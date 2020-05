Der Ticker startet um 6:35 Uhr

23:12 Segnung per Wasserpistole wird zum Socialmedia-Hit Weihwasser in einem unüblichen Gefäss: Ein römisch-katholischer Priester in den USA hat seine Gemeindemitglieder mit einer Wasserpistole ins Visier genommen, um die Abstandsregeln während der Coronakrise einzuhalten. Obwohl die Fotos bereits zu Ostern aufgenommen wurden, entwickeln sie sich erst jetzt zu einem Socialmedia-Hit. Sie zeigen den Pfarrer Tim Pelc, wie er Weihwasser in die offenen Fenster eines an den Stufen der Kirche vorbeifahrenden Autos spritzt. Er trägt eine Schutzmaske und Gummihandschuhe als weitere Vorsichtsmassnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus.

22:49 Abschluss-Applaus für medizinisches Personal in Spanien Angesichts sinkender Corona-Zahlen in Spanien haben sich am Sonntagabend noch einmal Hunderttausende mit einem landesweiten Abschluss-Applaus beim medizinischen Personal und anderen Berufsgruppen bedankt. In einigen Stadtteilen Madrids klatschten und musizierten die Menschen 25 Minuten, fast fünfmal so lang wie an früheren Abenden. Anschliessend gab es in Madrid auch noch eine sogenannte Cacerolada, bei der die Menschen aus Protest auf Kochtöpfe schlagen. Der Unmut richtete sich gegen die strengen Massnahmen der Regierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Seit dem 14. März war allabendlich von Balkonen und Fenstern aus geklatscht und auch musiziert worden. Der mehr als 30 Jahre alte Schlager «Resistiré» (Ich werde widerstehen) war in Spanien zur «Hymne» im Kampf gegen die Corona-Pandemie geworden.

22:04 Angst vor Ausschaffung Wie in Genf in Krisenzeiten hunderte von Menschen für Gratis-Essen anstehen, hat in den letzten Wochen für Aufsehen gesorgt. Viele der Bedürftigen sind Sans-Papiers oder Migranten, die sich legal in der Schweiz aufhalten. Letztere hätten eigentlich Anrecht auf Sozialhilfe. Diese wird aber kaum beantragt, weil sonst der Verlust der Aufenthalts-Bewilligung droht. Das wollen einige Politiker nun ändern. 02:15 Video Unverschuldet in Sozialhilfe: Angst vor Ausschaffung Aus Tagesschau vom 17.05.2020. abspielen

21:45 Zusätzliche Daten führen zu sprunghaftem Anstieg Die französischen Behörden geben einen Anstieg der Totenzahl um 483 nach 96 am Vortag bekannt. Es seien «zusätzliche Daten» von örtlichen Gesundheitsämtern eingegangen, erklärt dazu eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. «Es gibt keinen plötzlichen Anstieg der Sterbefälle.» Insgesamt sind damit 28'108 Todesfälle und 142'481 Infektionen in Frankreich bekannt.

21:05 Stimmung in Grossbritannien kippt Einer Umfrage zufolge sind inzwischen mehr Briten davon überzeugt, dass ihre Regierung schlecht mit der Coronavirus-Pandemie umgeht als umgekehrt. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Opinium, die am Sonntag veröffentlicht wurde. Demnach zeigten sich 42 Prozent der Befragten unzufrieden mit der Reaktion der konservativen Regierung von Premierminister Boris Johnson auf den Coronavirus-Ausbruch. Nur 39 Prozent stehen hinter den Entscheidungen in der Downing Street. Befragt wurden rund 2000 Erwachsene in Grossbritannien am 13. und 14. Mai. Es ist Opinium zufolge das erste Mal, dass sich in der öffentlichen Meinung das Blatt gegen die Regierung wendet.

20:22 Fed-Chef: Komplette Erholung erst mit Impfstoff Eine komplette Erholung der US-Wirtschaft nach der Corona-Krise wird Fed-Chef Jerome Powell zufolge möglicherweise von der Entwicklung eines Impfstoffs abhängen. Die Konjunktur werde sich zwar erholen, sagte Powell in einem Interview des Senders CBS, das zunächst in Ausschnitten veröffentlicht wurde. Allerdings könne dies bis Ende 2021 dauern. «Für eine komplette Erholung der Wirtschaft müssen die Menschen komplettes Vertrauen haben», so der Chef der US-Notenbank weiter. «Das wird möglicherweise auf die Ankunft eines Impfstoffes warten müssen.» Sollte eine zweite Pandemie-Welle ausbleiben, dürfte die Erholung in der zweiten Hälfte dieses Jahres fortschreiten. Legende: Es könnte bis Ende 2021 dauern, bis sich die Wirtschaft erholt, sagt FED-Chef Jerome Powell. Keystone

18:51 Ein «Nuller» bei Neuansteckungen im Kanton Bern Der Kanton Bern meldete am Sonntag erstmals seit Anfang März keine Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Gundekar Giebel, Mediensprecher der kantonalen Gesundheitsdirektion, führte den «Nuller» bei den Neuansteckungen einerseits auf die überall in der Schweiz sinkende Zahl von Neuansteckungen zurück, anderseits darauf, dass das Corona-Drive-in-Testzentrum auf der Berner Allmend über das Wochenende geschlossen ist, wie er auf Anfrage sagte.

