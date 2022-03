Aber die Infektionszahlen steigen in allen vier britischen Landesteilen, wie den Zahlen des britischen Statistikamts zu entnehmen ist. Auch die Zahl der Spitaleintritte nahm im Wochenvergleich in England um fast ein Fünftel zu. Allerdings liegt das Niveau weiterhin deutlich unter den Höhepunkten bisheriger Wellen.

In Grossbritannien sollen am kommenden Freitag auch noch die letzten verbleibenden Corona-Reiseregeln wegfallen. Auch ungeimpfte Einreisende müssen sich dann nicht mehr verpflichtend vor ihrer Einreise auf das Coronavirus testen lassen. Der britische Verkehrsminister Grant Shapps teilte am Montag mit, dass auch die Formulare wegfallen, die alle Reisenden bislang vor Übertritt der Grenze ausfüllen mussten. Die Änderung bedeutete «grössere Freiheiten rechtzeitig vor Ostern» und sei dank der erfolgreichen britischen Impfkampagne möglich, sagte Shapps.

Die SPK-N schlägt vor, dass die Räte in Situationen, in denen sie physisch nicht zusammentreten können, künftig auch virtuell tagen können sollen. Zudem sollen ausserordentliche Sessionen unter bestimmten Voraussetzungen unverzüglich einberufen werden können, sofern dies ein Viertel der Ratsmitglieder oder der Bundesrat verlangt. Vorgesehen ist auch eine Fristverkürzung für die Behandlung, etwa bei Motionen oder parlamentarischen Initiativen.

Das Bundesparlament soll künftig virtuell tagen können. Generell soll es in Krisenlagen mehr Einfluss nehmen können als dies zu Beginn der Pandemie der Fall war. Als Erstrat hat der Nationalrat am Montag drei entsprechende Vorschlägen seiner Staatspolitischen Kommission (SPK-N) zugestimmt. Zwei Vorlagen gehen weiter an den Ständerat. Die dritte betraf lediglich die Änderungen des Geschäftsreglements des Nationalrats. Grund für die neuen Regelungen ist die Corona-Pandemie. Im Frühling 2020 wurde die Frühjahrssession abgebrochen und die Tätigkeit der Kommissionen vorübergehend eingeschränkt.

Die Covid-19-Fallzahlen steigen seit einigen Tagen wieder an. Am Montag meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) rund 69'000 neue bestätigte Fälle in von drei Tagen (+19 Prozent).

Angesichts des Wiederanstiegs der Covid-19-Fallzahlen in der Schweiz können sich die eidgenössischen Parlamentarierinnen und Parlamentarier im Parlamentsgebäude wieder testen lassen. Das gaben Nationalratspräsidentin Irène Kälin (Grüne/AG) und Ständeratspräsident Thomas Hefti (FDP/GL) am Montag in den Räten bekannt. Geplant sind demnach ab Dienstag Speicheltests für alle Ratsmitglieder.

In seiner Laudatio sagte John Walker von der Cambridge Universität, die Preisträger seien nicht nur für die «spektakulär schnelle» Entwicklung des Impfstoffs ausgezeichnet worden, von der «Millionen Menschen profitieren konnten». Sie hätten auch eine «Technologieplattform etabliert, die in der Medizin einen Paradigmenwechsel einleiten dürfte», mit der Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten als auch gegen Krebs entwickelt werden könnten.

Die Gründer des Unternehmens Biontech, Ugur Sahin, seine Frau Özlem Türeci und ihrer Kollegin Katalin Karikó, erhalten den diesjährigen Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstaedter-Preis. Es ist einer der renommiertesten Medizinpreise Deutschlands. Die Übergabe der mit 120’000 Euro dotierten Auszeichnung findet am Montagabend in der Frankfurter Paulskirche statt.

Nun ist wieder der Nationalrat am Zug. Der Bund kann nach den bereits bereinigten Beschlüssen des Parlaments für die Bewältigung der Pandemie weitere 3.4 Milliarden Franken einsetzen: 1.7 Milliarden für den Corona-Erwerbsersatz, 900 Millionen für die Härtefallhilfe und 800 Millionen Franken an die Arbeitslosenversicherung für die Kurzarbeitsentschädigung.

Mexiko will seine bestehenden Abkommen mit Russland über die Lieferung des Covid-Impfstoffs Sputnik V sowie die mit anderen Ländern getroffenen Vereinbarungen einhalten. Das sagte Präsident Andres Manuel López Obrador anlässlich einer Medienkonferenz. Er gehe davon aus, dass Mexiko in Zukunft über genügend Impfstoffe verfügen werde, und wiederholte, dass Mexiko sich nicht an den Sanktionen gegen Russland wegen des Krieges in der Ukraine beteiligen werde.

