «Wer in den Ferien strandet, hat keinen Lohnanspruch» 02.03.2020 Mit Audio