6:00 Weitere 120 Armeeangehörige für Corona-Einsatz aufgeboten Die Armee hat gemäss Armeechef Thomas Süssli rund 120 weitere Angehörige zu einem Corona-Einsatz aufgeboten. Die Corona-Einsätze fänden derzeit vor allem in der Westschweiz statt. Allerdings fehlten bislang französischsprechende Armeeangehörige. Bei Pflegeeinsätzen spiele die Sprache aber eine Rolle, sagte Süssli im Interview mit dem «SonntagsBlick». Aus diesem Grund hätten zusätzliche Angehörige der Armee, die für die Pflege ausgebildet seien, aufgeboten werden müssen. Sie sollten am Sonntag und Montag einrücken. Im neuerlichen Einsatz sei die Armee mit mehr als 300 Freiwilligen gestartet, sagte Süssli.

4:04 Swiss erwartet 2900 Flüge weniger im Winterflugplan Die Fluggesellschaft Swiss rechnet damit, im Winterflugplan von Oktober bis Ende März insgesamt 2900 Flüge streichen zu müssen. Wie ein Swiss-Sprecher dem «Sonntagsblick» sagte, entspricht dies etwa acht Prozent aller geplanten Flüge. In den vergangenen Wochen seien bereits rund 1200 Flüge gestrichen worden. Betroffen sei hauptsächlich der Zeitraum zwischen Mitte Januar und Ende März. Kurz vor Weihnachten hatte schon der Swiss-Mutterkonzern Lufthansa angekündigt, insgesamt 33'000 Flüge im Winterplan zu streichen - wegen fehlender Nachfrage.

3:23 Corona: 278 Millionen Infizierte und 5.7 Millionen Tote Weltweit haben sich bisher mehr als 278.34 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Mehr als 5.69 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, seit dieses im Dezember 2019 erstmals im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die höchsten Infektionszahlen weisen die USA auf, gefolgt von Indien, Brasilien, Grossbritannien und Russland. Auch die höchsten Todeszahlen verzeichnen die USA. Auf den nächsten Plätzen folgen Brasilien, Russland, Indien und Mexiko.

0:53 Bündner diskutieren schärfere Quarantäneregel Nach der kurzfristigen Absage des Spengler Cups wegen eines Corona-Ausbruchs wird im Kanton Graubünden über eine Verschärfung des Corona-Regimes diskutiert. Zur Diskussion stünden Verschärfungen der Quarantäne-Regelungen analog zum Tessin und eine Maskentragepflicht zusätzlich zu 2G, sagte die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnicki gegenüber dem Regionaljournal von Radio SRF. Entschieden werde am Montag aufgrund der neusten Infektionszahlen. Im Tessin, wo bereits die Omikron-Variante dominiert, müssen seit Donnerstag alle Personen in Quarantäne, die engen Kontakt zu positiv auf das Coronavirus Getesteten hatten. Und zwar unabhängig von Virus-Variante und Impfstatus. Ausgenommen sind Personen, die bereits einen Booster erhalten haben. Bis auf weiteres untersagt sind Spitalbesuche, für Altersheimbesuche wird ein 2Gplus-Zertifikat verlangt. Die Verschärfungen gelten vorerst bis am 10. Januar 2022.

22:32 Kreuzfahrtschiff «Carnival Freedom» darf in der Karibik nicht überall einlaufen Wegen einiger Corona-Infektionsfälle an Bord ist dem Kreuzfahrtschiff «Carnival Freedom» in der Karibik in den Häfen der niederländischen Karibikinseln Aruba und Bonaire die Einfahrt verweigert worden. Eine «kleine Anzahl von Personen» an Bord befinde sich aufgrund positiver Covid-Tests in Isolation. Aber alle Gäste auf dem Schiff seien geimpft und hätten beim Check-in einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. Das Schiff des Reiseanbieters Carnival war am 18. Dezember in Miami abgefahren. Die für Mittwoch und Donnerstag vor Weihnachten geplanten Stopps auf den Inseln Bonaire und Aruba wurden gestrichen und mit einem Zwischenhalt in der Dominikanischen Republik ersetzt. Das Schiff soll wie geplant am Sonntag nach Miami zurückkehren.

