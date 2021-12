Der Ticker startet um 6:00 Uhr

1:49 FDA empfiehlt Zulassung für Medikament von Merck in USA Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA hat eine Notfallzulassung für ein Corona-Medikament des US-Pharmakonzerns Merck empfohlen. Das Abstimmungsergebnis ist für die FDA nicht bindend, meist folgt die Behörde aber der Einschätzung der Berater. Eine Notfallzulassung der FDA könnte nun innerhalb weniger Tage folgen. Merck hatte vor einigen Wochen mitgeteilt, dass das als Tablette verabreichte Medikament nach einer klinischen Studie bei Risiko-Patienten die Wahrscheinlichkeit sehr schwerer Verläufe deutlich reduziere. In der Studie hätten Corona-Patienten mit milden bis moderaten Symptomen, die mit einem Placebo behandelt wurden, in 14,1 Prozent der Fälle innerhalb von 29 Tagen ins Krankenhaus gemusst oder seien gestorben. In der Patienten-Gruppe, die mit dem Molnupiravir benannten Medikament behandelt wurde, seien es mit 7,3 Prozent nur etwa halb so viele gewesen. Die Zahlen basieren auf einer Auswertung der Daten von 775 Corona-Patienten. Alle Probanden wiesen mindestens einen Risikofaktor auf, der einen schweren Verlauf wahrscheinlich macht. In der Testgruppe, die das Merck-Medikament erhielt, habe es im Studienzeitraum keine Todesfälle gegeben, teilte das Unternehmen mit. Dagegen seien acht Menschen gestorben, die das Placebo erhielten. Legende: Merck hatte vor einigen Wochen mitgeteilt, dass das als Tablette verabreichte Medikament nach einer klinischen Studie bei Risiko-Patienten die Wahrscheinlichkeit sehr schwerer Verläufe deutlich reduziere. Keystone

22:11 Biontech und Pfizer wollen Kinder-Impfstoff früher ausliefern Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer wollen eine Woche früher als geplant ihren Corona-Impfstoff für Kinder in der EU ausliefern. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus gut informierten Kreisen erfuhr, soll die Auslieferung von «Comirnaty» für die Altersgruppe fünf bis elf Jahre an beteiligte EU-Mitgliedsstaaten am 13. Dezember erfolgen. Der niedriger dosierte Impfstoff soll an diesem Tag in den Staaten zum Start von Impfkampagnen zur Verfügung stehen. Ursprünglich war der 20. Dezember als Ausliefertermin vorgesehen gewesen. Insgesamt geht es um bis zu 13 Millionen Dosen des Kinderimpfstoffs für die EU im Dezember. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte vergangene Woche grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder ab fünf Jahren gegeben. Es ist der erste Corona-Impfstoff, der in der EU für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen ist.

21:53 WHO für Tests statt Reisebeschränkungen Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die von der EU und anderen Ländern verhängten Reisebeschränkungen wegen der Coronavirus-Variante Omikron kritisiert. «Pauschale Reiseverbote werden die internationale Ausbreitung nicht verhindern, und sie stellen eine schwere Belastung für Leben und Existenzgrundlagen dar», erklärte die WHO in Genf. Solche Verbote könnten sich sogar negativ auswirken, indem sie Länder davon abhalten, Daten zu melden und auszutauschen. Südafrika, wo die Variante entdeckt worden war, klagt darüber, dass es nun bestraft werde. Die WHO empfahl: «Die Länder sollten bei der Umsetzung von Reisemassnahmen weiterhin einen faktengestützten und risikobasierten Ansatz anwenden.» Das könne etwa bedeuten, dass Passagiere vor der Abreise und bei der Ankunft getestet und gegebenenfalls in Quarantäne geschickt werden. Zudem rät die WHO besonders gefährdeten Menschen, Reisen zu verschieben. Dazu gehörten über 60-Jährige sowie gesundheitlich angeschlagene Personen, heisst es in einer Erklärung. Legende: Die Reiseverbote stellen eine schwere Belastung für Leben und Existenzgrundlagen der Menschen in Südafrika dar, so die WHO. Keystone

21:37 UNO-Generalsekretär fordert globalen Impfplan Angesichts der neuen Corona-Variante Omikron hat UNO-Generalsekretär António Guterres eine engere internationale Zusammenarbeit bei den Impfungen gefordert. «Der einzige Ausweg aus einer globalen Pandemie – und aus dieser ungerechten und unmoralischen Situation – ist ein globaler Impfplan», sagte Guterres bei einer Veranstaltung der Vereinten Nationen in New York. Jeder Mensch und jedes Land müssten gleichberechtigten Zugang zu Vakzinen und Behandlungsmöglichkeiten haben. Ziel der Weltgesundheitsorganisation WHO ist, dass 70 Prozent der gesamten Weltbevölkerung bis Mitte 2022 geimpft sind. In vielen Industriestaaten ist diese Zahl bereits erreicht – doch ärmere Länder, vor allem auch in Afrika, haben weiterhin nur schlechten Zugang zu den Impfstoffen.

