Der Ticker startet um 5:53 Uhr

8:16 Trotz Öffnung: Keine Harmonie in der «Harmonie» in Basel Am ersten Tag der Öffnung ist das «Restaurant zur Harmonie» auf der Lyss in Basel voll besetzt. In Zeiten von Corona-Schutzmassnahmen bedeutet das: acht Gäste. Das Personal ist im Restaurant ist ständig mit Desinfizieren beschäftigt: Tische, Besteck, Servierutensilien werden regelmässig gereinigt. Speisen und Getränke bringt das Personal auf Wägen an die Tische. Von dort müssen die Gäste die Sachen selbst nehmen und auf den Tisch stellen.

8:12 «Es lohnt sich nicht – aber zu haben lohnt sich noch weniger» Zürcher Restaurants bewirteten am Montag hauptsächlich Stammgäste. Im Café des Amis, einem Quartierlokal im Kreis 6, das normalerweise mittags ausgebucht ist, blieben auch einige Plätze leer. «Es lohnt sich nicht aufzumachen, aber wir machen es trotzdem», sagte Geschäftsführer Miguel Castro, etwas Normalität tue dem Team gut. 25 Essen schickte das Küchenteam des Café des Amis über die Theke – nicht einmal die Hälfte der Menge eines normalen Tages. Ein ähnliches Bild zeigte sich in den Restaurants Volkshaus und Italia im Langstrassenquartier, je um die 25 Gäste hatten abends zum Essen reserviert – dabei hätten die Restaurants mehr Platz, auch mit reduzierter Tischzahl. Volkshaus-Mitbetreiber Koni Frei: «Wenn wir nur einen Drittel des Umsatzes machen, deckt das unsere Fixkosten nicht.» Ähnlich äusserte sich Italia-Küchenchef Mischa Käser: «Es lohnt sich nicht – aber zu haben lohnt sich noch weniger.»

8:05 Trotz Neuinfektionen: Putin erklärt arbeitsfreie Zeit für beendet In Frankreich dürfen die Menschen seit gestern wieder ohne Passierschein vor die Tür. In Russland beendet Putin die Zwangsferien, obwohl es viele Neuansteckungen gibt. Bayern will nächste Woche die Biergärten wieder öffnen – und in Shanghai treffen Masken auf Minnie Mouse. Die internationale Lage im Überblick.

7:37 Logitech profitiert vom Homeoffice Weil die Schweizer Arbeitnehmer von zuhause aus arbeiten, boomen Webcams, Tablet-Zubehör, Tastaturen oder Lautsprecher: Computerzubehör-Hersteller Logitech ist im Schlussquartal des Geschäftsjahres 2019/20 (per Ende März) erneut deutlich gewachsen und hat auch mehr verdient. Das Geschäft litt nicht unter Covid-19, sondern profitierte gar von den Auswirkungen der Pandemie. «Videokonferenzen, Arbeit von zu Hause aus oder das Streaming von Inhalten sind langfristige Trends, die unser Geschäft vorantreiben», so CEO Bracken Darrell. Und Covid-19 habe diese Trends beschleunigt. Konkret kletterte der Umsatz um 13.6 Prozent auf 709.2 Millionen US-Dollar. In Lokalwährungen betrug das Plus gar rund 15 Prozent, wie das Unternehmen aus der Westschweiz bekannt gab.

7:23 Sport mit Abstand: Das sind Ihre Fragen Muss man auf dem Velo eine Maske tragen? Wann dürfen wir in die Badi? Wann sind Kontaktsportarten wieder möglich? Können Pfadilager im Sommer durchgeführt werden? Experten des Bundesamts für Sport BASPO und des Bundesamts für Gesundheit BAG haben Ihre Fragen zu Sport in Coronazeiten beantwortet.

