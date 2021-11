Der Ticker startet um 6:00 Uhr

19:58 Basel: Kulturveranstalter setzen auf Maskenpflicht Das Theater Basel und der Konzertort Gare du Nord führen zusätzlich zur vom Bund verordneten Zertifikatspflicht wieder eine Maskentragpflicht für das Publikum ein. Die neue Regelung gilt ab Montag. Beide Institutionen teilten am Mittwoch mit, dass die Sicherheit aller Mitarbeitenden sowie Besucherinnen und Besucher oberste Priorität habe. Zudem gehe es darum, eine erneute Reduktion der Saalkapazität oder gar eine Einstellung des Betriebs zu verhindern. Legende: Kulturbetriebe kehren zur Maskentragpflicht zurück. Keystone

19:24 Italien: Verschärfte Massnahmen für Ungeimpfte Italien verschärft die Corona-Massnahmen für Ungeimpfte: Ab dem 15. Dezember dürfen sie keine Restaurants, Kinos, Theater, Diskotheken und Sportveranstaltungen mehr besuchen, wie die Regierung in Rom beschliesst. Zudem gilt bereits ab dem 06. Dezember im öffentlichen Nah- und Fernverkehr die 3G-Regel. Diese Massnahmen sollen zunächst bis zum 15. Januar in Kraft bleiben. Zudem weitete das Kabinett die Impfpflicht für Beschäftigte im Staatsdienst auf das gesamte Schulpersonal, die Polizei und das Militär aus. Zudem müssen die Beschäftigten im Gesundheitswesen, für die bereits eine Impfpflicht gilt, sich boostern lassen.

18:56 Kimmich positiv auf Corona getestet Impfskeptiker Joshua Kimmich vom deutschen Fussball-Rekordmeister Bayern München ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der FC Bayern München am Donnerstag mit und bestätigte einen entsprechenden Bericht der «Bild»-Zeitung. «Dem Mittelfeldspieler des FC Bayern geht es gut», schrieb der Klub in einer Mitteilung. Kurz vor der Meldung zu Kimmich hatte sich noch angedeutet, dass dieser unmittelbar vor einer Impfung steht. «Ich denke, dass es bei Jo in die Richtung geht, dass er sich impfen lässt», hatte der Trainer der Deutschen Nationalmannschaft, Hansi Flick, am Mittwochnachmittag gesagt: «Es ist in Zukunft auch nicht mehr anders möglich, denke ich.» Kimmich steht seit einem Monat im Zentrum der Debatte um die Corona-Impfung, die auf vielen Gesellschaftsebenen heiss diskutiert wird. Er hatte erklärt, dass er «persönlich noch ein paar Bedenken, gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht», habe. Dafür hatte es viel Kritik gegeben. Auch wegen der Vorbildrolle, die ihm als Nationalspieler zugeordnet wird. Legende: Keystone

18:30 Diskussion über nationale Massnahmen gefordert Die Konferenz der Kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) hielt am Mittwoch wie Gesundheitsminister Alain Berset fest, es gebe zwar kantonale und regionale Unterschiede bei der Inzidenz. Die Entwicklung sei aber landesweit ungünstig. Die Erfahrungen aus der bisherigen Pandemie zeigen gemäss der GDK, dass kantonal unterschiedliche Massnahmen auf wenig Akzeptanz stossen. Die Kantone erhöhen die Schutzmassnahmen bei Bedarf in ihrem Kompetenzbereich, also bei der Maskentragpflicht, Testpflicht unter anderem für Gesundheits- und Pflegepersonal. Für die Konferenz ist aber fraglich, ob das reicht. Aus ihrer Sicht müssen Bund und Kantone mit Vorlauf über weitere nationale Massnahmen diskutieren. Diese liessen sich dann bei einer Zuspitzung ergreifen. Infrage kämen dabei eine Ausweitung der Maskenpflicht primär in Innenräumen, Homeoffice oder Kapazitätsbeschränkungen. Legende: Keystone

18:03 Zwei zusätzliche Impfzentren im Kanton Zürich Die Impfkampagne für die Boosterimpfung ist im Kanton Zürich erfolgreich gestartet: Seit 8. November hätten 62'500 Menschen ab 65 Jahren und besonders gefährdete Personen eine Boosterimpfung erhalten, wie die Gesundheitsdirektion in einer Mitteilung schreibt. Zusätzlich seien über 60'000 Termine in den Impfzentren und Apotheken gebucht worden. Im Hinblick auf die Zulassung und Empfehlung der Boosterimpfung für die breite Bevölkerung baut der Kanton die Impfkapazität mit zwei zusätzlichen Impfzentren in Zürich-Oerlikon und in Bülach aus. Neben den insgesamt sieben Impfzentren beteiligen sich auch rund 450 Hausärzte sowie rund 100 Apotheken an der Impfkampagne. Legende: Keystone

