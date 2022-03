Der Ticker startet um 6:27 Uhr

16:01 Die Mitte und SVP begrüssen Aufhebung der Massnahmen Die Mitte und die SVP begrüssen beide die Aufhebung aller Corona-Massnahmen, wie sie der Bundesrat für den 1. April beschlossen hat. Allerdings mahnt die Mitte zur Vorsicht. «Auch wenn wir positiv in die Zukunft blicken, dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch nach einem ruhigen Sommer 2021 im Herbst überrascht wurden. Dies darf uns 2022 nicht wieder passieren», schreibt die Mitte-Partei auf Twitter. Auch die SVP begrüsst die Aufhebung aller Corona-Massnahmen. Allerdings komme das «reichlich spät», sagte Kommunikationschefin Andrea Sommer der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Partei habe das schon lange gefordert.

15:49 GDK sieht keine Überlastung des Gesundheitssystem Die Corona-Fallzahlen sind in der Schweiz nach Ansicht der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) immer noch auf sehr hohem Niveau. Eine generelle Überlastung des Gesundheitssystems drohe derzeit aber nicht. «Wir können den Wechsel von der besonderen in die normale Lage sowie die Aufhebung der Massnahmen auf Bundesebene wagen», teilt die GDK auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. In Spitälern und Heimen mache eine Maskenpflicht zum Schutz der zu umsorgenden Personen weiterhin Sinn. Diese könne vom Kanton oder von der Institution angeordnet werden. Aufgehoben wird auch die Isolationspflicht für positiv getestete Personen. Die GDK verweist darauf, dass im Arbeitsumfeld nun wie bei anderen Krankheiten die Regelungen zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden zum Tragen kommen. Die GDK erwartet, «dass sich die Arbeitgebenden kulant zeigen und nicht bereits nach drei Tagen ein ärztliches Attest verlangen».

15:14 Ende der Medienkonferenz des Bundes Damit endet die vorerst letzte Medienkonferenz des Bundesrats zur Corona-Pandemie. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und halten Sie weiterhin hier im Ticker zu Ereignissen rund um das Coronavirus auf dem Laufenden. Und denken Sie daran: «Wer Symptome hat, soll zu Hause bleiben», wie Gesundheitsminister Alain Berset sagt. Da werden Erinnerungen wach:

15:08 Sollen infizierte Kinder zu Hause bleiben? Eine weitere Journalistin möchte wissen, wie nun mit Schulkindern verfahren wird. Mathys sagt: «Für Kinder und Erwachsene gilt das Gleiche: Solange Symptome da sind, gehört man weder in die Schule noch an den Arbeitsplatz oder grundsätzlich in die Öffentlichkeit.» Man müsse aber damit leben, dass sich eine gewisse Anzahl an Infizierten auch in der Öffentlichkeit bewegten. Zumal es auch symptomlose Ansteckungen gebe.

15:06 Plant der Bund Lüftungssysteme? Wenn die Luftqualität in Innenräumen verbessert wird, könnten viele Infektionen verhindert werden, sagt die Wissenschaft. Plant der Bund diesbezüglich etwas? «Wir wissen heute alle, was wir tun können, um die Virusausbreitung einzudämmen. Das liegt in der Verantwortung von uns allen», antwortet Berset. Fenster öffnen und lüften sei sinnvoll, neu gebaute Lüftungssysteme seien vonseiten des Bundes aber nicht angedacht.

15:04 Die Lehren für eine nächste Pandemie Ist die Schweiz nun für eine nächste Pandemie besser gerüstet? Berset erklärt, dass man bei einer nächsten Pandemie noch nicht alles vergessen haben werde, was man gelernt habe. «Zumindest, wenn es nicht wieder so lange dauert wie zwischen der Spanischen Grippe und der Corona-Pandemie rund 100 Jahre später.» Konkret müsse jetzt etwa geklärt werden, ob es Pflichtlager für Schutzausrüstung brauche, um nicht überstürzt im Ausland einkaufen zu müssen. «Wir müssen sehen, wo wir uns verbessern können.»