7:15 Stammgäste sind zurück in ihrer «zweiten Stube» Das Nachtleben nach den Corona-Massnahmen: Die Stammgäste kommen wieder. Doch im Zürcher Niederdorf hat sich einiges verändert – auch in den Köpfen der Gäste. Ein Kellner der Corazon-Bar stellt beispielsweise fest: «Man merkt, dass die Leute teilweise Distanz suchen und sich aus dem Weg gehen. Es gibt eine Zurückhaltung, man ist nicht mehr ganz so offen.» Ein Augenschein vor Ort.

7:03 Genfer Politik sucht nach Lösungen für Papierlose Die Bilder aus Genf erschüttern: In Genf stehen Menschen stundenlang Schlange für Essenspakete. In Corona-Zeiten verschärft sich die Lage zusätzlich. Eine Studie zeichnet nun ein genaueres Bild, wer diese Menschen sind: Oft handelt es sich um Sans-Papiers ohne Krankenversicherung. Der Kanton Genf befindet nun über Massnahmen gegen die Armut und zum Schutz der Menschen.

6:31 Pflegende verlangen Taten statt Worte Heute ist internationaler Tag der Pflege. Gerne hätten die Pflegefachpersonen diesen Tag mit einem grossen Fest gefeiert, heisst es in einer Medienmitteilung des Schweizer Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK). Stattdessen befinde man sich in der grössten globalen Gesundheitskrise der jüngeren Geschichte. Mit einem öffentlichen Online-Appell mit dem Slogan «Stell dir vor, du brauchst Pflege und niemand ist da» sucht der SBK die Unterstützung für seine Anliegen in der Bevölkerung. Die Pandemie hat zwar die Arbeit der Pflegenden in den Vordergrund gerückt, nach Angaben des Berufsverbandes liegt aber vieles im Argen. Die pflegerische Versorgung der Schweizer Bevölkerung sei auch ohne Pandemie gefährdet. Auch unter normalen Bedingungen arbeite das Gesundheitspersonal über der Belastungsgrenze. Bis 2030 braucht es laut dem SBK 65'000 zusätzliche Pflegende. Die Ausbildungszahlen seien aber viel zu tief.

6:11 «Weckruf an alle Länder» Die Vereinten Nationen befürchten, dass in Afrika durch die Corona-Krise bis 2021 rund 500'000 Menschen zusätzlich an Aids oder damit zusammenhängenden Krankheiten sterben könnten. Nach einer Schätzung der WHO und der Organisation UNAIDS würde sich damit die Zahl der Opfer im Vergleich zu 2018 verdoppeln. Es müsse alles getan werden, dass es nicht zu einer sechsmonatigen Unterbrechung der Versorgung der HIV-Infizierten mit einer antiviralen Therapie komme, schrieben die Organisationen in einem gemeinsamen Appell. Aktuell seien viele Einrichtungen für HIV-Patienten angesichts des Kampfes gegen das Coronavirus geschlossen oder die Versorgungskette mit Anti-Aids-Medikamenten sei unterbrochen. Halte dieser Zustand an, drohe bei Infizierten der Ausbruch der Immunschwächekrankheit. «Wir müssen das als Weckruf an alle Länder verstehen, ihre wichtigen Gesundheitseinrichtungen aufrecht zu erhalten», sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. In Afrika südlich der Sahara leben schätzungsweise knapp 26 Millionen Menschen mit HIV.

6:09 Epidemiologe Salathé: «Kurve weiterhin flach halten» Die Kurve mit der Gesamtzahl der Neuinfektionen hat sich seit mehreren Tagen abgeflacht – mit weniger als 100 Neuinfektionen pro Tag. Die Kurve müsse man nun so flach halten, sagt Marcel Salathé, Epidemiologe von der ETH Lausanne. «Das ist nicht nur epidemiologisch gut, sondern auch, damit man das ‹Contact Tracing› machen kann, also diesen Fällen nachgehen kann.» Denn nach wie vor werde es neue Fälle geben und es gelte, eine Ausbreitung des Virus so schnell wie möglich einzudämmen. 01:48 Video Einschätzungen von Marcel Salathé, Epidemiologe EPFL Aus 10vor10 vom 11.05.2020. abspielen