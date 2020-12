Der Ticker startet um 5:50 Uhr

13:18 Österreich erschwert Einreise und lockert andere Massnahmen Österreich verhängt für alle Einreisenden aus Corona-Risikogebieten vom 7. Dezember bis zum 10. Januar eine zehntägige Quarantänepflicht. Ziel sei es, den Tourismus weitgehend einzudämmen, teilte die Regierung in Wien mit. Der Schwellenwert seien mehr als 100 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen. Das gelte praktisch für alle Nachbarstaaten und speziell auch für den Westbalkan, hiess es. Das öffentliche Leben im Land wird derweil nach einem dreiwöchigen Lockdown teilweise wieder hochgefahren. Ab Montag dürfen Schulen, der Handel sowie körpernahe Dienstleistungen, wie etwa Friseursalons, wieder öffnen, Gastronomie und Hotels bleiben noch bis zum 7. Januar geschlossen. Ebenfalls geschlossen bleiben Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Skifahren und andere Outdoorsport-Aktivitäten werden hingegen bereits ab dem 24. Dezember wieder möglich sein. Die Ausgangsbeschränkungen gelten künftig nur noch in der Nacht.

13:02 Frankreich will Isolation verhängen nach Skiferien im Ausland Die französische Regierung will ihre Bürgerinnen und Bürger nach Skiferien im Ausland für sieben Tage in die Isolation schicken. Dazu würden Kontrollen an den Grenzen zur Schweiz und zu Spanien eingerichtet. Das bekräftigt Premierminister Jean Castex am Mittwoch. Die Massnahme soll verhindern, dass sich die Franzosen in den geöffneten Wintersportorten des benachbarten Auslands mit dem Coronavirus Infizieren. Die Präfekten der Grenz-Departemente könnten die Isolation für Heimkehrer aus der Schweiz und Spanien verordnen, sagt der Premier. Die Schlussfolgerung daraus sei, dass man nicht zum Skifahren nach Spanien oder in die Schweiz fahre, erklärt er weiter. Die Quarantäne werde verordnet, sollten die Schweiz und Spanien ihr Wintersportdestinationen nicht wie Frankreich bis im Januar schliessen. Die Anordnung der Isolation liege in der Kompetenz der Präfekten. Grenzgängerinnen und Grenzgänger würden davon nicht betroffen, präzisiert Castex. Legende: Der französische Premierminister Jean Castex will die Bürgerinnen und Bürger Frankreichs nach den Skiferien im Ausland für sieben Tage in die Isolation schicken. Keystone

11:45 BAG vermeldet 4786 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 4786 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 3692. Das sind 11 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 18 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 18 Tests positiv. Damit ist der kritische Schwellenwert von 5 Prozent überschritten. Gemäss WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 22'821 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 1 Prozent gestiegen.

Das BAG meldet 115 neue Verstorbene. Die Kantone melden aktuell 3207 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 9 Prozent weniger als in der Vorwoche.

11:22 Kanton Zürich erhöht Spitalkapazität Die Lage in den Zürcher Spitälern verschärft sich zusehends. Angesichts steigender Patientenzahlen reagiert die Zürcher Regierung und stattet gewisse Spitäler mit zusätzlichen Kompetenzen und Pflichten aus. Damit soll die Überlastung des Gesundheitswesens verhindert werden. Im Kanton Zürich sind die Spitäler in drei Kategorien eingeteilt: In Covid-A-, Covid-B- und Covid-C-Spitäler. Bislang waren hauptsächlich A- und B-Spitäler für die Behandlung von Corona-Patientinnen zuständig, weil sie mit ihrer Intensivmedizin über die Fachkompetenz verfügen, um schwere Verläufe behandeln zu können. Weil diese Spitäler derzeit extrem gefordert und die Kapazitätsgrenzen erreicht sind, werden die C-Spitäler nun mit zusätzlichen Aufgaben betraut. Konkret behandeln Covid-C-Spitäler neu Corona-Patienten, welche die Akutphase ihrer Erkrankung überstanden haben. Weiter müssen C-Spitäler – wenn es die Situation erfordert – den anderen Spitälern Personal zur Verfügung stellen.