15:01 Wie wird die Pandemie weiterhin überwacht? Wieso der Bundesrat so optimistisch sei, dass die Kantone die Lage in Zukunft alleine bewältigen könnten, fragt ein Journalist. Und wie die Pandemie weiter überwacht werde. «Wir befinden uns in einer ganz anderen Situation als vor zwei Jahren. Die Kantone haben sich weiterentwickelt und sind nun gut in der Lage, sich auf kommende Wellen vorzubereiten. Zudem haben wir in der Bevölkerung heute eine gewisse Grundimmunisierung, das schafft Sicherheit und wird funktionieren», antwortet Berset. Die Überwachung der Pandemie werde grundsätzlich auf nationale Ebene gestellt, ergänzt Patrick Mathys vom BAG. «Wir werden unter anderem das obligatorische Meldesystem und das Sentinella-Meldesystem, Link öffnet in einem neuen Fenster sowie das Abwassermonitoring und die Sequenzierung von Proben weiterführen.»

14:58 Berset: «Vorsicht ist weiter angezeigt» Eine Bundeshausjournalistin möchte wissen, was die Botschaft des Bundesrats an die Bevölkerung sei: Sei Covid nun eine normale Krankheit, mit der man leben müsse – oder appelliere der Bundesrat an die Eigenverantwortung? «Wer das möchte, sollte sich testen lassen», antwortet der Gesundheitsminister. «Und gerade auch gegenüber verletzlichen Personen ist Vorsicht angezeigt. Auch wenn die Situation jetzt besser ist.» 02:19 Video Berset: «Vorsicht ist weiter angezeigt – auch wenn die Lage jetzt besser ist» Aus News-Clip vom 30.03.2022. abspielen

14:53 Müssen die Kantone bei hohen Fallzahlen selber eingreifen? Sollten die Fallzahlen wieder ansteigen im Herbst: Müssten dann die Kantone selber Massnahmen ergreifen, sofern diese wegen einer neuen Variante wieder nötig werden, fragt ein Journalist. «Die Idee ist, dass die Kantone nach 2.5 Jahren Krise eine solche Situation selbstständig bewältigen können. Das muss möglich sein – wir haben uns das nötige Know-how angeeignet», antwortet Bundesrat Alain Berset mit Nachdruck.

14:52 Wie weiter nach Corona, Herr Berset? Ein Journalist fragt Alain Berset, ob nach zwei Jahren Pandemie auch der Höhepunkt seiner Bundesratskarriere vorbei sei. «Es gibt noch Raum», antwortet Berset mit einem Schmunzeln. 00:16 Video Corona als Höhepunkt der Karriere? Berset: «Es gibt noch Raum» Aus News-Clip vom 30.03.2022. abspielen

14:50 Corona-Lage wird weiter engmaschig verfolgt Es sei keine Frage mangelnder Transparenz, sondern der Arbeitslast, dass die Corona-Zahlen nur noch wöchentlich publiziert werden, erklärt der Bundesrat. Die Informationen in der nötigen Qualität und Schnelligkeit bereitzustellen, koste Ressourcen beim Bundesamt für Gesundheit. Das Monitoring der Corona-Zahlen solle nun auch der normalen Lage angepasst werden, so Berset. Die Lage werde unter anderem mit Abwassertestung sehr genau beobachtet. Patrick Mathys vom BAG ergänzt: Die Daten würden weiter täglich ausgewertet, aber nur noch wöchentlich publiziert.

14:46 Wieso werden die Fallzahlen nur noch wöchentlich kommuniziert? Nun beginnt die Fragerunde. Ein Journalist möchte wissen, wieso das Bundesamt für Gesundheit (BAG) nur noch einmal pro Woche über die aktuellen Fallzahlen informiert und nicht mehr täglich – angesichts der derzeit noch immer eher hohen Zahl der Neuinfektionen. «Wir haben uns daran gewöhnt, täglich Informationen zur Pandemie zu bekommen», antwortet Bundesrat Alain Berset. «Wir werden die Überwachung fortsetzen, aber wir glauben, dass in der normalen Lage eine Aktualisierung der Fallzahlen pro Woche ausreichend ist. Wenn es notwendig wird, können wir sehr schnell auf eine regelmässige Berichterstattung zurückkommen.» 01:15 Video Berset: «Wir glauben, dass in der normalen Lage einmal pro Woche ausreichend ist.» Aus News-Clip vom 30.03.2022. abspielen