21:28 Israel bestellt bei Pfizer 100’000 Einheiten Paxlovid Israel hat 100’000 Einheiten der antiviralen Covid-19-Pille Paxlovid von Pfizer bestellt. Das Medikament soll Personen ab 12 Jahren mit dem Risiko einer schweren Erkrankung abgegeben werden. Ein Beamter im Gesundheitsministerium bestätigte einen Bericht des Fernsehsenders Channel 12, wonach Premierminister Naftali Bennett das Geschäft in einem Telefongespräch mit dem CEO von Pfizer, Albert Bourla abgeschlossen habe. Eine Bestätigung von Pfizer liegt nicht vor. Die orale Behandlung gegen Covid-19 ist hochwirksam zur Verhinderung von Spitaleinweisungen und Todesfällen bei Patienten mit hohem Risiko einer schweren Erkrankung, geht aus einer klinischen Studie von Pfizer hervor. Gemäss den Labordaten ist das Medikament auch gegen die Omikron-Variante wirksam. Legende: Paxlovid soll auch gegen die Omikron-Variante wirksam sein. Keystone

20:45 Corona-Rekord in Frankreich Frankreich hat mit mehr als 100'000 Corona-Infektionen innerhalb eines Tages einen Höchstwert verzeichnet. Nach offiziellen Angaben vom Samstagabend wurden 104'611 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet – so viele wie noch nie seit Pandemiebeginn. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag landesweit zuletzt bei knapp 647 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner binnen einer Woche. Frankreichs Regierung will angesichts der drastisch steigenden Zahlen die Zugangsregeln etwa für die Gastronomie und Kulturbetriebe ändern. Zurzeit gilt dort sowie an zahlreichen weiteren Orten 3G. Künftig soll ein negativer Test alleine nicht mehr ausreichen. Ein entsprechendes Gesetz will die Regierung in einer Sondersitzung am Montag auf den Weg bringen, es soll Mitte Januar verabschiedet werden.

20:22 Zweites Corona-Weihnachtsfest Die Kirche St. Clara in Basel hat sich für das Weihnachtsfest etwas Besonderes einfallen lassen. Die Idee für das farbige Lichtspiel entstand im letzten Jahr als die grossen Weihnachtsgottesdienste wegen Corona ausfielen. Dieses kann nun morgens bis abends bestaunt werden. Ein Zertifikat braucht es nicht. 02:16 Video Zweites Corona-Weihnachtsfest Aus Tagesschau vom 25.12.2021. abspielen

17:44 Grosse Nachfrage nach Covid-Testterminen Für Silvester sind in den Schweizer Apotheken die Covid-Testtermine laut der obersten Apothekerin «praktisch ausgebucht». In einigen Apotheken könne man sich auch ohne Termin testen lassen, dort sei aber mit langen Wartezeiten zu rechnen. «Ich weiss von Städten wie Genf, wo man schon vergangene Woche über eine Stunde anstehen musste», sagte die Präsidentin des Apothekerverbands Pharmasuisse, Martine Ruggli, in einem am Samstag vorab veröffentlichten Interview der «SonntagsZeitung». Wer beim Besuch einer Party in einer Bar oder einem Club keine Auffrischungsimpfung aus den letzten vier Monaten vorweisen kann, muss sich testen lassen. Die Nachfrage nach Covid-Tests sei in der vergangenen Woche fast doppelt so hoch gewesen wie davor, sagte die Waadtländerin. 02:10 Video Weihnachtszeit, Coronazeit – und viele lassen sich testen Aus Tagesschau vom 24.12.2021. abspielen

16:23 Mehr als 4500 Flüge ausgefallen Weltweit sind an den Weihnachtstagen schon mehr als 4500 Flüge ausgefallen, besonders stark betroffen sind die USA. Wie Daten der Website Flightaware.com vom Samstagmorgen zeigten, wurden am ersten Weihnachtsfeiertag weltweit mindestens 2000 Flüge storniert. 700 der stornierten Flüge sollten demnach an US-Flughäfen starten oder landen. Mehr als 1500 Flüge waren verspätet. Fluggesellschaften begründeten die Ausfälle vor allem mit Krankmeldungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Am Heiligabend hatte Flightaware weltweit rund 2400 stornierte Flüge verzeichnet. Fast 11'000 weitere Flüge waren von Verspätungen betroffen. Auch für den zweiten Weihnachtsfeiertag wurden der Website zufolge bereits 600 Flugausfälle angekündigt. Legende: Pandemiebedingt sind weltweit tausende Fluge ausgefallen. Keystone

15:07 Malus bei Krankenversicherung bei Verstoss gegen Impfpflicht Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek schlägt vor, bei einem Verstoss gegen die geplante allgemeine Impfpflicht nicht nur Bussgelder zu verhängen, sondern auch finanzielle Nachteile bei der Krankenversicherung zu erwägen. «Wir sollten zusätzlich auch prüfen, ob Malus-Regelungen im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung möglich und sinnvoll wären», sagt der CSU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. «Denn das Risiko für Ungeimpfte, an Corona schwer zu erkranken, ist deutlich erhöht», sagt der amtierende Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz.

