Die hohen Ansteckungszahlen mit der Omikron-Variante des Coronavirus führen in den nächsten Wochen wahrscheinlich nicht zu einer Überlastung des Gesundheitswesens.

Zu diesem Schluss kommen Forschende in Deutschland und der Schweiz, unter anderem im Auftrag der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungs-Anstalt (Empa).

Die Studie ist noch nicht von anderen Forschenden überprüft worden.

01:59 Video Aus dem Archiv: Spitze der Omikron-Welle bald erreicht Aus Tagesschau vom 18.01.2022. abspielen

Omikron sei scheinbar weniger gefährlich für die Gesundheit als die Delta-Variante, aber deutlich infektiöser, wie die Empa heute auf ihrer Webseite schreibt. Fachpersonen der Empa-Abteilung «Multiscale Studies in Building Physics» mit Fachleuten der Philipps-Universität Marburg und des Kantons Graubünden haben in drei Szenarien ausgearbeitet, ob Omikron die Spitäler in der Schweiz und Deutschland an die Belastungsgrenze bringen kann.

Untersucht wurde drei Szenarien für den Zeitraum vom 17. Januar bis Ende März 2022. Grundlagen dafür waren etwa Daten zum Impfstatus oder dem Alter der Bevölkerung. Zudem gingen die Forschenden für ihre Szenarien davon aus, dass Schutzmassnahmen aufrechterhalten werden.

Ergebnisse verleiten zu vorsichtigem Optimismus

Für die drei Szenarien nahmen die Forschenden die aktuelle R-Zahl (1.3) sowie zwei pessimistischere R-Werte (1.5 und 1.8), um den «Worst Case» darzustellen. Die Reproduktionszahl R gibt an, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt.

Das Ergebnis der Szenarien verleitet die Forschenden zu vorsichtigem Optimismus: Falls die Reproduktionszahl R unter 2 bleibe, dürfte die Belegung in den Intensivstationen kaum kritische Werte erreichen, heisst es in der Studie. Selbst unter ungünstigen Bedingungen kann Omikron laut der Studie, die noch nicht von unabhängigen Experten überprüft wurde, für keine Rekordzahlen auf den Intensivstationen sorgen.

Studie zur Auswirkung von Omikron auf die Spitalkapazitäten Hier finden Sie die ganze Studie zum Nachlesen Hier finden Sie die ganze Studie zum Nachlesen

Trotzdem würden gewissen Risiken weiterhin bestehen, so die Forscher. Allein die aktuellen Infektionszahlen könnten zu personellen Engpässen führen und die Kapazitäten bei Covid-Diagnosen beschränken. Ausserdem kämen häufiger coronapositive Personen wegen einer anderen Erkrankung in die Spitäler. Diese Patientinnen und Patienten müssten so wegen der Coronainfektion auf eine andere Station gebracht werden, was zu logistischen Problemen führen kann.

Wie sich die Omikron-Welle nach dem betrachteten Zeitraum auf das Gesundheitswesen auswirke, «wird stark von der Omikron-Delta-Kreuzimmunität in der Bevölkerung bestimmt», heisst es in der Mitteilung weiter. Momentan ist noch unbekannt, ob mit Delta infizierte Personen sich nicht mehr mit der Omikron-Variante anstecken können und umgekehrt. Diese Frage sei wegweisend für den Weg aus der Pandemie, erklärte Empa-Forscher Ivan Lunati.

Corona-Massnahmen für unterschiedliche Risikogruppen

Anhand der Analysen der gesamten Bevölkerung in beiden Ländern legten die Forschenden nahe, dass sich die Corona-Massnahmen auch stärker an individuellen Merkmalen orientieren sollten – wenn das vorrangige Ziel eine Vermeidung der Überlastung des Gesundheitssystems sei. Es solle Strategien eigens für unterschiedliche Risikogruppen geben, fordern sie.

Denn die Infektionszahlen gegen null zu bringen sei naiv, sagte Empa-Forscher Lunati gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Um eine Überlastung der Spitäler zu verhindern, müssten insbesondere Personen geschützt werden, die ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe mitbringen. «2G und 3G gehen bereits in diese Richtung», so Lunati.