13:32 9546 neue Coronavirus-Fälle in der Schweiz Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 9546 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 7764 . Das sind 25 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 22 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 1107.76 .

Das BAG meldet 102 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 72 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1340 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 28 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Aktuell befinden sich 231 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 26 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 82 Prozent ausgelastet. 27 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

Das BAG meldet 18 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 14 Verstorbenen . Das sind 19 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 17.4 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 17 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 51'602 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 21 Prozent gestiegen.

12:51 Vermehrte Maskenpflicht in italienischen Städten Immer mehr italienische Grossstädte führen vor dem Shopping-Andrang in der Vorweihnachtszeit die Maskenpflicht in den Innenstädten ein. Roms neuer Bürgermeister Roberto Gualtieri unterschrieb dazu am Mittwoch eine Anordnung, wie die Stadt in der Nacht auf Donnerstag mitteilte. So müssen Menschen in weiten Teilen der Innenstadt ab diesem Samstag bis einschliesslich 31. Dezember auch im Freien eine Maske tragen. Mehr weltweite Informationen rund um das Coronavirus finden Sie in unserem Übersichtsartikel.

12:30 Neuansteckungen in Afrika steigen rapide Getrieben von der neuen Corona-Variante Omikron nehmen die Infektionszahlen in Afrika rapide zu. Mit Botswana, Ghana, Nigeria und Südafrika sei Omikron mittlerweile in vier Ländern des Kontinents nachgewiesen, betonte am Donnerstag John Nkengasong von der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union (Africa CDC). In ganz Afrika seien in der vergangenen Woche 52'300 Neuinfektionen gezählt worden – das ist ein Anstieg um 105 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. 31'000 Neuinfektionen entfielen auf Südafrika. Noch unbekannt ist laut Nkengasong, wie viele Menschen sich mit der neuen Omikron-Variante angesteckt hätten. Legende: Menschen in der nigerianischen Hauptstadt Abuja lassen sich impfen. Keystone

11:38 Nationalrat will Rückkehr zu kostenlosen Corona-Tests Der Nationalrat hat der Verlängerung des Covid-Gesetzes zugestimmt. Dabei fügte er auch materielle Anpassungen an. So sollen etwa Tests wieder kostenlos sein. Anträge seitens der SVP, den Wirkungskreis des Gesetzes einzuschränken, kamen nicht durch. Die grosse Kammer beschloss, dass der Bund die Kosten für Corona-Tests wieder übernehmen muss und dass die Kantone Personen, die bei regelmässig durchgeführten Tests in Betrieben, Schulen oder Pflegeeinrichtungen negativ getestet werden, ein Zertifikat ausstellen müssen. Legende: Die FDP wehrte sich vergeblich gegen die Kostenübernahme. Seine Fraktion sei aufgrund des Verursacherprinzips gegen eine generelle Übernahme, wie Marcel Dobler (SG) sagte. Es sei zumutbar, dass die Testkosten für private Veranstaltungen selbst übernommen würden. Keystone

11:24 Regierungsrat von Glarus: Zurückhaltung «Die Ausweitung der Zertifikatspflicht im privaten Bereich stellt einen massiven Eingriff in die Privatsphäre sowie das Vereinswesen dar», schreibe der Regierungsrat von Glarus auf seiner Webseite, Link öffnet in einem neuen Fenster. Sie ist nach Ansicht des Regierungsrates unverhältnismässig, nicht kontrollierbar und berge die Gefahr für zusätzlichen sozialen Unfrieden. Einverstanden ist er mit einer zeitlich begrenzten Maskenpflicht an grösseren Veranstaltungen sowie mit der vorgeschlagenen Sitzpflicht in der Gastronomie. Dagegen sieht er Testungen an Schulen allein in der Kompetenz der Kantone. «Im Kanton Glarus ist dies umgesetzt, jedoch freiwillig», heisst es.

10:36 Ostschweizer Kantone lehnen Test-Obligatorium an Schulen ab Die Regierungen der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St.Gallen und Thurgau unterstützen gemäss einer Medienmitteilung die Absicht des Bundesrates, die nationalen Corona-Massnahmen zu verstärken. Die Ostschweizer Regierungen halten die vorgeschlagene Ausweitung der Zertifikatspflicht für sinnvoll, heisst es. Skeptisch sind die Ostschweizer Kantonsregierungen bei der Zertifikatspflicht für private Treffen im Familien- und Freundeskreis. Ein flächendeckendes Test-Obligatorium an Schulen in der ganzen Schweiz lehnen sie kategorisch ab. Die Schaffhauser Kantonsregierung ist offen für die Verschärfungen des Bundesrates. Sie sagt unter anderem Ja zur Sitzpflicht in der Gastronomie, zu den Pool-Tests an allen Schulen und zur Homeoffice-Pflicht für alle Ungeimpften. Die Regierungen der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St.Gallen und Thurgau unterstützen die Absicht des Bundesrates, die nationalen Corona-Massnahmen zu verstärken. Mehr dazu hier: https://t.co/zaHCXqNBi6 — Kanton St.Gallen (@kantonsg) December 2, 2021

