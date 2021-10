Der Ticker startet um 6:30 Uhr

21:46 Sinkende Fallzahlen in Italien In Italien schwächt sich die Corona-Pandemie weiter ab. Der bis Donnerstag berechnete Sieben-Tage-Inzidenzwert lag landesweit bei durchschnittlich 29 Fällen je 100'000 Einwohnern, wie aus dem wöchentlichen Corona-Lagebericht des Gesundheitsministeriums am Freitag in Rom hervorging. Eine Woche zuvor registrierten die Experten noch 34 Fälle im Schnitt. In fast allen italienischen Regionen und autonomen Provinzen herrsche ein niedriges Infektionsgeschehen. Die Behörden meldeten am Freitag rund 2700 Corona-Neuinfektionen und etwas mehr als 40 Tote mit dem Virus binnen eines Tages. In der Impfkampagne sind nach Angaben des ausserordentlich bestellten Covid-19-Kommissars etwa 81 Prozent der zu Impfenden, also Menschen älter als zwölf Jahre, durchgeimpft. Ausserdem sei die Zahl der Erstimpfungen in den vergangenen Tagen gestiegen. Seit Freitag müssen die Menschen in Italien den «Grünen Pass» vorweisen, wenn sie zur Arbeit gehen. Darunter versteht man den Nachweis über eine Corona-Impfung, einen negativen Test auf das Virus oder eine nachweisliche Genesung von der Krankheit. Gegen die Regelung gab es teils heftige Proteste. 02:12 Video Proteste gegen «Green Pass» in italienischen Städten Aus Tagesschau vom 15.10.2021. abspielen

21:00 Corona-Booster auch mit Impfstoff von Johnson & Johnson Nach Empfehlungen für die Mittel von Biontech/Pfizer und Moderna hat sich ein Expertengremium der US-Arzneimittelbehörde FDA auch für Corona-Auffrischungsimpfungen von Johnson & Johnson ausgesprochen. Mit Johnson & Johnson geimpfte Menschen sollten mindestens zwei Monate nach ihrer bisherigen Impfdosis eine Auffrischungsimpfung bekommen können, entschied das Gremium am Freitag. Die Empfehlungen des Gremiums sind nicht bindend, typischerweise folgt die FDA ihnen aber. In diesem Fall soll auch noch geprüft werden, ob mit Johnson & Johnson geimpfte Menschen möglicherweise eine Auffrischungsimpfung mit Biontech/Pfizer oder Moderna bekommen könnten. Zuvor hatte das Gremium bereits Auffrischungsimpfungen für ältere Menschen und Risikogruppen mit den Mitteln von Biontech/Pfizer und Moderna empfohlen. Die Booster-Impfungen mit dem Mittel von Biontech/Pfizer sind in den USA auch schon offiziell genehmigt und angelaufen. Rund 170 Millionen Menschen in den USA sind bislang mit den Mitteln von Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft, rund 15 Millionen mit dem von Johnson & Johnson.

20:08 Kurzzeitige Panne bei Covid-Zertifikat Das Covid-Zertifikat hat am Freitagabend eine Stunde lang nicht funktioniert – «Zertifikat mit ungültiger Signatur» war auf der BAG-App zu lesen. Der Grund waren Wartungsarbeiten beim EU-Gateway, wie das zuständige Bundesamt für Informatik (BIT) erklärte. Alle Schlüssel aus der Liste seien kurzfristig nicht verfügbar gewesen, und die Schweizer Apps hätten die Covid-Zertifikate zeitweise «nicht validieren» konnten, schrieb das BIT über eine Stunde nach dem Ende des Ausfalls. Das BIT habe die Schweizer Schlüssel wieder herstellen können, in der Schweiz ausgestellte Covid-Zertifikate funktionierten wieder, hiess es dann. Der Ausfall dauerte laut BIT von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr und betraf Schweizer Zertifikate und in der EU ausgestellte Zertifikate in der Schweiz. Schweizer Bürger im Ausland waren nicht betroffen, ihre Covid-Zertifikate konnten demnach weiter validiert – das heisst: deren Gültigkeit konnte festgestellt – werden.