10:56 Übersterblichkeit bei über 65-Jährigen in der Zentralschweiz In der Zentralschweiz sterben seit fünf Wochen mehr ältere Menschen als üblich. Wie Lustat Statistik Luzern mitteilt, ist die Übersterblichkeit der Altersgruppe ab 65 Jahren höher und anhaltender als bei der ersten Coronawelle im Frühling. Die Statistiker berechnen jeweils wochenweise auf Basis der Daten der letzten Jahre die Zahl der zu erwartenden Todesfälle. Dabei wird auch die saisonale Verteilung der Todesfälle berücksichtigt. In der Woche 43 (ab 19. Oktober) überschritt in der Zentralschweiz die Zahl der Todesfälle der älteren Menschen (132) erstmals die obere Grenze der zu erwartenden Todesfälle (124). In der Woche 47 (ab 16. November) gab es 153 Todesfälle. Zu erwarten waren indes nur 75 bis 126 Todesfälle. Die Anzahl wöchentlicher Todesfälle von Personen unter 65 Jahren liegt in der Zentralschweiz weiterhin in der Bandbreite der statistischen Erwartung.

9:38 USA wollen Gesundheitspersonal schnell impfen Die USA will nach dem Vorliegen eines Impfstoffes so schnell wie möglich alle Mitarbeiter des

Gesundheitswesens impfen können. Die US-Bundesstaaten gingen davon aus, dass sie ihre Beschäftigten im Gesundheitswesen innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der ersten Lieferungen

eines Covid-19-Impfstoffs impfen können, sagt Dr. Nancy Messonnier, Direktorin des Nationalen Zentrums für Immunisierung und Atemwegserkrankungen der CDC.

8:19 Grossbritannien will nächste Woche mit Impfen beginnen Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel hat nach Angaben des deutschen Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff BNT162b2 erteilt. Damit bekommen die Briten früher grünes Licht für einen Impfstoff als die EU und die USA. Zudem ist es die erste Zulassung für BNT162b2 weltweit. Die ersten Lieferungen sollen schon in wenigen Tagen im Vereinigten Königreich eintreffen, teilten beide Unternehmen mit. Grossbritannien will ab Beginn kommender Woche mit Impfungen mit dem Pfizer-Impfstoff beginnen, wie Gesundheitsminister Matt Hancock im Gespräch mit dem Sender Sky News ankündigt.

7:59 Australiens grösster Bundesstaat lockert Massnahmen Ab Montag werden im australischen Bundesstaat New South Wales, in dem unter anderem die Grossstadt Sydney liegt, die Corona-Massnahmen deutlich gelockert. Ab dann gelten etwa keine Personenbeschränkungen mehr für Hochzeiten, in Bars oder bei Gottesdiensten. Die Lockerungen kommen, nachdem im Bundesstaat knapp vier Wochen lang keine Ansteckung passiert war. Zwar gab es Fälle von Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, sie hatten sich jedoch alle im Ausland angesteckt und konnten bei Ankunft in Isolation geschickt werden. In New South Wales lebt rund ein Drittel der australischen Bevölkerung.

5:55 Deutlich mehr Besucher auf Machu Picchu Peru lockert die Coronavirus-Auflagen für die weltberühmte Inka-Stätte Machu Picchu. Ab dem heutigen Mittwoch können jeden Tag 1116 Menschen das wichtigste Touristenziel des südamerikanischen Andenstaats besuchen. Dies seien rund 40 Prozent mehr als bisher, wie das Kulturministerium in Lima am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Zur Begründung verwies das Ministerium auf die sinkenden Coronavirus-Infektionszahlen in Peru. Erst im November war Machu Picchu nach monatelanger Schliessung wieder geöffnet worden – zunächst nur für 675 Besucher täglich. Vor Corona waren es zu Spitzenzeiten bis zu 5000 pro Tag. Die Tourismus-Industrie im Andenstaat hat stark unter den Beschränkungen gelitten. Legende: Die im 15. Jahrhundert erbaute Inkastadt Machu Picchu in den Anden. Keystone

3:54 Pariser Wahrzeichnen öffnet wieder Der wegen der Corona-Pandemie geschlossene Eiffelturm soll Mitte Dezember wieder öffnen. «Ich freue mich darauf, euch am 16. Dezember zwischen 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr wiederzusehen», hiess es auf dem offiziellen Twitteraccount des weltberühmten Pariser Wahrzeichens am Dienstag. Mit Beginn der neuen Ausgangsbeschränkungen in Frankreich hatte auch der Eiffelturm Ende Oktober geschlossen. Die Beschränkungen sollen nun noch bis zum 15. Dezember anhalten und dann durch eine nächtliche Ausgangssperre ersetzt werden. Lange Warteschlangen vor dem Eiffelturm sind indes nicht zu erwarten. Ein Grossteil der internationalen Touristen wird weiterhin fehlen.

