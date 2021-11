Der Ticker startet um 5:38 Uhr

15:36 Kanton Aargau schliesst wegen Mängel ein Covid-Testzentrum in Baden Die Aargauer Kantonsbehörden haben am Samstag ein Testzentrum in Baden AG geschlossen. Der Anbieter lieferte die notwendigen Unterlagen für den Betrieb nicht und es bestanden Defizite. Bereits bei einer Kontrolle am Dienstag letzter Woche seien Mängel im Betrieb festgestellt worden, teilte das kantonale Departement Gesundheit und Soziales (DGS) mit. So sei etwa unklar gewesen, wer genau für den Betrieb verantwortlich gewesen sei. Wer im Kanton Aargau ausserhalb von bewilligten Laboratorien oder Arztpraxen, Apotheken oder Spitälern Covid-19-Tests durchführt, benötigt dafür eine Betriebsbewilligung. Bereits bestehende Testzentren können noch am kommenden Freitag eine Bewilligung beim Kanton beantragen. Abteilung für Gesundheit legt Anforderungen für Covid-19-Testzentren und Märkte fest. https://t.co/cXTvClWbsS



Bild: © Mediakit, unsplash#CoronaInfoCHpic.twitter.com/0blz9YAK9y — Kanton Aargau (@kantonaargau) November 1, 2021

15:09 Staatliche Schulen in Neu-Delhi nach zwei Jahren wieder offen Nach knapp zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie sind in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi alle staatlichen Schulen wieder geöffnet. Zunächst darf jedoch nur die Hälfte der Kinder wieder zurück in die Klassenzimmer. Die restlichen Schülerinnen und Schüler sollten weiter online lernen. Doch beim Online-Unterricht im zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt gibt es ein Problem: Weniger als die Hälfte der knapp 1.4 Milliarden Inder haben Zugang zu Internet. Die Vereinten Nationen warnen im Zusammenhang mit den Schulschliessungen und verbreiteter Armut in Folge der Pandemie vor einer Zunahme von Kinderarbeit und Kinderehen.

14:29 Tschechien verschärft die Corona-Massnahmen In Tschechien sind seit Montag wieder strengere Corona-Regeln in Kraft. Restaurants und Bars dürfen nur noch Gäste mit einem «Grünen Pass» bedienen. Wer nicht geimpft oder nachweislich genesen ist, muss einen negativen Corona-Test vorweisen. Das Personal ist verpflichtet, die Nachweise zu kontrollieren. Andernfalls drohen empfindliche Strafen für die Restaurantbetreiber. Die von der scheidenden Regierung unter dem populistischen Ministerpräsidenten Andrej Babis beschlossene Massnahme sorgt bei Gastronomen für Kritik. Die Regierung schiebe die Verantwortung für die Bekämpfung der Pandemie auf private Unternehmer ab, die ohnehin schwer von der Krise betroffen seien, hiess es. Zugleich wurden die Gültigkeitsfristen für Corona-Tests verkürzt: Antigen-Tests sind nur noch 24 Stunden statt drei Tage gültig, PCR-Tests nur noch drei Tage statt eine Woche. Ebenfalls neu ist, dass die Tests in der Regel selbst bezahlt werden müssen. Mit 57 Prozent vollständig Geimpften unter den 10.7 Millionen Einwohnern ist Tschechiens Impfquote im Vergleich zu anderen EU-Ländern gering. Legende: In den tschechischen Kaffeehäusern und Kneipen (hier das «U Fleků» in Prag) werden Gäste nur mit einem Covid-Zertifikat bedient. Keystone / Archiv

13:31 4541 neue Corona-Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 4541 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1572 . Das sind 27 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 20 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 226.37 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 76 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 21 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 3 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 439 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 8 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 102 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 2 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 71 Prozent ausgelastet. 12 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 15 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 5 Verstorbenen . Das sind 13 Prozent mehr als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 7.6 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 24'346 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 2 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 11'126'460 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 14'115 Personen pro Tag geimpft. Das sind 30.0 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 63.7 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 2.3 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