21:02 Economiesuisse: Vorschläge des Bundesrats gehen zu weit Kritik an den Vorschlägen vom Bundesrat kommt teils von der Wirtschaft und vom Sport. So schreibt etwa der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse, es brauche keine weiteren staatlichen Vorgaben am Arbeitsplatz, denn die Schutzkonzepte der Firmen funktionierten. Die Schweizer Bar und Club Kommission teilt mit, falls die Maskenpflicht ausgeweitet werde, käme das einer Schliessung des Nachlebens gleich. Der Verband Swiss Olympic steht grundsätzlich hinter den Vorschlägen des Bundesrats. Der Sport-Dachverband kritisiert aber die Reisebeschränkungen als «nicht tragbar». Internationale Sportanlässe seien dadurch akut gefährdet.

20:43 Ein Omikron-Fall in Basel-Stadt Einer der zwei Omikron-Fälle in der Schweiz wurde in Basel-Stadt nachgewiesen. Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt teilte mit, dass ein positiver Fall des Omikron-Virus im Kanton bestätigt wurde. Die Person sei in Isolation. «Das Contact-Tracing-Team ist daran, die nötigen Massnahmen forciert aufzubauen und die weiteren Quarantänemassnahmen vorzubereiten.»

20:41 Parteien begrüssen Vorschläge des Bundesrats Die vom Bundesrat in die Konsultation geschickten verschärften Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind in ersten Reaktionen von den Parteien positiv aufgenommen worden. «Ich wünsche mir jetzt vor allem, dass die Kantone eine einheitliche Position zu diesen Vorschlägen entwickeln», sagt Mitte-Präsident Gerhard Pfister. «Es war in den letzten Wochen tatsächlich so, dass die Kantone ganz antiföderalistisch vom Bund Massnahmen gefordert haben.» «Die SVP begrüsst es, dass gewisse Massnahmen verschärft werden», so SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi. «Insbesondere die Ausweitung der Maskenpflicht unterstützen wir. Wir begrüssen auch, dass vermehrt getestet werden soll. Vor allem sollen diese Tests aber auch gratis werden. «Es ist zwar bedauerlich, aber ziemlich sicher nötig, um die Überlastung der Spitäler zu verhindern und das muss das Ziel sein», sagt Cédric Wermuth, Co-Präsident der SP. Für Grünen-Präsident Balthasar Glättli ist es unverständlich, weshalb man «so stark schon in die fünfte Welle rasseln musste, bis der Bundesrat endlich etwas schärfere Massnahmen in die Konsultation gibt». Aber er sei froh, dass es wenigstens in die richtige Richtung gehe. Auch die FDP Schweiz begrüsste in einem Tweet «die vom Bundesrat angekündigten Massnahmen im Grundsatz». 01:01 Video Mehrheitlich Rückhalt für den Kurs des Bundesrats bei den Parteien Aus Tagesschau vom 30.11.2021. abspielen

20:09 Lukas Engelberger: Richtig, dass der Bundesrat über nationale Massnahmen diskutiert Der Bundesrat nimmt bei den Massnahmen wieder das Zepter in die Hand. Was sagen die Kantone dazu? «Es besteht Handlungsbedarf und deshalb ist es richtig, dass der Bundesrat über nationale Massnahmen diskutiert», so Lukas Engelberger, Präsident der Kantonalen Gesundheitsdirektionen (GDK). Ob die Massnahmen reichten, werde nun in der Konsultation diskutiert. «In Basel-Stadt haben wir mit einer Ausweitung der Maskenpflicht reagiert. Die Diskussion wird jetzt zeigen, ob die Vorschläge des Bundesrates begrüsst werden und ob die Einschätzung ist, dass es reicht oder ob allenfalls noch neue Themen kommen.» Die vorgeschlagene Zertifikatspflicht für private Anlässe zeige, dass man auch im privaten Bereich aufpassen müsse. «Als Staat kann man das praktisch nicht kontrollieren. Hier geht es stark um die Eigenverantwortung von uns allen.» Bis Mittwochabend können sich Kantone, Sozialpartner und die zuständigen Parlamentskommissionen zu den Vorschlägen äussern. Das sei wenig Zeit, so Engelberger. «Wir hatten aber auch schon in der Vergangenheit kurze Konsultationsverfahren. Ich denke, die Zeit muss reichen. Wir sind politisch gesehen eher ein kompliziertes Land und deshalb müssen wir in unseren Verfahren schnell sein. Wir werden das schaffen.» 02:38 Video Lukas Engelberger zu den vorgeschlagenen Massnahmen Aus Schweiz aktuell vom 30.11.2021. abspielen

