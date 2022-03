Mit einem Plus von 14 Prozent auf 108 Millionen legten die Erträge aus dem Flugverkehr stärker zu. Grund dafür seien steigende Passagierzahlen in der zweiten Jahreshälfte 2021 sowie eine Erhöhung der Luftfahrtgebühren. Trotz Sparmassnahmen und Personalabbau blieb unter dem Strich aber ein Verlust von 90 Millionen Franken.

8:01

Messegruppe MCH schreibt weiter rote Zahlen

Die Messegruppe MCH hat im vergangenen Jahr erneut stark unter den Folgen der Coronakrise gelitten. Viele Messen und Events mussten abgesagt oder verschoben werden. Der Umsatz blieb deshalb auf einem tiefen Niveau und die Gruppe schrieb weiterhin Verluste.

Immerhin habe sich die Lage im zweiten Halbjahr dank der Impffortschritte etwas aufgehellt, schrieb MCH in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. So hätten wichtige Messen wie die Art Basel in Basel und Miami Beach sowie die Berufsmessen in Zürich und Lausanne durchgeführt werden können und gar Besucherrekorde verzeichnet.

Am Ende erwirtschaftete die Gruppe einen Betriebsertrag in Höhe von 243 Millionen Franken. Das sind rund 30 Prozent mehr als im Vorjahr, doch es ist nach wie vor ein Bruchteil der 445 Millionen an Umsatz aus dem Jahr 2019. Immerhin erzielte die Messegruppe im zweiten Halbjahr 2021 dank Sondereffekten und dem Verkauf einer Liegenschaft in Basel einen Gewinn von 12.1 Millionen Franken.