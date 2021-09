Darum geht es: Für Geimpfte gilt das Covid-Zertifikat für ein Jahr, für nachweislich Genesene bloss sechs Monate. Viele Genesene stören sich daran und vermuten eine Benachteiligung oder sogar ein Druckmittel seitens der Behörden, damit sich auch Genesene impfen lassen. Doch die unterschiedliche Handhabung der Geltungsdauer für das Zertifikat habe rein empirische Gründe, sagt SRF-Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel.

Man darf hoffen, dass die Zertifikatsdauer auch für Genesene bald verlängert werden kann.

Deshalb besteht ein Unterschied: «Für Geimpfte lagen schneller solide Daten für zwölf Monate vor als für Genesene», so Zöfel. So sei im Juni 2021 durch Studien erwiesen gewesen, dass die Impfung für zwölf Monate gut schütze, deshalb sei die Geltungsdauer für Geimpfte vom BAG auf ein Jahr verlängert worden. Für Genesene sei dagegen bisher erst sauber aufgezeigt, dass der Immunschutz sechs Monate nach der Infektion noch gut genug ist. Für einen längeren Zeitraum sei die Datenlage zu den Genesenen noch zu dünn.

Wieso Zertifikat nicht mit Antikörpertests verlängern? Box aufklappen Box zuklappen Wieso wird bei Genesenen nicht durch regelmässige Antikörpertests nachgewiesen, dass in ihrem Blut immer noch Antikörper gegen SarsCOV-2 vorhanden sind und dann ihr Zertifikat verlängert? «Was Antikörper angeht, sind zu viele Fragen offen», sagt Wissenschaftsredaktorin Zöfel: «Wie lange zum Beispiel würde so ein Zertifikat gelten?» Auch sei bei Covid inzwischen klar, dass auch viele Genesene, bei denen keine Antikörper mehr nachgewiesen werden können, trotzdem gut vor einer Neuansteckung geschützt sind – weil sich ihre Immunzellen an das Coronavirus erinnern und bei einer Neuinfektion rasch reagieren. Diese Menschen würden per Antikörpertests kein Zertifikat erhalten können, weil keine Antikörper in ihrem Blut mehr nachweisbar sind.

Das könnte bald ändern: Mit den zunehmenden Datenmengen, was die Genesenen angeht, gibt es Hoffnung: «Man darf hoffen, dass die Zertifikatsdauer auch für Genesene bald verlängert werden kann», sagt Zöfel. So gelte etwa in Dänemark das Zertifikat für Genesene bereits zwölf Monate. Allerdings könne sie nachvollziehen, dass die Schweizer Behörden auf der sichereren Seite bleiben wollen und mit der möglichen Verlängerung noch auf bessere Daten warten, schliesslich sei, so Zöfel, das Zertifikat eine Art Garantie für eine ausreichende Immunität.

Das weiss man über den Infektionsschutz: Es sei nicht einfach zu beantworten, ob Geimpfte oder Genesene besser vor einer Corona-Infektion geschützt sind, sagt die Wissenschaftsredaktorin. Das BAG habe bei einer Gruppe von 5000 Hospitalisierten nachgezählt. Dort seien 32 Genesene und vier doppelt Geimpfte darunter gewesen. Das würde dafür sprechen, dass Genesene schlechter geschützt sind als Geimpfte. Andere kleine Studien aus Grossbritannien aber zeigen, dass der Immunschutz bei Genesenen auch nach zwölf Monaten noch solide ist. Deshalb, so Zöfel: «The Jury is still out.» Und es sei auch offen, ob sich diese Frage wirklich klären lassen wird.