Allerdings wirken sich die gestiegenen Fallzahlen auch auf die Hospitalisierungen aus. In Baselland stiegen die Spitalaufenthalte wegen Covid-19 innert Wochenfrist auf 50 (+8), in Basel-Stadt erhöhte sich diese Zahl auf 128 (+26). Die Zahl von Intensivpflege-Patienten stieg in Basel-Stadt von 4 auf 11 an, während die Zahl in Baselland bei 3 stabil blieb.

Bei den PCR-Tests vermeldete Basel-Stadt eine Positivitätsrate von rund 45 Prozent, Baselland gar eine von 66,7 Prozent. In beiden Kantonen geht man davon aus, dass die Fasnachtstage zusammen mit den Aufhebungen der Schutzmassnahmen in Innenräumen und die neue Omikron-BA.2-Variante zu dieser Entwicklung beigetragen haben.

Die Basler Fasnacht hat die Covid-Fallzahlen in beiden Basler Kantonen vergangene Woche stark ansteigen lassen. In Basel-Stadt stiegen die Fallzahlen von Fasnachtsdienstag vergangene Woche bis Sonntag von 521 auf 952 an. Basel-Landschaft meldete am Montag ein Plus von 3905 Fällen seit Ende der vergangenen Woche.

In ganz Russland wurden nach Angaben der Regierung vom Montag 41'000 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert. Binnen 24 Stunden starben mehr als 500 Menschen mit oder an dem Virus. Weiterhin schleppend läuft die Impfkampagne im flächenmässig grössten Land der Erde. Demnach sind erst 57 Prozent der 146 Millionen Einwohner vollständig geimpft.

Russlands Hauptstadt Moskau hebt die Maskenpflicht wegen sinkender Corona-Zahlen auf. «Von diesem Dienstag an verzichten wir auf die Pflicht zum Tragen von Schutzmasken. Sie können ihre Masken abnehmen», schrieb Bürgermeister Sergej Sobjanin auf seinem Blog. Dazu unterschrieb er einen entsprechenden Erlass. Damit sind Unternehmen auch nicht mehr verpflichtet, die Körpertemperatur von Beschäftigten zu messen und Trennwände an den Arbeitsplätzen aufzustellen.

Man halte sich mit der Schliessung an die Vorgaben der lokalen Behörden, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Die Sicherheit der Mitarbeitenden stehe dabei an erster Stelle, teilt Schindler mit.

Legende: Man halte sich mit der Schliessung an die Vorgaben der lokalen Behörden, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Die Sicherheit der Mitarbeitenden stehe dabei an erster Stelle, teilt Schindler mit. Keystone/Archiv

In Jiading befindet sich die grösste Produktionsstätte von Schindler im Raum Asien-Pazifik, wie eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP sagte. Dort ist neben einem Forschungs- und Ausbildungszentrum auch der Hauptsitz von Schindler in China ansässig.

Der Lift- und Rolltreppenbauer Schindler musste die Produktion an seinem Campus in Jiading einstellen. Aufgrund steigender Corona-Zahlen haben die lokalen Behörden in der Region einen Lockdown verhängt.

In der nordöstlichen Stadt Changchun, die derzeit abgeriegelt ist, hat der japanische Autobauer Toyota die Produktion in seinem Joint Venture mit der chinesischen FAW-Gruppe suspendiert. Damit tut es der japanische Autobauer dem deutschen Konzern Volkswagen nach. Auch er hat sein Joint Venture mit der FAW-Gruppe wegen des Lockdowns vorerst ausgesetzt.

Mitsotakis traf sich am Sonntag mit dem türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan in Istanbul zu Gesprächen.

Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis wurde positiv auf Covid-19 getestet, wie er in einer Videobotschaft auf Twitter am Montag erklärte. «Ich wurde heute Morgen positiv getestet und werde mich deshalb zu Hause isolieren und von dort aus arbeiten», sagte Mitsotakis.

10:15

Inzidenz in Deutschland auf neuem Höchststand

In Deutschland steigen die Corona-Zahlen weiter deutlich an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Montag eine Zunahme der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz auf 1543.0 von 1526.8 am Vortag und damit erneut einen neuen Höchstwert. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich auf 100'000 Einwohnern in einer Woche mit dem Virus anstecken.

In dieser Woche wollen SPD, Grüne und FDP ein abgespecktes Infektionsschutzgesetz beschliessen, das die Corona-Massnahmen der Bundesländer deutlich reduzieren soll. Die Regeln des bisherigen Infektionsschutzgesetzes laufen am 19. März aus. Ohne Neuregelung wären dann gar keine Schutzmassnahmen mehr möglich. Am Donnerstag wollen Bundeskanzler Olaf Scholz und die 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen zu neuen Beratungen über die Corona-Lage zusammenkommen. Als Begründung für die Rückführung der Massnahmen wie Kontaktbeschränkungen wird genannt, dass keine Überlastung des Gesundheitssystems mehr droht, auch weil die Krankheitsverläufe bei der Omikron-Variante häufig milder sind. Eingeschränkte Schutzmassnahmen sollen aber in sogenannten Hotspots mit hohen Infektionszahlen weiter möglich sein.