19:54 Fallzahlen sinken langsamer Der Rückgang der Corona-Fallzahlen flacht ab: Die am Freitag vom BAG gemeldeten Fallzahlen liegen etwa gleich hoch wie vor Wochenfrist. Insgesamt wurden bis zum Freitagmorgen 10'825'881 Dosen verabreicht. 61.52 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft. Das ist nach wie vor eine der tiefsten Impfquoten in ganz Europa. Bislang wurden 6'724'553 Zertifikate für vollständig Geimpfte ausgestellt. Bislang wurden 6'724'553 Zertifikate für vollständig Geimpfte ausgestellt.

19:23 EU-Gesundheitskommissarin ruft zur Grippeimpfung auf «Wir stehen vor dem Übergang vom Herbst zum Winter, einer Jahreszeit, in der Atemwegserkrankungen zunehmen, auch die saisonale Grippe und natürlich Covid-19, daher müssen wir verhindern, dass unsere Gesundheitssysteme überlastet werden», teilte die für Gesundheit zuständige EU-Kommissarin Stella Kyriakides in Brüssel mit. Deshalb hat die EU-Kommission in Hinblick auf die bevorstehende Grippesaison zur Grippeimpfung aufgerufen. Die Risikogruppen für das Coronavirus seien auch am anfälligsten für die Grippe. Wenn beide Viren zirkulieren, müsste eine mögliche Doppelpandemie von Covid-19 und der Grippe verhindert werden, so Kyriakides. Ausserdem gebe es «enorme» Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten bei den Grippeimpfungen. In manchen Ländern seien fast 70 Prozent aller Senioren geimpft, in anderen hingegen nicht einmal 10 Prozent.

18:51 Indien öffnet Grenzen für geimpfte Touristen Ab sofort werden Touristenvisa für die Einreise nach Indien wieder ausgestellt, aber zunächst nur für Reisende auf Charterflügen. Ab dem 15. November soll diese Regelung auch auf Touristen ausgedehnt werden, die mit anderen Flügen einreisen. Nach 19 Monaten dürfen geimpfte Touristen gemäss indischen Medien wieder einreisen, sofern sie innerhalb von 72 Stunden vor Flugantritt negativ auf Covid-19 getestet wurden. Die Hauptreisezeit Indiens sind die Wintermonate von Oktober bis Februar. Die Einreiselockerung wird als Versuch gewertet, den von der Pandemie schwer getroffenen Tourismussektor anzukurbeln. 2020 besuchten weniger als drei Millionen ausländische Touristen das Land, was einem Rückgang von rund 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Um Anreize für Kurzzeittouristen zu schaffen, plant Neu Delhi 500'000 kostenlose Visa auszustellen. Legende: Mit über 34 Millionen Corona-Infizierten steht Indien in absoluten Zahlen nach den USA an zweiter Stelle. 451'814 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. imago images

18:25 Gastrobranche leidet unter Zertifikatspflicht Seit Mitte September haben Gastrobetriebe in der Schweiz laut einer Umfrage des Branchenverbandes Gastrosuisse im Durchschnitt 27.6 Prozent weniger Umsatz erzielt wegen der Ausweitung der Zertifikatspflicht. Und die Zahl der Stornierungen von Reservationen steigt. 81.3 Prozent der befragten gastgewerblichen Betriebe verzeichnen einen Umsatzrückgang wegen der verschärften Zertifikatspflicht, wie Gastrosuisse am Freitag mitteilte. Am stärksten betroffen seien die Betriebe in ländlichen Regionen mit durchschnittlichen Umsatzeinbussen von 31.5 Prozent. Drei von vier befragten Betrieben beklagten überdies eine steigende Zahl von Stornierungen bei den Reservationen. Lediglich 3.4 Prozent der Betriebe hätten ihren Umsatz trotz Zertifikatspflicht steigern können. Grosse Sorgen bereiten den Unternehmen laut Gastrosuisse die sinkenden Temperaturen, die Stornierungswelle und die aufgebrauchten Reserven. Ebenfalls als problematisch wahrgenommen werde das Konfliktpotenzial. Vier von zehn Betriebe berichteten von kritischen Auseinandersetzungen in ihren Betrieben. Viele Gastwirte hofften deshalb auf eine baldige Aufhebung der Zertifikatspflicht.