17:28 Die Slowakei geht in den Lockdown Angesichts der massiv gestiegenen Corona-Infektionszahlen verhängt die slowakische Regierung einen zweiwöchigen Lockdown. Die Lage soll nach zehn Tagen überprüft werden, teilt Ministerpräsident Eduard Heger mit. Erleichterungen gäbe es dann nur für Geimpfte. Die Pläne waren auf den Tisch gekommen, nachdem das benachbarte Österreich kürzlich einen neuen Lockdown verhängt hatte. In der Slowakei war am Mittwoch mit 10'315 Neuinfektionen erneut ein neuer Höchststand verzeichnet worden. Die Impfrate liegt mit 45 Prozent der Bevölkerung deutlich unter dem europäischen Durchschnitt.

16:56 Status quo in der Schweiz Trotz kritischer Lage, verschiedener Appelle aus der Wissenschaft und Lockdowns im Ausland will der Bundesrat weiterhin nichts von einer schweizweiten Verschärfung der Corona-Massnahmen wissen. Er nimmt dafür erneut die Kantone in die Verantwortung. Am Nachmittag hat Gesundheitsminister Alain Berset vor den Medien in Bern darüber informiert. Wer die Medienkonferenz verpasst hat, kann hier die wichtigsten Punkte in der Zusammenfassung nachlesen.

16:35 Frankreich kündigt Verschärfungen an Angesichts stark steigender Infektionszahlen will die französische Regierung am Donnerstag neue Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus beschliessen. Um massivere Schritte zu vermeiden, soll dabei auf eine Verschärfung von Kontaktbeschränkungen und eine Forcierung der Impfkampagne gesetzt werden, kündigt Regierungssprecher Gabriel Attal an. Auch die Vorgaben für die Nutzung des Gesundheitspasses, der nach den 3G-Regeln für den Besuch etwa in Restaurants und Bars, von Veranstaltungen und für Fernreisen mit dem Zug oder dem Flugzeug nötig ist, sollten enger gefasst werden. Es sei zu befürchten, dass sich die Corona-Lage weiter verschlimmere. Legende: Keystone

16:20 Ende der heutigen Medienkonferenz Damit endet die heutige Presseorientierung des Bundesrats. Wir halten Sie weiterhin hier im Liveticker zu Ereignissen rund um das Coronavirus auf dem Laufenden.

16:17 Eigenverantwortung der Bevölkerung Ist es möglich, dass die Bevölkerung gewisse Massnahmen wie Abstand halten aus Eigenverantwortung von sich aus umsetzt? Dies möchte eine Journalistin wissen. «Das ist sehr gut möglich. Ich selber zum Beispiel wasche mir aktuell wieder vermehrt die Hände», so Berset. 01:55 Video Alain Berset und das Händewaschen (frz.) Aus News-Clip vom 24.11.2021. abspielen

16:14 Strebt der Bund eine Durchseuchung an? Nehme der Bund eine Durchseuchung der jüngeren Bevölkerung in Kauf – oder sei sie gar Teil der Schweizer Corona-Strategie, fragt ein Journalist. Berset verneint: «Wir haben keine Mittel, um diese Zirkulation ganz zu bremsen. Wir sind keine kleine Insel, die das Geschehen rasch kontrollieren kann. Eine gewisse Zirkulation wird nach wie vor passieren. Wichtig ist, dass an Schulen konsequent getestet wird und man dann bei Bedarf Massnahmen trifft.» Berset erinnert daran, dass Covid-19 bei jüngeren Personen meist zu keinen schweren Krankheitsverläufen führe. 02:53 Video Berset: «Durchseuchung ist keine Strategie» Aus News-Clip vom 24.11.2021. abspielen

16:10 Welche Massnahmen-Verschärfungen sind möglich? Ein Journalist fragt, welche möglichen Massnahmen-Verschärfungen angedacht seien, falls die Situation kritischer werden würde. «Es ist aktuell noch nicht an der Zeit», so Berset. Die aktuelle Zeit würde keine Lockerungen ermöglichen – aber auch keine Verschärfungen, so der Gesundheitsminister. Ein weiterer Journalist fragt nach, auf was wir uns in der Schweiz gefasst machen müssten, wenn eine ähnliche Situation wie in Österreich entstehen würde. «Wir versuchen, unserer Linie treu zu bleiben und wollen möglichst verhindern, dass es zu Kollateralschäden kommt», so Berset. 03:46 Video Berset: «Es ist noch nicht die Zeit für Verschärfungen» Aus News-Clip vom 24.11.2021. abspielen