12:45 Sterblichkeit bis Mitte 2021 tief wie noch nie Während die Sterblichkeit im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie in der Schweiz im Vergleich zum Jahr 2019 um rund neun Prozent zugenommen hat, liegt sie im ersten Halbjahr 2021 unter dem Niveau von 2019. Das geht aus einer Studie des Universitätszentrums für Allgemeinmedizin und öffentliche Gesundheit in Lausanne (Unisanté) hervor. Die Studie basiere auf vorläufigen Daten des Bundesamts für Statistik (BFS), teilte Unisanté mit. Die Sterblichkeit sank demnach im ersten Halbjahr 2021 gegenüber 2020 um etwa 10.8 Prozent. Sie lag damit niedriger als in den sechs vorangegangenen Jahren, mit Ausnahme der ersten vier bis sechs Wochen des Jahres 2021, die durch das Ende der zweiten Corona-Welle gekennzeichnet waren. 2021 sei zudem das zweite Jahr in Folge, in dem die Influenza keine Spuren in der Sterblichkeit hinterlassen habe. Auch habe sich die dritte Corona-Welle nicht sichtbar auf die Gesamtmortalität niedergeschlagen. Damit sei die Sterblichkeit im Jahr 2021 die bisher niedrigste, die in der Schweiz je verzeichnet wurde, hiess es in der Mitteilung weiter.

11:31 In Österreich steigen die Zahlen deutlich – Stufe zwei in Sicht Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich steigt weiter deutlich. Innerhalb von 24 Stunden wurden 4523 Fälle gemeldet, wie das Gesundheits- und das Innenministerium am Montag berichteten. Vergangenen Montag waren es 2850 Neuinfektionen. Auf den Intensivstationen wurden den Angaben zufolge 292 Menschen behandelt. Ab einer Zahl von 300 Intensivpatienten tritt mit einer Woche Vorlaufzeit die zweite der fünf Stufen des neuen Massnahmenplans der Regierung in Kraft. Dann ist unter anderem der Zutritt zur Nachtgastronomie und zu Après-Ski-Lokalen nur noch Genesenen und Geimpften gestattet. Ab 500 mit Covid-Patienten belegten Intensivbetten gilt diese Regel auch für alle anderen gastronomischen Betriebe. Ab 600 Betten droht dann ein Lockdown für Ungeimpfte. 01:55 Video Archiv: Lockdown für Ungeimpfte bei Lageverschärfung Österreich Aus Tagesschau vom 23.10.2021. abspielen

10:25 Johns-Hopkins-University zählt 5 Millionen Corona-Tote Seit Beginn der Corona-Pandemie sind weltweit mehr als fünf Millionen Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-University in Baltimore hervor. Nach den Daten der US-Forscher liegt die Zahl der bestätigten Infektionen inzwischen bei mehr als 246 Millionen Fällen. Experten gehen bei Infektionen und Todesfällen rund um den Globus zugleich von einer hohen Dunkelziffer aus. Das Coronavirus Sars-CoV-2 kann die Erkrankung Covid-19 auslösen, die tödlich verlaufen kann. Es gibt in allen Altersgruppen Todesfälle, aber ältere und Patienten mit schwachem Immunsystem sind besonders betroffen. Legende: Die Webseite der Uni wird regelmässig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt einen etwas höheren Stand als die offiziellen Zahlen der WHO. In manchen Fällen wurden die Zahlen auch wieder zeitweise nach unten korrigiert. Nach SHO-Angaben vom Freitag gab es bisher 4.98 Millionen bestätigte Todesfälle und rund 245 Millionen bekannte Infektionen. imago images/Archiv

10:06 Schweizer Arbeitsmarkt: KOF bleibt zuversichtlich Die Lage am Schweizer Arbeitsmarkt hat sich laut der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) weiter aufgehellt. Der von ihr berechnete Beschäftigungsindikator lag gemäss der Umfrage zum vierten Quartal 2021 bei +9.4 Punkten nach revidierten +7.7 Punkten im dritten Quartal, wie es in einer Mitteilung heisst. Ein Plus signalisiert eine positive Dynamik am Arbeitsmarkt. Ein vergleichbar positives Niveau wurde laut KOF das letzte Mal im zweiten Quartal 2008 vor Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise beobachtet. Auf dem Höhepunkt der Coronakrise im zweiten Quartal 2020 war der Index auf -20.6 Punkte eingebrochen. Besonders erfreulich entwickelte sich gemäss dem KOF in diesem Quartal der Beschäftigungsindikator im Gastgewerbe: Eine grosse Mehrheit der befragten Betriebe würden den gegenwärtigen Bestand an Beschäftigten mittlerweile als zu tief beurteilen und rechne für die nächsten Monate mit einem Stellenaufbau. «Sehr positiv» präsentieren sich gemäss Mitteilung die Beschäftigungsaussichten auch im Bau, im Grosshandel und bei den Dienstleistern. Im verarbeitenden Gewerbe hatte eine Mehrheit der Betriebe, nach dem starken Einbruch des Indikators zu Beginn der Coronakrise, im letzten Quartal mit einem starken Stellenaufbau gerechnet. Auch im vierten Quartal möchte eine Mehrheit der Firmen in diesen Branchen die Belegschaft ausbauen. Legende: Besonders stark hat sich laut der KOF die Situation im Gastgewerbe verbessert. Keystone/Symbol