10:05 Zürich: Nicht einverstanden mit den vorgeschlagenen Massnahmen Der Zürcher Regierungsrat lehnt einen grossen Teil der vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen ab. So spricht er sich gemäss Stellungnahme vom Mittwochabend gegen obligatorische repetitive Tests an Schulen aus. Nein sagt er auch zu einer Sitzpflicht in der Gastronomie im Innern und zu einer Homeoffice-Pflicht. Ja sagt der Zürcher Regierungsrat zur Ausweitung der Zertifikatspflicht. Private Treffen im Familien- und Freundeskreis sollen aber davon ausgeschlossen werden. Eine möglichst rasche Umsetzung der angekündigten bundesweiten Massnahmen würde der Regierungsrat begrüssen. 02:27 Video Diese Massnahmen schlägt der Bundesrat vor Aus Tagesschau vom 30.11.2021. abspielen

9:50 Fast 140'000 Neuinfektionen und über 2000 Tote in USA In den USA verzeichnen die Gesundheitsbehörden mindestens 139'531 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle steigt damit auf mehr als 48.76 Millionen. Mindestens 2028 weitere Menschen starben mit oder an dem Virus. Insgesamt sind es nun 786'746 Todesfälle. Die USA weisen weltweit die höchsten Infektions- und Totenzahlen auf. Am Mittwoch wurde in dem Land der erste Omikron-Fall bekannt.

9:08 Omikron: Auch Geimpfte sind in Quarantäne Personen, die Kontakt hatten zu einer Person, welche mit der Omikron-Variante infiziert ist, müssen in Quarantäne. Gegenüber «20 Minuten» bestätigt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) nun, dass dies auch auf geimpfte Personen zutrifft. Es sei eine Vorsichtsmassnahme. Aktuell weiss man noch nicht, wie gefährlich Omikron ist. Auch unklar ist, ob die Impfungen dagegen schützen. Bisher wurden in der Schweiz drei Fälle mit der neuen Variante Omikron entdeckt. Davon ein Fall am Basler Kirschgarten Gymnasium, wonach sich 100 Personen in Quarantäne begeben mussten.

8:44 Maskenpflicht in Schwyz: Regierung für Ausweitung Der Schwyzer Regierungsrat begrüsst die vom Bundesrat vorgeschlagene Ausweitung der Maskenpflicht, wie er sie selbst bereits am Dienstag für den Kanton beschlossen hat. Die Ausweitung der Zertifikatspflicht auf private Anlässe lehnt er jedoch «klar» ab. Der Eingriff in den Privatbereich wäre mit erheblichen Vollzugsproblemen verbunden, hält die Regierung in ihrer Stellungnahme fest. Weiter betont der Regierungsrat, dass er im Grundsatz schweizweit geltende Massnahmen unterstütze. Um die Übersicht und den Vollzug zu erleichtern. So reagieren die Kantone auf die Vorschläge des Bundesrats. Legende: Im Kanton Schwyz muss ab heute Donnerstag, wer älter als 12 ist, in öffentlich zugänglichen Innenräumen eine Maske tragen. Keystone

8:07 Ursprung von Omikron unklar Die neue Omikron-Variante des Coronavirus hält die Welt in Atem. Erstmals entdeckt wurde sie vor knapp einer Woche in Südafrika. Mittlerweile wurden in verschiedenen Ländern Fälle nachgewiesen, so auch in der Schweiz. Doch nur, weil diese neue Variante zunächst in Südafrika festgestellt wurde, heisst das nicht automatisch, dass Omikron auch von dort kommt. Hier finden Sie den ganzen Artikel dazu. Legende: Vieles zur neuen Corona-Mutante ist derzeit noch unklar. Forscherinnen und Forscher vermuten aber, dass sich Omikron womöglich Anfang Oktober in Südafrika zu verbreiten begann. Reuters

7:30 Achiko vermeldet Wirksamkeit seines Schnelltests bei Omikron-Virusvariante Das Gesundheitstechnologie-Unternehmen Achiko vermeldet eine zuverlässige Wirksamkeit seines Covid-19-Schnelltests auch bei der neuen Virusvariante Omikron. Die Genehmigung für die zweite Generation seines AptameX-Testkits werde noch in diesem Monat vom indonesischen Gesundheitsministerium erwartet, teilte Achiko weiter mit. Nach einer ersten Produktzulassung im August in Indonesien baut das Unternehmen derzeit laut der Mitteilung die Produktion in Taiwan respektive in Indonesien auf. Zudem geht Achiko davon aus, dass das Unternehmen im ersten Quartal 2022 einen Antrag bei den EU-Behörden auf das Erteilen der CE-Kennzeichnung einreichen kann.