18:17 Slowakei wartet mit Grenzöffnung zu Auch wenn andere europäische Länder ihre Grenzen schrittweise wieder öffnen wollen, bleibt die Slowakei bei strengen Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen. Das stellte die Regierung in Bratislava am Wochenende klar. «Es sieht sehr hoffnungsvoll für weitere bedeutende Lockerungen bei uns in der Slowakei aus, aber mit dem Schutzwall an unseren Grenzen müssen wir weiterhin wachsam und vorsichtig bleiben», schrieb der konservative Regierungschef Igor Matovic auf Facebook.

17:56 Happige Strafe für Fussballer Gegen Ausgangssperre verstossen: Der spanische La-Liga-Klub Celta Vigo büsst den 25-jährigen Flügelstürmer Pione Sisto gemäss Medienberichten mit 60'000 Euro. Sisto war trotz der Quarantänebestimmungen in Spanien im März in seine Heimat Dänemark zurückgereist. Er fuhr die rund 3000 Kilometer am 27. März am Steuer seines Autos. Am 6. Mai kehrte er in den Nordwesten Spaniens zurück, weigert sich aber derzeit als einziger Spieler des abstiegsbedrohten Vigo, das Training wieder aufzunehmen. Legende: Reuters

17:42 Indien verlängert Ausgangssperre Indien hat seinen landesweiten Lockdown bis zum 31. Mai verlängert, um die weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verhindern. Das Land mit einer Bevölkerung von über 1,35 Milliarden ist seit über zwei Monaten abgeriegelt. Wegen der Ausgangssperren können Millionen nicht ihrer Arbeit nachgehen oder haben sie verloren. Die UNO warnt in Indien vor einer Hungerkatastrophe. Indien meldete bisher 91'449 Fälle des Virus und 2896 Todesfälle bis zum Sonntag.

16:40 Streicht Emirates 30'000 Jobs? Die Fluggesellschaft Emirates erwägt Insidern zufolge wegen der Corona-Krise den Abbau mehrerer zehntausend Stellen. Bis zu 30'000 der insgesamt 105'000 Jobs (Stand Ende März) könnten infolge der Corona-Pandemie gestrichen werden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen schrieb. Zudem werde eine noch zügigere Stilllegung der Airbus A380-Flotte erwogen. Emirates gehört zu den grössten Fluggesellschaften der Welt.

16:17 Lage in Spanien entspannt sich weiter Die Zahl der pro Tag in Spanien mit Covid-19 gestorbenen Menschen ist bis Sonntag auf 87 gefallen, so wenig wie seit zwei Monaten nicht mehr. Das teilte Ministerpräsident Pedro Sánchez gemäss Medienberichten den Chefs der Regionalregionen bei einer Videokonferenz mit. «Wir machen Fortschritte, aber die Gefahr ist noch da», warnte Sánchez. Deshalb will er den im Land auf immer mehr Kritik stossenden Notstand um einen Monat bis Ende Juni verlängern. Er werde beim Parlament eine «letzte Verlängerung» des Alarmzustands beantragen. Derzeit gilt diese dritthöchste Notstandsstufe bis zum 23. Mai.

15:26 380 Festnahmen bei «Chaos» in Warschau Die Warschauer Polizei hat ihr rigoroses Vorgehen gegen die Anti-Lockdown-Proteste vom Samstag verteidigt. Ein Sprecher sagte, 380 Personen seien vorübergehend festgenommen worden, weil sie nicht nur gegen das Versammlungsverbot verstossen, sondern sich obendrein aggressiv gegenüber Polizisten verhalten hätten. Demonstrierende hatten der Polizei unangemessene Gewalt und den unnötigen Einsatz von Tränengas vorgeworfen. Trotz eines Verbots hatten Unternehmer eine Demonstration organisiert, um eine schnellere Lockerung des Wirtschaftslebens zu verlangen. Dies nützten andere Gruppen für eigene Protestkundgebungen gegen die Regierung und ihre Corona-Massnahmen. TV-Bilder zeigten Hunderte vorwiegend jüngere Menschen, von denen viele polnische Fahnen schwenkten und Slogans wie «Für ein freies Polen!» riefen. Es kam zu Tumulten und Rempeleien. Ein Reporter des TV-Senders TVN24 sprach von «Chaos». Legende: Reuters