17:52 Frankreich: Schluss mit Gratis-Tests In Frankreich sind Corona-Tests für nicht geimpfte Erwachsene seit Freitag nicht mehr kostenlos, ausser medizinische Gründe sprechen gegen eine Impfung. Das Ziel sei, die Menschen zur Impfung anzuspornen, da diese den besten Schutz biete und einen dauerhaften Ausweg aus der Corona-Krise weise, erklärte die Regierung in Paris. Die Tests würden als Impfersatz missbraucht, dies müsse die Öffentlichkeit nicht länger finanzieren. 73.5 Prozent der Bevölkerung sind inzwischen vollständig geimpft, 75.6 Prozent haben eine erste Dosis erhalten, teilten die Gesundheitsbehörden am Freitag mit. Ein Schnelltest kostet in Frankreich künftig zwischen 22 und 30 Euro, ein PCR-Test 44 Euro. Weiter von der Krankenkasse bezahlt werden in Frankreich Tests, die zur Kontaktnachverfolgung oder als Massentests etwa an Schulen vorgenommen werden oder wenn Menschen Krankheitssymptome aufweisen. Eine vollständige Impfpflicht greift in Frankreich unterdessen von diesem Samstag an für rund 2.7 Millionen Beschäftigte in bestimmten Berufsgruppen. Bei Missachtung droht eine Suspendierung ohne Fortzahlung des Lohns. Betroffen sind Beschäftigte in Krankenhäusern und der Pflege, aber auch Feuerwehrleute, Beschäftigte des Zivilschutzes sowie die Beamten der Gendarmerie.

17:14 Luzerner Impfnacht: «Nur Sturzbetrunkene impfen wir nicht» Das Luzerner Spital organisiert von heute auf morgen zum ersten Mal eine Impfnacht. Von 20 Uhr bis 07 Uhr ist das Impfzentrum in der Stadt Luzern durchgehend geöffnet. «Wir möchten mit dieser speziellen Aktion ein anderes Publikum ansprechen», sagt Ingrid Oehen, Leiterin Impfzentrum am Luzerner Spital. Konkret richte sich das Angebot an jene, die untertags keinen Termin wahrnehmen können und speziell auch an Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer. Den Termin könne man vorreservieren oder auch spontan vorbeikommen. Oehen: «Es haben sich Leute angemeldet, die zuerst in der Stadt etwas essen und dann zum Impfen kommen.» Sie sei mit der Zahl der bisherigen Anmeldungen zufrieden. «500 Leute haben sich bereits angemeldet, vorbereitet sind wir für 800 Personen.» Den Impfstoff könne man freiwählen. Interessant: Von den 500 Angemeldeten haben bisher 400 den neuen Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson gewählt. Und so gibts es gemäss Oehen für das Partyvolk fast nur eine Einschränkung: «Zwei Gläser Wein sind in Ordnung, wer sich aber sturzbetrunken kaum auf den Beinen halten kann, impfen wir nicht.» Mit diesen Personen werde dann freundlich ein Termin für nächste Woche vereinbart.

16:38 Biontech und Pfizer beantragen Impfstoff-Zulassung für Kinder Das deutsche Pharma-Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer haben jetzt auch in Europa eine Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder von fünf bis elf Jahren beantragt. Beide teilten am Freitag in Mainz und New York mit, dass sie der EU-Arzneimittelbehörde EMA die entsprechenden Daten zu den klinischen Untersuchungen übermittelt hätten. Dieselben Daten wurden bereits der US-Arzneimittelbehörde FDA übergeben. Dort hatten Biontech und Pfizer am 7. Oktober die Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs für Kinder von fünf bis elf Jahren beantragt. Die klinischen Studien zeigen nach Angaben von Biontech und Pfizer, dass der Impfstoff von Kindern in dieser Altersgruppe gut vertragen wird und eine stabile Immunantwort hervorruft. Anders als bei Jugendlichen wurde den Kindern dieser Altersgruppe nur ein Drittel der Dosis verabreicht.

15:54 Reisen in die USA wieder möglich Die Vereinigten Staaten heben die Corona-Einreisebeschränkungen nach Regierungsangaben per 8. November auf. Reisende müssen dann vor Abflug eine von den USA anerkannte Covid-Impfung vorlegen. Zudem ist ein negativer Corona-Testnachweis notwendig, wie es am Freitag weiter hiess. Die Lockerung des Einreisestopps für Menschen aus zahlreichen Ländern, darunter für Einwohner der EU und Grossbritanniens, wurde bereits vor einigen Wochen angekündigt – das Datum war allerdings noch offen. Die Einreisebeschränkungen gelten bereits seit gut anderthalb Jahren. Im September hatte es geheissen, dass Erwachsene nachweisen müssten, dass sie vollständig geimpft seien, bevor sie ins Flugzeug nach Amerika einsteigen können. Ausserdem müssten Reisende einen maximal drei Tage alten negativen Corona-Test vorweisen.