16:03 Berset: «Die Situation ist nicht mit vor einem Jahr vergleichbar» Vor einem Jahr sei die Lage ähnlich gewesen und der Bundesrat habe im Nachhinein eingestanden, dass man zu spät reagiert habe. Ist das jetzt nicht ähnlich, fragt SRF-Journalistin Nathalie Christen. «Ich hoffe, dass wir alle etwas vom vergangenen Jahr gelernt haben. Die Situation ist aber in weiten Teilen nicht vergleichbar. Es ist zwar wieder Winter und kälter. Aber die Immunität liegt nun bei rund 80 Prozent, wir haben die Impfung. Vor einem Jahr gab es nur die Immunität für Genesene», beantwortet Alain Berset die Frage. 05:44 Video Berset: «Die Situation ist nicht vergleichbar» Aus News-Clip vom 24.11.2021. abspielen

15:59 Sollen Menschen via Brief zur Impfung aufgefordert werden? Ein Journalist möchte wissen, wie der Bundesrat zu vermehrten Impfbemühungen stehe. Ähnlich wie in Portugal zum Beispiel, dort wurde den Menschen ein Brief geschickt bezüglich einer Impf-Anmeldung, sie konnten den Termin aber immer noch ablehnen. «Aus Datenschutzgründen war das in der Schweiz schwierig bis gar nicht durchzuführen», so Berset. 01:46 Video Das Problem mit dem Datenschutz Aus News-Clip vom 24.11.2021. abspielen

15:56 Spielt der Bundesrat mit dem Feuer? Eine Journalistin möchte wissen, ob der Bundesrat nicht mit dem Feuer spiele. Schliesslich erwarten Epidemiologen einen starken Anstieg von Fallzahlen und Hospitalisationen in den nächsten Tagen und Wochen – dennoch tue der Bundesrat nichts. «Das ist eine Frage der Dynamik und hängt davon ab, wie sich die Lage entwickelt», antwortet Berset. «Wir haben derzeit keine Verdoppelung der Fallzahlen alle vier bis fünf Tage wie in der zweiten Welle. Die Lage ist also nicht dieselbe. Es sind viele Risikopersonen geimpft, das hat eine grosse Auswirkung.» 02:29 Video Spiel mit dem Feuer? (frz.) Aus News-Clip vom 24.11.2021. abspielen

15:49 Gibt es bald wieder Gratis-Tests? Eine Journalistin möchte wissen, ob Gratis-Tests bald wieder verfügbar seien. «Heute haben wir darüber nicht diskutiert», so Berset. Der Bundesrat erklärt, dass Kommissionen einen Antrag diesbezüglich gestellt hätten. Aber hier sei noch nichts entschieden. 01:12 Video Gratis-Tests waren heute nicht auf der Traktandenliste Aus News-Clip vom 24.11.2021. abspielen

15:48 Folgen Massnahmen nach der Abstimmung zum Covid-Gesetz? Wartet der Bundesrat nur ab, bis die Abstimmung zum Covid-Gesetz vom kommenden Sonntag vorbei ist – und beschliesst dann schärfere Massnahmen? Bundesrat Alain Berset verneint: «Wir haben seit Monaten immer wieder daran erinnert, dass unser Massstab in der Pandemie die Auslastung der Spitäler ist. Derzeit sind 20 Prozent der IPS-Betten mit Covid-Patienten belegt, das ist nicht nichts, aber ein viel tieferes Niveau als in der zweiten Welle. Und im Vergleich zu den umliegenden Ländern hinken wir in der Pandemie etwas hinterher.» 02:05 Video Berset: «Die Situation ist nicht ausser Kontrolle» Aus News-Clip vom 24.11.2021. abspielen

15:45 Haben gewisse Kantone zu wenig getan? Nun beginnt die Fragerunde. Eine SRF-Journalistin will wissen, ob die stark betroffenen Kantone in der Ost- und Zentralschweiz zu wenig getan hätten. «Ein Stadtkanton ist nur schwer vergleichbar mit einem Bergkanton. Jeder Kanton muss für sich schauen, weil jeder seine Bevölkerung am besten kennt. Besonders die Kantone mit hohen Inzidenzen sollen Massnahmen ergreifen», antwortet Berset.

15:43 Berset: «Uns ist bewusst, dass die Strategie auch Risiken birgt» Der Gesundheitsminister führt nun die erwähnten Punkten noch auf Deutsch aus. Die Kantone sollten nun möglichst schnell die Auffrischungsimpfungen anbieten. «Uns ist bewusst, dass die Strategie auch Risiken birgt.» 03:42 Video Berset: «Uns ist bewusst, dass die Strategie Risiken birgt» Aus News-Clip vom 24.11.2021. abspielen