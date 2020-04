Bislang ist bereits in mehreren europäischen Ländern die Virenpopulation von Fledermäusen untersucht worden. Für die Schweiz ist es die erste derartige Studie. In Italien, Slowenien oder Luxemburg haben Forscher ebenfalls Viren in Fledermaus-Populationen festgestellt, die potenziell auf Menschen überspringen könnten.

Vor rund einem Jahr wurde am Virologischen Institut der Universität Zürich eine Forschungsgruppe Umweltvirologie, Link öffnet in einem neuen Fenster gegründet, die den Einfluss von Umweltveränderungen wie Klimaerwärmung oder Urbanisierung auf die Verbreitung von Viren untersucht, die vom Tier auf den Menschen oder umgekehrt überspringen können.