9:05 7-Tage-Inzidenz klettert in Deutschland über 150 Der seit etwa zweieinhalb Wochen anhaltende Anstieg der 7-Tage-Inzidenz der Coronafälle in Deutschland setzt sich fort. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 154.8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 149.4 gelegen, vor einer Woche bei 110.1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 9658 Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 6573 Ansteckungen gelegen. Angesichts der steigenden Fall- und Hospitalisationszahlen hält es Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, für notwendig, im Kampf gegen die Corona-Pandemie einen Weg zu gehen, «der mit etwas mehr Kontrolle verbunden ist». Im ZDF schlägt er einen «Dreiklang von Dingen» vor: die Anwendung der 2G-Regel «in grösseren Teilen des gemeinsamen Lebens», etwa in Museen oder der Gastronomie, die 3G-Regel am Arbeitsplatz, und sehr intensives Testen «in Altenheimen, dort wo mit vulnerablen Gruppen umgegangen wird, mit Menschen, die besonders gefährdet sind».

8:51 Jon Bon Jovi mit Corona infiziert US-Sänger Jon Bon Jovi hat wegen einer Coronavirus-Infektion ein Konzert in Miami Beach abgesagt. Der 59-Jährige habe sich laut US-Medien, die sich auf seinen Sprecher beziehen, trotz Impfung mit dem Coronavirus infiziert. Das geplante Konzert im US-Bundesstaat Florida wurde demnach abgesagt. Für Bon Jovis Band ist es nicht der erste Coronafall. Keyboarder David Bryan hatte bereits zu Beginn der Pandemie, im März 2020, seine Infektion bekannt gegeben. Legende: Der Sender NBC News zitierte Bon Jovies Sprecher, laut dem der Sänger komplett geimpft sei und es ihm gut gehe. Reuters

8:30 Extra Kantinenbereiche für Geimpfte und Genesene in drei deutschen Konzernen Die Konzerne Bayer, Eon und Alltours werden künftig geimpften und von Corona genesenen Kollegen und Kolleginnen eigene Kantinenbereiche oder eigene Cafeterias anbieten. Das berichtet die Düsseldorfer «Rheinische Post» laut Vorabbericht. In diesen Sonderbereichen dürften Beschäftigte ungezwungen zusammensitzen, während diejenigen, die sich nicht impfen liessen oder keine Auskunft über ihren Impfstatus geben wollten, weiterhin mit Abstandsregeln, Masken und Trennwänden beim Essen leben müssten. Der Versicherungskonzern Ergo prüfe nach eigenen Angaben eine vergleichbare Regelung. Alle Firmen betonten, dass Nicht-Geimpfte weiterhin einen Zugang zu ihren Kantinen hätten. Legende: Bei Bayer gebe es mehrere Pilotprojekte für Kantinenbereiche nur für Geimpfte und Genesene. imago images