19:47 Im Parlament werden wieder Plexiglasscheiben aufgestellt Im Parlament werden angesichts der aktuellen Corona-Situation die Schutzmassnahmen wieder hochgefahren. So sollen auf die zweite Sessionswoche hin wieder Plexiglas-Trennwände in den Ratssälen montiert werden. Auch die Sitzungszimmer werden wieder nachgerüstet. Bereits vergangene Woche habe die Verwaltungsdelegation die Maskentragepflicht im Parlamentsgebäude wiedereingeführt. Diese Maskenpflicht gelte weiterhin. Wer aber an einem von Plexiglas geschützten Arbeitsplatz sitze, könne die Maske ablegen. Die Verwaltungsdelegation habe zudem beschlossen, das Angebot von Covid-Tests für weitere Personenkategorien auszuweiten. Neu können auch persönliche Mitarbeitende, Mitarbeitende der Fraktionen sowie Personen, die an Sitzungen von parlamentarischen Organen teilnehmen, das Testangebot nutzen. Bislang war dies Ratsmitgliedern und Mitarbeitenden, die ihren Arbeitsort im Parlament haben, vorenthalten. Auf Zutrittsbeschränkungen etwa auf der Zuschauertribüne oder bei ausserparlamentarischen Veranstaltungen verzichtete die Kommission vorerst.

19:23 Zwei Omikron-Fälle in der Schweiz bestätigt Der Verdacht hat sich bestätigt: Die Omikron-Variante des Coronavirus ist erstmals in der Schweiz nachgewiesen worden. Betroffen sind zwei Personen, die miteinander in Verbindung stehen, wie das BAG mitteilte. Sie sind in Isolation. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hatte am Sonntag einen Verdachtsfall der Omikron-Variante gemeldet, der sich nun bestätigt hat. BAG-Direktorin Anne Lévy hatte am Montag von einer Person in Isolation gesprochen, alle ihre Kontaktpersonen seien in Quarantäne, auch jene, die genesen oder geimpft sind. Aus unterdessen 23 Ländern müssen alle Personen beim Einsteigen (Boarding) in ein Flugzeug und bei der Einreise in die Schweiz einen negativen Covid-19-Test vorlegen und 10 Tage in Quarantäne gehen. Die Quarantäne gilt auch für Genesene und Geimpfte.

18:55 Kann der Bundesrat mit seinen Vorschlägen die Welle brechen? Der Bundesrat hat einen ganzen Strauss an Massnahmen vorgeschlagen, um die Corona-Zahlen in den Griff zu bekommen. Doch wie sind die Vorschläge aus wissenschaftlicher Sicht zu bewerten? SRF-Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler sagt, man könne auf eine Trendumkehr bei den Fallzahlen hoffen, wenn das Gesamtpaket kommt. Auch das Tempo, das der Bundesrat mit der Vernehmlassung bis Mittwochabend vorlege, sei angemessen. Die vorgeschlagenen Verschärfungen – breite Maskenpflicht bei Zertifikatsanlässen, Homeoffice-Pflicht, regelmässiges Testen an Schulen sowie kürzere Gültigkeitsdauer von Testzertifikaten – seien sinnvoll. Die Kombination sei wichtig. «Am effektivsten im Paket scheinen mir die breite Maskenpflicht und Homeoffice», so Häusler. Ob die Massnahmen reichen, werde sich frühestens nach zehn bis 14 Tagen nach deren Einführung zeigen. «Es ist möglich, dass es eine Nachschärfung braucht.» Ein wichtiger Faktor würden die Booster sein. Audio Landesregierung beurteilt Corona-Situation neu 05:51 min, aus Echo der Zeit vom 30.11.2021. abspielen. Laufzeit 05:51 Minuten.

18:40 Cassis verschiebt Feier zur Wahl zum Bundespräsidenten Bundesrat Ignazio Cassis hat im Einvernehmen mit den Tessiner Kantonsbehörden beschlossen, die Feierlichkeiten zu seiner geplanten Wahl zum Bundespräsidenten zu verschieben. Die Feierlichkeiten hätten am 16. Dezember im Tessin stattfinden sollen. Nun sollen die Feierlichkeiten auf den Sommer 2022 verschoben werden, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) weiter mitteilt. Am 8. Dezember findet die Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung statt. Als derzeitiger Vizepräsident wird Cassis vorgeschlagen, das Amt zu übernehmen.

