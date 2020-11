Das führt laut «SonntagsZeitung» zu einer Reduktion der Kapazitäten auf weniger als die Hälfte der normalen Auslastung an Festtagen. Die Bergbahnen wollen sich dagegen wehren. Die Schutzmassnahmen halten zwar einige Touristen vom Skiferien ab. Dennoch laufen die Buchungen von Wohnungen in Schweizer Skigebieten laut «NZZ am Sonntag» sehr gut. So wurden über die Schweizer Plattform E-Domizil gegenüber 2019 für diesen Dezember 43 Prozent mehr Wohnungen vermietet. E-Domizil verfügt in der Schweiz über ein Portfolio von 14'000 Objekten.

Corona-Fälle im Altersheim: So hat das Pflegeheim in Düdingen den Corona-Ausbruch erlebt.

Wie Recherchen der «SonntagsZeitung» zeigen, werden mittlerweile auch erkrankte Personen eingesetzt, um den Pflegebetrieb aufrecht erhalten zu können. So seien mehrere Pflegerinnen in einem Altenheim im Kanton Bern zwar positiv auf Covid-19 getestet, jedoch angehalten worden, trotzdem weiter zu arbeiten.

Die selbständigen Unternehmen sind das schwächste Glied in der Coronakrise. Eine Studie des Zentrums Enterprise for Society zeigt nun laut der «NZZ am Sonntag», dass es vielen KMU in der zweiten Welle finanziell schlechter geht als während des Lockdowns im Frühling.

6:08

Bericht: Die meisten Skilager sind abgesagt

Die wenigsten Kinder werden in diesem Winter in ein Schneesportlager fahren können. Normalerweise sind es über 100’000 Kinder und Jugendliche pro Saison, die an einem von gut 2300 Schneesportlagern teilnehmen. Diese erhalten in aller Regel Beiträge von Jugend und Sport. Doch in diesem Jahr dürfte es nur ein Bruchteil sein, berichtet die «NZZ am Sonntag». Denn erst 111 Lager seien bisher gemeldet.

Bei auch der Schneesport-Initiative Schweiz, die Winterlager vermittelt, sieht es nicht besser aus. Geschäftsführer Ole Rauch zieht eine ernüchternde Bilanz: «Bei uns wurde über die Hälfte der ursprünglich gebuchten 250 Lager annulliert». Derzeit haben elf Kantone Lager verboten, berichtet das Blatt weiter. Vier weitere Kantone empfehlen einen Verzicht. Zwei Kantone erlauben zwar Lager, doch die betreffenden Gemeinden haben alle abgesagt.

Im Kanton Zürich dürfen keine obligatorischen Schneesportlager stattfinden, freiwillige hingegen schon. Die Stadt Zürich will all jene durchführen, bei denen sich die Corona-Schutzmassnahmen einhalten lassen, wie Ralph König vom Sportamt gegenüber der Zeitung sagt: «Massenlager wird es keine geben». Voraussetzungen laut König: «Die Kinder sollen während des ganzen Lagers in den gleichen Gruppen unterwegs sein. Auf den Pisten, beim Essen und in der Freizeit.» Er denkt, dass so etwa die Hälfte der sonst rund 1000 Plätze zur Verfügung stehen.