15:47 Knapp 3000 Meldungen über schwerwiegende Impf-Nebenwirkungen Bis am Dienstag gingen bei der Arzneimittelaufsicht 8757 Meldungen nach Covid-19-Impfungen ein. Nur rund 34 Prozent davon oder 2978 Meldungen wurden als schwerwiegend eingestuft. In 150 der schwerwiegenden Fälle starben Personen in unterschiedlichem zeitlichem Abstand zur Impfung. Trotz einer zeitlichen Nähe gebe es in keinem Fall konkrete Hinweise darauf, dass die Impfung die Ursache für den Todesfall gewesen sei, schrieb die Arzneimittelaufsicht. Der grössere Teil der Verdachtsmeldungen bezog sich auf Frauen. Insgesamt waren die Betroffenen den Angaben zufolge im Mittel gut 53 Jahre alt. In den als schwerwiegend eingestuften Fällen lag das mittlere Alter bei rund 56 Jahren und bei Meldungen in zeitlichem Zusammenhang mit einem Todesfall bei knapp 80 Jahren. Knapp 69 Prozent der Meldungen bezogen sich auf den Impfstoff des Herstellers Moderna. Dieser war aber mit rund 66 Prozent der verabreichten Dosen bislang auch der in der Schweiz am häufigsten angewandte Impfstoff. Gut 29 Prozent der Meldungen entfielen auf den Impfstoff von Biontech/Pfizer (bei rund 34 Prozent der verabreichten Impfdosen). Bei mehreren Meldungen wurde kein Impfstoff genannt. 02:14 Video Impfschutz und Nebenwirkungen: Infektiologe beantwortet die wichtigsten Fragen Aus SRF News vom 01.07.2021. abspielen

15:00 Dänemark startet dritte Impfwelle In Dänemark bekommen nun alle Einwohner das Angebot für eine dritte Impfdosis. Das teilte Gesundheitsminister Magnus Heunicke am Freitag mit. Menschen mit einem geschwächten Immunsystem sowie Bewohnern von Pflegeheimen wird bereits seit September eine dritte Impfung verabreicht. In den nächsten Wochen werde man das Angebot zunächst auf alle Menschen über 65 Jahren und auf Mitarbeiter im Gesundheits- und Altenpflegebereich ausweiten, so der Minister. In den kommenden Monaten sollen etwa eineinhalb Millionen Bürger eine Auffrischimpfung bekommen. Ziel sei es, dass alle Bürger sechs Monate und 14 Tage nach ihrer zweiten Impfung eine dritte bekommen. Die Regierung begründet ihre Entscheidung mit Erkenntnissen der europäischen Gesundheitsbehörden.

14:20 Brüssel führt Zertifikatspflicht für Gastronomie ein In Brüssel muss man ab sofort einen Corona-Pass in Restaurants, Bars und für grössere Veranstaltungen vorzeigen. Die Pflicht gilt ab Freitag in Innenräumen für alle Besucher ab 16 Jahren, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Mit dem QR-Code des Passes können Bürger vorweisen, dass sie entweder vollständig gegen Covid-19 geimpft, davon genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet wurden. Auch zum Tanzen in Brüsseler Clubs sowie in Sportvereinen, kulturellen Einrichtungen und bei Messen ist das Zertifikat nötig. In Krankenhäusern oder Altenheimen müssen bereits Kinder ab 12 einen Nachweis dabei haben. Das gilt auch für grössere Veranstaltungen ab 50 Besuchern drinnen oder mehr als 200 draussen. Ausgenommen sind private Feiern. Auch im öffentlichen Personenverkehr, in Geschäften, Schulen oder auf der Arbeit darf das Zertifikat nicht angefordert werden.