18:19 Johnson stellt allen Erwachsenen Booster bis Ende Januar in Aussicht Der britische Premierminister Boris Johnson hat allen Erwachsenen in seinem Land bis Ende Januar eine Booster-Impfung gegen das Coronavirus in Aussicht gestellt. «Wir werden alles daran setzen, um sicherzustellen, dass jeder, der infrage kommt, einen Booster angeboten bekommt», sagte Johnson in London. Dafür würden «provisorische Impfzentren wie Weihnachtsbäume aus dem Boden schiessen», fuhr Johnson fort. Um die Frist bis Ende Januar einhalten zu können, sollen nach Angaben Johnsons mindestens 400 Militärangehörige den Gesundheitsdienst NHS unterstützen. Bereits knapp 18 Millionen Menschen haben in dem Land bereits eine Booster-Impfung erhalten.

18:09 Schottische Omikron-Fälle auf einzelne Veranstaltung zurückzuführen Die neun bislang nachgewiesenen Fälle der Omikron-Variante in Schottland sind nach Angaben der Regierung alle auf eine einzelne private Veranstaltung zurückzuführen. Diese habe am 20. November stattgefunden, teilte Regierungschefin Nicola Sturgeon am Dienstag mit. Man rechne im Laufe der weiteren Nachverfolgung von Kontakten mit weiteren damit in Verbindung stehenden Fällen. Um welche Art von Veranstaltung es sich dabei handelte, war zunächst unklar. Keiner der Betroffenen sei nach bisherigen Erkenntnissen kürzlich in den Süden Afrikas gereist, wo die besorgniserregende Corona-Variante als erstes entdeckt wurde. Wie die Infektionskette begann, kann somit bislang nicht nachgezeichnet werden. Der Verdacht, die Weltklimakonferenz COP26, die am 13. November in Glasgow zu Ende gegangen war, habe womöglich die Verbreitung der Omikron-Variante befeuert, hat sich damit zunächst nicht bestätigt. Mögliche Verbindungen würden aber weiter überprüft, sagte Sturgeon.

17:46 Luzerner Parlamentskommission will 3G minus Luzerner Kantonsratsmitglieder, welche die geplante 3G-Vorgabe nicht erfüllen, sollen nicht von den Sessionen ausgeschlossen werden. Die Staatspolitische Kommission beantragt, dass Ratsmitglieder ohne Zertifikat von der Tribüne aus an der Session teilnehmen können. Seit Ausbruch der Coronapandemie tagt das Luzerner Kantonsparlament nicht in seinem Saal, weil dort die nötigen Abstände nicht eingehalten werden können. Um die Sessionen nicht ausserhalb durchführen zu müssen, hat es sich per Motion dafür ausgesprochen, für die Sessionen die 3G-Regel einzuführen. Wer an der Sitzung des Parlaments teilnehmen will, muss demnach geimpft, genesen oder getestet sein. Der Kantonsrat wird die für die Einführung der Zertifikatspflicht nötige Gesetzesänderung nächste Woche behandeln. Die Staatspolitische Kommission (SPK), welche die Vorlage vorberaten hat, unterstützt zwar die 3G-Regel, möchte diese aber aufweichen.

17:31 Medienkonferenz beendet Die Medienkonferenz ist beendet. Der Bundesrat schickt die Vorschläge nun in die Vernehmlassung an die Kantone. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und halten Sie weiterhin hier im Ticker auf dem Laufenden.

17:31 2G-Vorschrift war kein Diskussionsthema Ist 2G bei öffentlichen Veranstaltungen vom Tisch? In einer Pandemie sei nie etwas nachhaltig vom Tisch. Die sei heute aber nicht diskutiert worden. Mit den heutigen Massnahmen, die in Konsultation gingen, müsse schon einiges möglich sein. «Wir hoffen, dass uns diese Massnahmen bereits etwas Kontrolle zurückgeben.»

17:21 Wie zumutbar ist es, dass geimpfte Menschen nun auch eingeschränkt werden? Wie zumutbar ist es, dass geimpfte Menschen nun auch eingeschränkt werden? Dies fragt ein Journalist den Bundesrat. «Auch bei Schliessungen wären die Geimpften eingeschränkt, das wollen wir verhindern.» Die jetzigen Vorschläge seien aus Sicht des Bundesrats zumutbar, so Alain Berset.

17:14 Wer soll die Zertifikatspflicht bei den Familienfeiern überprüfen? Wer soll die Zertifikatspflicht bei den Familienfeiern überprüfen? «Wir werden sehen, wie die Kantone auf den Vorschlag reagieren.» In Familien mit älteren Menschen, welche nicht geimpft seien, müsse man sowieso aufpassen, so Parmelin. «Jeder muss hier seine Verantwortung tragen». 00:17 Video Guy Parmelin: «Das ist Eigenverantwortung» (franz.) Aus News-Clip vom 30.11.2021. abspielen