0:16 Zweiter Lockdown in England endet Heute Mittwoch geht in England der zweite Lockdown nach einem Monat zu Ende. Er wird von regionalen Corona-Massnahmen abgelöst. Das Parlament hat eine entsprechende Verordnung der Regierung angenommen. Diese teilt die Regionen im Land in drei Risikostufen ein. Für die meisten Gebiete in England bedeuten die neuen Regeln eine Lockerung. Nicht lebensnotwendige Geschäfte waren seit Anfang November geschlossen. Auch Restaurants und Pubs durften nicht öffnen. Das wird nun teilweise zurückgenommen. In den anderen Landesteilen Grossbritanniens, in Schottland, Wales und Nordirland, gelten eigene Regeln. Trotz heftigen Widerstands aus Teilen der konservativen Regierungspartei von Boris Johnson, der die Lockerungen zu wenig weit gehen, wurden die Massnahmen mit grosser Mehrheit angenommen. Auch dank zahlreicher Enthaltungen von Seiten der Opposition. Legende: Bereit für den Weihnachtsverkauf. Die Geschäfte in England haben sich am Dienstag herausgeputzt. Keystone

22:25 Party-Stimmung im Pandemie-Stadium Bundesrat Ueli Maurer hat heute seinen 70. Geburtstag gefeiert – natürlich ein Grund zum Gratulieren. Aber vielleicht nicht gleich so, denn am Vormittag wurde der Magistrat im Nationalratssaal gefeiert: Gruppenweise, singend und teilweise ohne Maske. Und auch gestern war der Ständerat in Feierlaune mit einem Ständchen zu Ehren des Ständeratspräsidenten Alex Kuprecht. Aber eigentlich rät das BAG genau davon ab. 01:59 Video Parlamentarier feiern trotz Corona-Regeln Aus Tagesschau vom 01.12.2020. abspielen

20:24 Versicherer hatten keine Risikomodelle für Pandemie-Lockdowns Die Versicherungsbranche ist nach Einschätzung von Swiss-Re-Chef Christian Mumenthaler von der Corona-Pandemie auf dem falschen Fuss erwischt worden. Weltweit hätten Versicherer in ihren Risikomodellen nicht mit von Regierungen verordneten Lockdowns gerechnet, sagte Mumenthaler im Interview mit der «Financial Times». Mit der Pandemie seien die Versicherer mit einer unerwartet grossen Flut an Forderungen etwa zu Betriebsunterbrüchen konfrontiert worden. «Betriebsunterbrüche hatten die Versicherer nicht auf ihrem Radar - es war nicht vorhersehbar.» Ökonomen von Swiss Re gehen davon aus, dass die Branche durch Corona Sach- und Haftpflichtversicherungsleistung im Umfang von 50 bis 80 Milliarden Dollar zu erbringen habe. Diese Leistungen betreffen nicht nur Betriebsunterbrüche, sondern umfassen auch Zahlungen für Reiseversicherungen oder Absagen von Veranstaltungen. Kosten für Lebensversicherungen fallen vergleichsweise gering aus. Swiss Re selber erwartet Kosten von rund drei Milliarden Dollar. Es werde aber noch lange dauern, bis die von Corona ausgelösten, tatsächlichen Kosten bekannt seien, gab Mumenthaler zu bedenken.

18:34 Aostatal plant Massentest Das Aostatal will als zweite Region in Italien einen Corona-Massentest starten. Die kleine Alpenregion plant für eines der kommenden Wochenenden eine Reihenuntersuchung für rund 84'000 Menschen oder etwa zwei Drittel der Einwohner, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Vor kurzem hatte bereits die Provinz Bozen-Südtirol einen Grossteil der Bevölkerung mit Schnelltests kontrolliert. Die Behörden wollen auf diese Weise Infizierte finden, die nichts von ihrer Ansteckung ahnen. Sie tragen das Virus oft unbemerkt an viele andere weiter. Legende: In der Region Aostatal, das an Frankreich und die Schweiz grenzt, leben rund 125'000 Menschen Reuters