13:57 Roche erhält US-Zulassung für neuen Corona-Selbsttest Der Pharmakonzern Roche hat von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA die Notfallzulassung (Emergency Use Authorization) für einen neuen Corona-Selbsttest erhalten. Dieser sei in der Lage, genaue, zuverlässige und schnelle Ergebnisse in nur 20 Minuten für SARS-CoV-2 und alle bekannten Corona-Varianten, einschliesslich Omikron, zu liefern, teilte Roche am Freitagabend mit. Ab Januar werde der sogenannte COVID-19-At-Home-Test in den gesamten USA und in Übereinstimmung mit den lokalen Richtlinien und Teststrategien verfügbar sein, wobei zum Zeitpunkt der Markteinführung monatlich mehrere zehn Millionen Tests produziert werden könnten, so Roche weiter. 02:05 Video Aus dem Archiv: Roche kann keine Selbsttests mehr liefern Aus Tagesschau vom 10.04.2021. abspielen

12:15 Spengler Cup abgesagt Trotz aller Bemühungen fällt der Spengler Cup, der vom 26. bis 31. Dezember hätte stattfinden sollen, zum zweiten Mal in Folge aus. Der Kanton Graubünden hat dem HC Davos die gesundheitspolizeiliche Bewilligung für die Durchführung des diesjährigen Eishockey-Turniers in Davos entzogen. Es sei eine Häufung von Ansteckungen mit dem Coronavirus im Umfeld des HCD-Teams entdeckt worden, teilte der Kanton am Samstag mit. «Wegen Fallhäufungen im Umfeld des HC Davos sind die epidemiologischen Voraussetzungen zur Durchführung des Grossanlasses nicht mehr gegeben», begründete Graubünden den Entscheid.

11:57 Waadt: Reduzierter Ärzte-Telefondienst über Weihnachten Im Kanton Waadt funktioniert der Telefondienst der Bereitschaftsärzte in den Nächten des 24., 25. und 26. Dezember nur reduziert. Grund ist nach Angaben des Kantons ein Personalmangel. Zahlreiche Mitarbeitende der Hotline sind an Covid erkrankt. Weil das Gesundheitssystem aufgrund der Pandemie zurzeit unter grossem Druck steht, konnte das Personal laut dem Kanton kurzfristig nicht ersetzt werden. Diese Situation habe aber keinen Einfluss auf die Betreuung durch die Notfalldienste, versicherten die kantonalen Gesundheitsbehörden. Notrufe könnten an die Notrufzentrale 144 gerichtet werden, deren Team verstärkt worden sei. Auch der medizinische Dienst zu Hause, Secutel, sei gewährleistet. Konkret ist der Telefondienst der Bereitschaftsärzte der Fondation Urgence Santé (FUS) vom 24. bis am 26. Dezember jeweils zwischen 23.00 und 07.00 Uhr geschlossen. Die Hotline gibt in Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten Auskünfte zu medizinischer Hilfe und bei psychischen Notlagen. Legende: Der Telefondienst der Bereitschaftsärzte der Fondation Urgence Santé (FUS) ist vom 24. bis am 26. Dezember jeweils zwischen 23.00 und 07.00 Uhr geschlossen Keystone / Symbolbild

9:41 Omikron ist die dominierende Variante im Tessin «Die vorherrschende Variante im Tessin ist jetzt Omikron», sagt Kantonsarzt Giorgio Merlani zu RSI, Link öffnet in einem neuen Fenster. «Die wissenschaftlichen Daten haben einen starken Verdacht auf die sogenannte Immunevasion geweckt, also die Fähigkeit des Virus, sich auch bei Geimpften einzunisten. Jetzt haben wir konkrete Beweise.» Wenn in einer Familie ein positiver Fall auftrete, würden oft auch die anderen Mitglieder, selbst wenn sie geimpft sind, infiziert. Im Tessin müssen darum nun auch geimpfte Personen, die keine Auffrischungsdosis erhalten haben und in engem Kontakt mit einer Covid-19-positiven Person standen, in Quarantäne. Die Situation ändert sich jedoch, so Merlani, bei denjenigen, die die Auffrischungsdosis erhalten haben: «Das ist ermutigend, denn diese zusätzliche Dosis erhöht die Rate der Antikörper, die das Infektionsrisiko verringern». Merlani erklärt, dass die Gesundheitsbehörden «die Beobachtungen zur Kenntnis nehmen und ihre Empfehlungen anpassen, um zu versuchen, die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen». Legende: Omikron hat Delta im Tessin überholt, sagt Kantonsarzt Giorgio Merlani - auch, weil es Geimpfte infizieren könne. Keystone