14:44 Rückkehr in die normale Lage nach rund 750 Tagen Berset blickt zurück auf die ausserordentliche Lage, die 95 Tage dauerte. Danach war die Schweiz über 668 Tage in der besonderen Lage. «Die Rückkehr in die normale Lage ist möglich, weil die öffentliche Gesundheit in den nächsten Monaten kaum mehr gefährdet sein dürfte – obwohl das Virus noch da ist.» Alle Akteure hätten viel gelernt im Umgang mit dem Virus, und die Situation habe sich nun fundamental verändert. Nun sei es an der Zeit, die normale Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen wieder herzustellen. «Nach zwei Jahren Pandemie können wir mit Zuversicht in die Zukunft blicken», schliesst Berset.

14:39 Bund will nicht mehr in besondere Lage zurückkehren Was in Zukunft sein werde, sei unklar. Es gebe viele Unsicherheiten, sagt Berset weiter. Die Pandemie im Herbst wieder aufflammen, man werde das genau beobachten – unter anderem mit den Überwachungen des Abwassers. Der Bund wolle aber in der normalen Lage bleiben und nicht mehr in die besondere Lage zurückkehren. «Sagen Sie niemals nie – aber wir sehen es derzeit nicht vor.» 00:47 Video Berset zur besonderen Lage: ««Sagen Sie niemals nie – aber wir sehen es derzeit nicht vor.» Aus News-Clip vom 30.03.2022. abspielen

14:39 Einjährige Übergangsphase Bis im Frühling 2023 ist nun laut dem Bundesrat eine Übergangsphase mit erhöhter Wachsamkeit und Reaktionsfähigkeit angezeigt. Strukturen müssten soweit erhalten bleiben, dass Bund und Kantone schnell auf neue Entwicklungen reagieren können. Dies gelte vor allem fürs Testen, Impfen, die Kontaktverfolgung, Überwachung und die Meldepflicht der Spitäler. Für die Ziele und genauen Aufgaben dieser Phase hat der Bundesrat ein Grundlagenpapier erarbeitet. Das Dokument geht bis zum 22. April in die Konsultation bei Kantonen, Sozialpartnern und den Parlamentskommissionen.

14:36 Kostenlose Covid-Tests sind weiterhin möglich Wer weiterhin eine Maske tragen will, solle das gerne tun, sagt Bundesrat Alain Berset. «Wir müssen tolerant und verständnisvoll sein.» Wer Corona-Symptome hat, könne sich weiterhin testen lassen, die Kosten werden weiterhin vom Bund übernommen. Doch die Isolationspflicht falle ab Freitag weg. 00:50 Video Berset: Covid-Tests bei Symptomen sind weiterhin möglich Aus News-Clip vom 30.03.2022. abspielen

14:35 Berset: «Die schlimme Phase der Krise ist vorbei» «Normalerweise wird es Ende März wärmer und dann passt sich auch das Coronavirus den Jahreszeiten an. Wir haben auch genug Impfstoff für das aktuelle Jahr», betont Berset weiter. «Wir können nicht sagen, dass die Krise vorbei ist. Aber die schlimme Phase der Krise ist vorbei. Ab Freitag gehen wir wieder in eine normale Phase über, dann liegen die Kompetenzen für Entscheidungen wieder bei den Kantonen.»

14:32 Berset: «Nach zwei Jahren Krise zurück in den Normalmodus» Gesundheitsminister Alain Berset eröffnet die Medienkonferenz. «Nach zwei Jahren im Krisenmodus ist es jetzt wirklich an der Zeit. Wir haben alles gemacht, was nötig war, um auch die letzten Corona-Massnahmen aufzuheben und wieder in den Normalmodus überzugehen», sagt Berset. 00:28 Video Berset: «Zurück in den Normalmodus nach zwei Jahren Krise» (frz.) Aus News-Clip vom 30.03.2022. abspielen

14:31 Hohe Immunisierung der Bevölkerung Der Bundesrat begründet die erwartete Aufhebung der Massnahmen damit, dass es «dank der hohen Immunisierung der Bevölkerung» in den vergangenen Wochen zu keinem markanten Anstieg der Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen gekommen sei. «Eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit ist in den nächsten Monaten wenig wahrscheinlich», heisst es im Communiqué.