6:29 Frankreich verschärft Einreiseregeln für Ungeimpfte Frankreich verlangt bei der Einreise aus Deutschland von Ungeimpften künftig einen PCR-Test, der höchstens 24 Stunden alt ist. Dies teilte Regierungssprecher Gabriel Attal am Mittwoch in Paris mit. Bislang betrug die Frist 48 Stunden. Die Regelung gilt auch für Einreisen aus allen anderen EU-Ländern. Wer geimpft oder genesen ist, braucht den Test nicht. Für Menschen aus Ländern ausserhalb der Europäischen Union gilt künftig grundsätzlich, dass sie bei der Ankunft in Frankreich einen PCR-Test vorweisen müssen – unabhängig davon, ob sie geimpft sind oder nicht. Der Test darf dann höchstens 48 Stunden alt sein. Legende: Erstmals seit April liegt die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz wieder über 300. Dieser Wert gibt die Zahl der registrierten Neuinfektionen auf 100'000 Einwohner binnen einer Woche an. Keystone

5:57 Südkorea beschliesst Quarantänepflicht bei allen Einreisen Südkorea verschärft nach den ersten Infektionen mit der neuen Omikron-Variante des Coronavirus die Einreisebestimmungen. Alle Neuankömmlinge aus dem Ausland müssen von diesem Freitag an nach der Ankunft für zehn Tage in Quarantäne. Die Regelung gilt zunächst für zwei Wochen, wie die nationale Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention am Mittwoch in Seoul mitteilte. Ob geimpft oder nicht, spielt keine Rolle. Betroffen sind auch Heimkehrer. Legende: In dem ostasiatischen Land wurde inzwischen bei fünf Personen eine Infektion mit der Omikron-Variante mittels Genom-Sequenzierung bestätigt. Keystone

3:29 Impfstoff für Kinder: Italiens Arzneimittelbehörde gibt Pfizer/Biontech frei In Italien hat die Arzneimittelbehörde den Impfstoff von Pfizer/Biontech auch für Kinder freigegeben. 5- bis 11-Jährige können sich demnach gegen das Coronavirus impfen lassen. Sie sollen im Abstand von drei Wochen jeweils ein Drittel der Dosis erhalten, die für Erwachsene vorgesehen ist. In Italien haben bislang rund 87.5 Prozent der Menschen über zwölf Jahren mindestens eine Impfdosis gegen Covid-19 erhalten. Am Mittwoch meldeten die Behörden fast 15'100 Corona-Neuinfektionen und etwas mehr als 100 Tote binnen eines Tages. CTS #AIFA approva estensione utilizzo #vaccino#COVID19 Comirnaty (Pfizer) per bimbi 5-11 anni:

▪️ Tre settimane di distanza tra prima e seconda dose

▪️ Dose ridotta, pari a un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti

Leggi il comunicatohttps://t.co/UzNodYurqm — AIFA (@Aifa_ufficiale) December 1, 2021

2:20 Briten sorgen für nächstes und übernächstes Jahr vor Grossbritannien erwirbt wegen der Omikron-Variante weitere 114 Millionen Dosen Pfizer/Biontech und Moderna-Impfdosen. Die Lieferung sei für das nächste und übernächste Jahr geplant, teilte das britische Gesundheitsministerium am Mittwochabend mit. Bei Bedarf würden die Vakzine an die Variante angepasst.

22:23 Verdoppelung der Corona-Fälle in Südafrika innerhalb eines Tages Die Anzahl der neu positiv auf Corona Getesteten hat sich in Südafrika binnen eines Tages verdoppelt. Von rund 52'000 Tests seien 8561 positiv gewesen, also 16.5 Prozent, berichtete das südafrikanische Institut für Ansteckende Krankheiten NICD am Mittwoch. Am Dienstag waren noch 4373 positive Fälle gemeldet worden, am Montag 2273. Ob der sprunghafte Anstieg mit der neuen Variante Omikron zusammenhängt, ist noch nicht klar. Die Variante war zuerst im südlichen Afrika entdeckt und in Südafrika beschrieben worden. Der Forscher Richard Lessells, der zur Entdeckung der Omikron-Variante B.1.1.529 beigetragen hatte, erklärte jedoch, der Mutant werde «schnell zur dominierenden Variante». Legende: Keystone

21:58 Waadt will beim Booster vorwärts machen Der Kanton Waadt will die dritte Impfung gegen das Coronavirus so schnell wie möglich für die gesamte Bevölkerung ermöglichen. Zudem gilt ab Donnerstag Maskenpflicht in Innenräumen. Dies hat die Kantonsregierung am Mittwoch beschlossen. Während die über 65-Jährigen sich bereits jetzt ein drittes Mal impfen lassen können, wird ab dem 6. Dezember die dritte Dosis gegen Covid-19 auch an Personen ab 50 Jahren sowie für Gesundheitspersonal mit direktem Patientenkontakt abgegeben. Ab dem 13. Dezember sind dann die über 16-Jährigen an der Reihe, wie der Kanton mitteilte.

21:26 Moderna stellt Omikron-Booster ab März in Aussicht Der US-Pharmakonzern Moderna könnte nach eigenen Angaben eine gezielte Auffrischungsimpfung für Omikron ab März entwickelt und für einen Zulassungsantrag in den USA bereit haben. Moderna-Präsident Stephen Hoge sagt der Nachrichtenagentur Reuters, der ganze Vorgang könne drei bis vier Monate dauern. «Die Omikron-spezifischen Booster kommen realistischerweise nicht vor März und vielleicht eher im zweiten Quartal.» Legende: Keystone