Ich war letzten Freitag mit Freunden zusammen. Einer davon hatte zwei Tage davor Kontakt mit einer Person, die später positiv auf Covid-19 getestet wurde. Mein Bekannter hat keine Symptome, kann sich aber erst übermorgen testen lassen und geht jetzt für 10 Tage in Quarantäne. Wie soll ich mich verhalten?

Befolgen Sie die üblichen Schutzmassnahmen. Erst wenn Sie selbst Symptome haben, macht ein Test Sinn. Quarantänepflicht besteht auch (noch) nicht, da die Person, mit der Sie zusammen waren, kein positives Testergebnis hat.

Ein Kollege und ich hatten letzte Woche eine Arbeit mit Excel-Listen zu besprechen. Deshalb sassen wir während ca. 15 Minuten an einem Tisch übers Eck unmittelbar nebeneinander. Wir trugen beide eine Maske. Mittlerweile hatte er Symptome und wurde positiv getestet. Ist es möglich, dass ich mich von ihm angesteckt habe (Ich habe selbst keine Symptome)?

Die Quarantänepflicht umfasst grundsätzlich den Kontakt mit erkrankten Personen ohne Schutz. Wenn Sie beide ihre Masken korrekt anhatten, gelten Sie als geschützt und müssen nicht in Quarantäne.

Angenommen, ein Familienmitglied infiziert sich, die anderen sind negativ. Wie kann man den Alltag miteinander in einer kleinen Wohnung gestalten? Ein «Infektionszimmer» einrichten? Küche und Bad immer desinfizieren, stets Maske tragen?

Ja, genau! Wenn immer möglich, ein Einzelzimmer einrichten für die kranke Person. Küche nach Möglichkeit nicht durch die kranke Person benützen (essen im Einzelzimmer, Mahlzeitenzubreitung durch die anderen Familienmitglieder), Bad immer desinfizieren. In den Gemeinschaftsräumen Maske tragen, bzw. den direkten Kontakt vermeiden.

Was ist der Unterschied zwischen Isolation und Quarantäne?

Bei beidem geht es darum, durch Abschirmung von der Umwelt Infektionsketten zu unterbrechen und so die Weiterverbreitung des neuen Coronavirus einzudämmen. Begriffsdefinitionen zu «Isolation» und «Quarantäne» finden sich auf der FAQ-Seite des BAG, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Ich ziehe mit Partner und Tochter von Barcelona in die Schweiz. Darf ich während der Quarantäne in Randzeiten mit Maske an menschenleeren Orten mit meiner fünfmonatigen Tochter spazieren gehen? Ohne Einkaufen oder sonst was anderes...

Gemäss dem BAG sind in der Quarantäneempfehlung bei Kindern und Eltern «kurze Frischluftepisoden OHNE Kontakt ausserhalb der Familie» gestattet.

Darf man während der Isolation/Quarantäne mit dem Hund Gassi gehen?

Der Hundespaziergang ist in der Isolation untersagt, in der Quarantäne wird dies nicht explizit ausgedrückt, aber mit der Aussage, dass das Haus/die Wohnung nicht verlassen werden darf, gehört wohl der Hundespaziergang auch dazu.

Muss man nach durchgemachter Infektion erneut in Quarantäne, wenn man Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte?

Man geht davon aus, dass nach durchgemachter Covid-Infektion Ihre Immunität rund drei Monate anhält. In dieser Zeit müssen Sie trotz Kontakt mit einer positiven Person nicht in Quarantäne.