8:38 Deutschland stuft Spanien und Portugal als Hochrisikogebiete ein Die beliebten Urlaubsländer Spanien und Portugal sowie die USA gelten seit Samstag wegen hoher Corona-Infektionszahlen als Hochrisikogebiete. Die Regelung trat um Mitternacht in Kraft. Ebenfalls auf die Liste der Hochrisikogebiete wurden Finnland, Zypern und Monaco aufgenommen. Die Schweiz gilt bereits seit 3. Dezember als Hochrisikogebiet. Von der Liste gestrichen wurden hingegen Österreich, Belize, Bosnien-Herzegowina, Serbien und Malaysia. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

4:45 Weniger Pubs in Grossbritannien wegen Pandemie Die Zahl der Pubs in Grossbritannien ist seit Ausbruch der Pandemie bis September dieses Jahres um 8.6 Prozent zurückgegangen, rund 9900 Betriebe mussten aufgeben. Das hat die Unternehmensberatung AlixPartners auf Basis einer Datenbank der lizenzierten Betriebe herausgefunden. Im Schnitt machten damit pro Monat 550 Pubs ihre Türen für immer zu. Besonders unabhängige Kneipen, die keiner grossen Kette angehörten, taten sich schwer. Kurz vor Weihnachten schnürte das Finanzministerium angesichts von Omikron ein Notfall-Hilfspaket für gastronomische Betriebe. «Der Dezember ist ein entscheidender Monat für uns», sagte ein Sprecher der British Beer and Pub Association gegenüber der dpa. Doch in vielen Betrieben seien die Weihnachtsfeiern gestrichen oder deutlich verkleinert worden. Die kürzlich verschärfte Maskenpflicht in England gilt weiterhin nicht in Pubs oder Restaurants. Für deren Besuch ist auch weder ein Impf- noch ein Testnachweis nötig. In Wales dürfen sich ab dem 26. Dezember nicht mehr als sechs Personen in einem Pub treffen. In Wales, Nordirland und Schottland sind die Regionalregierungen für Massnahmen zuständig, in England die britische. Legende: Geschlossene Pubs – in Grossbritannien keine Seltenheit seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Reuters

1:48 Patriarch Bartholomäus I. mit positivem Testergebnis Das Oberhaupt der orthodoxen Christen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dem 81-jährigen Patriarchen Bartholomäus I. gehe es trotz der Infektion «gut», teilte sein Büro am Freitag mit. Bartholomäus hatte bereits in den vergangenen Wochen mit gesundheitlichen Problem zu kämpfen. Im November war ihm bei einem Besuch in den USA ein Stent eingesetzt worden. Die Corona-Infektion bei Bartholomäus sei bei einer Routine-Untersuchung in Istanbul nachgewiesen worden, teilte das Patriarchat mit. Der Patriarch sei vollständig gegen Covid-19 geimpft und habe milde Symptome. «Sein allgemeiner Zustand ist aber gut», hiess es weiter. Legende: Nur milde Symptome: Bartholomäus I, das Oberhaupt der christlich-orthodoxen Kirche. Keystone

0:28 USA: Einreise aus Südafrika bald wieder möglich Die USA haben angekündigt, die Einreisebeschränkungen gegen Personen aus acht Ländern des südlichen Afrikas aufzuheben. Die wegen der Omikron-Variante Ende November erlassenen Beschränkungen würden am 31. Dezember um Mitternacht aufgehoben, teilte ein Regierungssprecher mit. Betroffen sind neben Südafrika die Länder wie Botswana, Simbabwe, Namibia und Mosambik. Führende Politiker der Region hatten die Massnahmen als ungerecht und unnötig kritisiert. In der Schweiz gilt ebenfalls ein Einreisestopp für Personen aus sieben Ländern des südlichen Afrikas, selbst wenn sie geimpft sind, wie der Liste des SEM, Link öffnet in einem neuen Fenster zu entnehmen ist.