14:00 Covid-Testzentren im Aargau unterstehen einer Betriebsbewilligung Im Kanton Aargau müssen Betreiber eines kommerziellen Testzentrums bei den Kantonsbehörden eine Betriebsbewilligung beantragen. Davon betroffen sind insbesondere Betreiber ohne Geschäftssitz im Kanton oder solche, die das Testzentrum ausserhalb ihrer Geschäftsräume betreiben. Die Betriebsbewilligung ist an zahlreiche Auflagen geknüpft. Eine fachverantwortliche Person wie Arzt oder Apotheker muss mindestens täglich physisch im Testzentrum anwesend sein und ist verantwortlich für die Einhaltung der Anforderungen. Mindestens eine Person mit medizinischer oder paramedizinischer Ausbildung muss die Tests vor Ort ständig überwachen, teilte das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) am Freitag mit. In der vergangenen Woche nahm der Kanton insgesamt 111 Kontrollen zur Einhaltung von Schutzmassnahmen in öffentlich zugänglichen Betrieben und Einrichtungen vor. Elf Mängel wurden festgestellt, die rasch und ohne grossen Aufwand korrigiert werden konnten, wie das DGS festhielt. 02:06 Video Aus dem Archiv: Behörden wollen Kontrolle bei Testanbietern Aus Tagesschau vom 12.10.2021. abspielen

13:32 Das BAG meldet 952 Neuinfektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 952 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 873 . Das sind 12 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 143.62 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 22 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 17 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 27 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 368 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 17 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 124 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 22 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 74 Prozent ausgelastet. 15 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 7 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 5 Verstorbenen . Das sind 67 Prozent mehr als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.6 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 30'979 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 12 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 10'825'881 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 24'142 Personen pro Tag geimpft. Das sind 6.6 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 61.5 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 4.0 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:03 Israel: Neuinfektionen stark zurückgegangen Nach der vierten und schwersten Infektionswelle hat Israel in den vergangenen paar Wochen einen starken Rückgang bei den Neuinfektionen sowie bei den schweren Erkrankungen erlebt. Wissenschaftler und die Gesundheitsbehörden sehen die Wirkung der Auffrischungsimpfung, des Covid-Zertifikats sowie der Masken bestätigt. Seit dem Höchststand anfangs September sind die täglichen Neuinfektionen um 80 Prozent gefallen. Die schweren Verläufe haben sich fast halbiert.

12:30 Proteste gegen Zertifikatspflicht in Italien bleiben bisher ruhig Seit heute ist der Grüne Pass für alle Beschäftigten sowohl in der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen Bereich in Italien obligatorisch. Das Zertifikat zeigt an, dass der Inhaber wenigstens eine Impfdosis erhalten hat, negativ getestet oder vor kurzem von Covid-19 genesen ist. Nach wochenlangen Protesten gegen die Regelung kamen am Freitag nur wenige Teilnehmer zu einer Demonstration im Haupthafen von Triest, wo einige Arbeitergruppen damit gedroht hatten, den Betrieb zu blockieren. In Rom stand die Polizei in voller Montur vor einer kleinen Kundgebung, deren Teilnehmer «No Green Pass» riefen. Die meisten politischen Parteien und die grossen Arbeitgeberverbände unterstützten die Massnahme in der Hoffnung, dass damit künftig Lockdowns vermieden werden. 01:15 Video Hafenarbeiter protestieren gegen «Green-Pass-Pflicht» in Italien Aus Tagesschau vom 15.10.2021. abspielen

12:01 43'000 Engländer möglicherweise covid-positiv wegen Laborfehler Wie die Gesundheitsbehörde Health Security Agency mitteilte, könnten wegen eines Laborfehlers etwa 43'000 Menschen versehentlich zu Unrecht negative Covid-Testergebnisse erhalten haben. Daraufhin seien Untersuchungen in einem Labor in der Stadt Wolverhampton ausgesetzt worden. Insgesamt seien dort rund 400'000 Coronatests ausgewertet worden. «Die überwiegende Mehrheit davon werden negative Ergebnisse gewesen sein, aber schätzungsweise 43'000 Menschen könnten zwischen dem 8. September und 12. Oktober ein falsches negatives PCR-Testergebnis erhalten haben, hauptsächlich im Südwesten Englands», so die Behörde. Doch es gebe keine technischen Probleme mit den Tests selbst, die weiterhin wie gehabt genutzt werden könnten. Die Behörden versuchen nun, die Menschen zu ermitteln, die noch immer infektiös sein könnten, und riefen zudem deren enge Kontaktpersonen auf, sich ebenfalls zu testen. Testing at private lab suspended following NHS Test and Trace investigation.



Read more: https://t.co/EshBk5tFrf — UK Health Security Agency (@UKHSA) October 15, 2021