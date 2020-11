Wegen der Corona-Pandemie könnte es der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge in diesem Jahr Zehntausende zusätzliche Todesfälle durch Malaria geben. Je nachdem wie stark die Malaria-Gesundheitsdienste wegen der Pandemie unterbrochen worden seien, könne es zwischen 20'000 und 100'000 Malaria-Tote mehr geben als erwartet, die meisten davon Kinder, sagte Pedro Alonso, der Leiter des Malaria-Programms bei der WHO.

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga will die Gründe für die hohe Zahl an Todesfällen wegen Covid-19 sorgfältig analysieren. Die vielen Todesopfer beschäftigten sie sehr. Auf die Frage, ob der Bundesrat zu spät gehandelt habe, sagte Sommaruga in einem Gespräch mit dem «SonntagsBlick», es sei immer ein Zusammenspiel zwischen Bundesrat und Kantonen. Das sei zuweilen schwierig.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich «empört» darüber geäussert, dass in Deutschland zu wenig über Corona-Tote geredet werde. Gesundheitsminister Jens Spahn habe in den Beratungen mit den Ministerpräsidenten gesagt, dass Corona in diesem Jahr die dritthäufigste Todesursache in Deutschland werden dürfte, sagt der CSU-Chef bei der Jungen Union. In Bayern verzeichne man sechsmal so viele Corona- wie Verkehrstote.

Zum ersten Advent hat das oberste französische Verwaltungsgericht die coronabedingte Maximalzahl von 30 Gläubigen bei religiösen Veranstaltungen gekippt. Nach Auffassung des Staatsrats in Paris ist die bisher geltende Regelung nicht verhältnismässig, wie die katholische Kirche Frankreichs am Sonntag mitteilte. Wie französische Medien und die dortige Nachrichtenagentur AFP einstimmig berichteten, hat die Regierung drei Tage Zeit, um die Vorgabe zu überarbeiten.

Anzeigen in St. Gallen wegen Verstoss gegen Corona-Regeln

In der Stadt St. Gallen hat die Polizei über das Wochenende zwölf Anzeigen erstattet, weil in der Innenstadt Corona-Regelungen nicht eingehalten wurden. In den vergangenen Wochen habe die Stadtpolizei St.Gallen festgestellt, dass sich gerade an den Wochenenden in den Abendstunden grössere Gruppierungen in der Innenstadt nicht an die Maskenpflicht hielten, teilte die Stadtpolizei St. Gallen mit. Patrouillen hätten jeweils den Dialog mit diesen Gruppen gesucht und diese auf die Pflicht aufmerksam gemacht, sich an die Regeln zu halten.

Im Zeitraum von 20 bis 24 Uhr hielten sich in der Innenstadt an beiden Abenden jeweils zwischen 60 und 100 meist Jugendliche oder junge Erwachsene in grösseren Gruppen auf, wie die Polizei schreibt. Mit Dialogteams wurden Personen, die sich dabei nicht an die Maskenpflicht hielten, angesprochen und aufgefordert, die Regelung einzuhalten.

Im Verlaufe der Abendstunden sei festgestellt worden, dass sich bereits Verwarnte wiederholt nicht an die Maskenpflicht hielten. Daher habe sich die Stadtpolizei gezwungen gesehen, in zwölf Fällen Anzeige wegen Missachtung der Maskenpflicht zu erstatten.