7:29 Disneyland Shanghai geschlossen – nach einem einzigen positiven Fall Das Disneyland in Shanghai wurde am Montag geschlossen, nachdem bei einem Besucher des Freizeitparks ein Fall von Covid festgestellt worden war. Die chinesischen Behörden verfolgen weiterhin eine «Zero Covid»-Strategie, die im Vorfeld der Olympischen Winterspiele in Peking im kommenden Februar noch verstärkt werden soll. Seit dem erneuten Auftreten von Covid-Fällen Ende Oktober im Norden des Landes, auch in der Hauptstadt, ist der asiatische Riese in Sorge. Am Montag wurden in den letzten 24 Stunden 92 Fälle gemeldet, die höchste Zahl seit Mitte September. In diesem Zusammenhang musste nun auch der 2016 eröffnete Park Shanghai Disneyland seine Pforten schliessen, nachdem eine ehemalige Besucherin positiv getestet wurde, als sie in eine Provinz in der Nähe von Shanghai zurückkehrte. Der Park begann am Sonntag mit der Überprüfung von Mitarbeitern und Besuchern. Bis Montagmorgen waren fast 34'000 Menschen getestet worden. In einem von den offiziellen Medien veröffentlichten Video sind Mitarbeiter in Schutzanzügen zu sehen, die Besucher inmitten eines Feuerwerks über dem berühmten Disneyland-Schloss testen.

7:04 Deutscher Gesundheitsminister: Länder sollen Impfzentren wieder öffnen Angesichts stark steigender Neuinfektionen fordert Bundesgesundheitsminister Jen Spahn die Länder auf, ihre Impfzentren wieder zu öffnen. «Um möglichst vielen möglichst schnell eine Auffrischungsimpfung zu ermöglichen, sollten die Länder die Impfzentren, die sie seit Ende September in Stand-by bereithalten, nun wieder startbereit machen», sagt Spahn der «Rheinischen Post» laut Vorabbericht. Spahn riet zudem, in einem ersten Schritt alle über 60-Jährigen schriftlich zur Impfung einzuladen. Das habe schon bei den Erstimpfungen gut geklappt.

6:29 Australiens Grenzen nach fast 600 Tagen wieder offen Australien hat seine internationalen Grenzen am Montag nach fast 600 Tagen Schliessung wegen der Corona-Pandemie wieder geöffnet. Am Flughafen der Metropole Sydney kam es schon in den frühen Morgenstunden zu emotionalen Szenen, teils unter Tränen nahmen Angehörige ihre ankommenden Familienmitglieder in die Arme. Australien hatte am 20. März vergangenen Jahres eine der härtesten Grenzregelungen der Welt wegen der Corona-Pandemie eingeführt. Fast alle Reisen in das Land wurden gestoppt. In den vergangenen 19 Monaten durften Australier nur mit Erlaubnis ins Ausland reisen. Familien waren getrennt, Zehntausende Australier strandeten im Ausland. Nur wenige erhielten eine Einreiseerlaubnis und mussten dann Tausende Dollar bezahlen und 14 Tage in Hotel-Quarantäne. Die Lockerungen gelten für Ankommende in den Bundesstaaten New South Wales und Victoria sowie im Australian Capital Territory mit der Hauptstadt Canberra, nachdem dort 70 Prozent der Bevölkerung zweifach geimpft worden sind. Über eine Million ausländische Bewohner bleiben aber in Australien weiterhin ohne die Möglichkeit, ihre Freunde und Verwandten in anderen Ländern zu sehen. Die geänderten Reiseregeln gelten überwiegend nur für Australier. Und einige Bundesstaaten mit vergleichsweise niedrigeren Impfquoten bleiben weiter bei den strikten und teuren Quarantäneregeln. 01:13 Video Australien öffnet Grenzen für Staatsbürger Aus Tagesschau vom 01.11.2021. abspielen

5:47 Israel lässt wieder Touristen ins Land Israel lässt wieder Touristen ins Land: Nach 20 Monaten dürfen sie auch ohne Sondergenehmigung wieder einreisen. Die Bedingung: Die Touristen müssen doppelt gegen das Coronavirus geimpft sein, die Verabreichung der zweiten Dosis darf nicht länger als sechs Monate her sein. Akzeptiert wird auch ein Zertifikat aus der EU, das bescheinigt, dass man eine Covid-19-Erkrankung überstanden hat. Nach der Ankunft am Flughafen bei Tel Aviv müssen alle Reisenden zum PCR-Test. Erst wenn ein negatives Testergebnis da ist, dürfen sie eine Kurz-Quarantäne zum Beispiel im Hotel verlassen. In einem Punkt bleibt Israel streng: Ungeimpfte Kinder dürfen weiterhin nicht kommen. Legende: Erwachsene dürfen wieder nach Israel reisen, wenn sie zweimal geimpft sind und die Impfung weniger als 6 Monate her ist. Reuters