15:04 Hautärzte entdecken Covid-19-Symptome Das Krankheitsbild der vom Coronavirus ausgelösten Covid-19-Erkrankung wird immer vielfältiger. Vermehrt berichten Dermatologen von Hautveränderungen bei Patientinnen und Patienten. So wurden gemäss Fachpublikationen in einem italienischen Spital mit 88 Erkrankten bei jedem oder jeder Fünften Symptome an der Haut entdeckt, vor allem rötliche Ausschläge am Rumpf. Spanische Ärzte meldeten diverse Hautbeschwerden bei 375 Covid-19-Patienten, darunter Nesselfieber oder geschwollene Zehen. Gemäss der Bostoner Dermatologin Esther Freeman, die ein internationales Register für Hautveränderungen in Zusammenhang mit Corona führt, betrafen von 500 Meldungen seit Ende März rund die Hälfte Frostbeulen-artige Flecken an den Zehen.

14:38 Ägypten verhängt sechstägigen Lockdown In Ägypten werden ab dem kommenden Sonntag für sechs Tage alle Läden, Restaurants und Parks geschlossen. Auch der öffentliche Verkehr wird während der Feiertage zum Eid-Fest (Fastenbrechen) eingestellt. Damit soll die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden, sagte Premierminister Mustafa Madbuli. Zudem werde die Einschränkung der Bewegungsfreiheit nach dem Eid-Fest um zwei Wochen verlängert. Legende: Auch dieser Laden in Kairo muss vorübergehend schliessen. Reuters

14:08 Kirchen in Griechenland wieder geöffnet Erstmals seit fast zwei Monaten haben viele orthodoxe Griechinnen und Griechen wieder an einer Messe teilnehmen können. In den Kirchen müssen aber Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Das Maskentragen ist empfohlen, aber nicht vorgeschrieben. Die Kirchen in Griechenland waren seit dem 23. März geschlossen gewesen. Dass auch zu Ostern keine Kommunion empfangen werden konnte, hatte bei der Kirchenführung für Unmut gesorgt. Legende: Ein orthodoxer Gläubiger empfängt die Sakramente in einer Athener Kirche Reuters

13:33 Schulleiter mit erster Woche zufrieden Der befürchtete Lehrermangel ist ausgeblieben, das vielerorts praktizierte System mit Halbklassen hat sich eingespielt: Die Schweizer Schulleiter ziehen eine positive Bilanz der ersten Schulwoche nach Wiedereröffnung. «Die Schülerinnen und Schüler bemühen sich sehr, die Abstandsregeln einzuhalten», sagt Ueli Müller, Schulleiter in Buchs (ZH). Wenn sie diese in ihrer «übersprudelnden Jugend» mal vergessen würden, reiche eine kleine Erinnerung. Thomas Minder, Präsident des Verbandes der Schweizer Schulleiterinnen und Schulleiter, sagt, die Verarbeitung der Corona-Zeit spiele eine untergeordnete Rolle. «Die Kinder wollten einfach wieder Schule haben.» 02:13 Video Positive Bilanz der ersten Schulwoche nach dem Re-Start Aus Tagesschau vom 17.05.2020. abspielen

13:21 Flanieren in Wuhan, baden in Los Angeles China, Thailand, USA – die «Tagesschau» blickt auf die Corona-Lage in einigen Regionen der Welt. 00:56 Video In Wuhan kann wieder gelebt werden Aus Tagesschau vom 17.05.2020. abspielen

13:10 UNO: Coronakrise bedroht LGBTI-Gemeinde Anlässlich des internationalen Tages gegen Homophobie hat UNO-Generalsekretär António Guterres vor einer besonderen Bedrohung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen und Intersexuellen in der Corona-Pandemie gewarnt. «Es gibt auch Berichte über COVID-19-Richtlinien, die von der Polizei missbraucht werden, um LGBTI-Personen und -Organisationen ins Visier zu nehmen», erklärte Guterres. «Viele LGBTI-Personen, die ohnehin schon Vorurteilen, Angriffen und Mord ausgesetzt sind, nur weil sie sind, wer sie sind, oder lieben, wen sie lieben, erleben als Folge des Virus eine erhöhte Stigmatisierung sowie neue Hindernisse bei der Inanspruchnahme von medizinischer Versorgung», erklärte er weiter. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Tag gegen Homophobie Prominente sprechen über ihr Coming-Out 17.05.2020 Mit Video