Der Ticker startet um 5:38 Uhr

22:47 Bürgermeister von Los Angeles bei COP26 positiv auf Corona getestet Der Bürgermeister der US-Metropole Los Angeles, Eric Garcetti, ist während seiner Teilnahme an der UN-Weltklimakonferenz COP26 im schottischen Glasgow positiv auf das Coronavirus getestet worden. «Er fühlt sich gut und ist zur Selbstisolation in seinem Hotelzimmer», hiess es in einer Mitteilung seines Büros auf Twitter. Er sei vollständig geimpft. Garcetti hatte noch am Morgen an einem Empfang mit dem britischen Premierminister Boris Johnson, Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon und etwa 40 weiteren Personen teilgenommen. Mayor Garcetti tested positive for COVID-19 earlier today.



He is feeling good and isolating in his hotel room. He is fully vaccinated. — MayorOfLA (@MayorOfLA) November 3, 2021

22:24 Neuinfektionen in Polen steigen mit über 10'400 sprunghaft an In Polen steigt die Zahl der Neuinfektionen sprunghaft an. Mehr als 10'400 seien binnen eines Tages registriert worden, sagt Regierungssprecher Pjotr Muller dem Hörfunksender «Radio Plus». Das sei ein Anstieg von 24 Prozent innerhalb einer Woche. Zuletzt lag die Zahl der täglichen Neuinfektionen Ende April über 10'000. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Karte und Grafiken In welchen Regionen Europas sich Corona wieder ausbreitet 09.06.2021 Mit Audio

22:00 Vorwürfe gegen US-Impfstoffstudie: Experten beschwichtigen Trotz Vorwürfen von Schlamperei bei der amerikanischen Studie zum Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer sehen Experten die Wirksamkeit des Mittels nicht infrage gestellt. Ein Artikel im Fachmagazin «The BMJ» über Unregelmässigkeiten und Fehler reiche nicht aus, «um an der Qualität der klinischen Studie von Biontech/Pfizer zu zweifeln», sagte Peter Kremsner, Direktor des Instituts für Tropenmedizin an der Universität Tübingen. Hintergrund sind Informationen einer Whistleblowerin gegenüber «The BMJ»: Die Frau hatte im Herbst 2020 für ein Subunternehmen gearbeitet, das im Auftrag von Pfizer einen Teil der Studie zum mittlerweile weltweit eingesetzten Impfstoff durchführte. Sie warf ihrem ehemaligen Arbeitgeber vor, falsche Impfdaten generiert zu haben, weil unter anderem Laborproben falsch etikettiert, der Impfstoff falsch gelagert und Berichten über Nebenwirkungen nur schleppend nachgegangen worden sei. Das, was die Whistleblowerin aufgedeckt hat, ist ohne Frage unschön. Doch: Das ist mir einfach zu wenig. Die Impfdaten wurden schon in zahlreichen Studien bestätigt.

21:23 Frankreich: mehr als 10'000 Neuinfektionen binnen eines Tages Erstmals seit zwei Monaten meldet Frankreich meldet wieder mehr als 10’000 Neuinfektionen binnen eines Tages. Wie die Gesundheitsbehörden mitteilen, gab es 10’050 positive Tests. Zuletzt hatte es am 14. September entsprechende Werte gegeben. 35 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus, insgesamt 117'783 Personen. Es müssen auch wieder mehr Menschen in Krankenhäusern behandelt werden. 84 Patienten wurden neu eingeliefert. Insgesamt sind damit 6764 Menschen mit Covid in Kliniken, 1096 davon auf der Intensivstation. Die internationale Lage in der Übersicht gibt es hier.

19:57 Auch Expertengremium empfiehlt Biontech-Impfung für Kinder in den USA Nach der Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren in den USA hat auch ein Expertengremium der Gesundheitsbehörde grünes Licht gegeben. Der formale Schritt war erwartet worden. Damit kann die Impfkampagne für die etwa 28 Millionen betroffenen Kinder in den USA nun starten. Eine klinische Studie hat nach Angaben von Biontech/Pfizer gezeigt, dass der Impfstoff für Kinder dieser Altersgruppe «gut verträglich» sei und eine «starke Immunantwort» einen Monat nach der zweiten Dosis hervorrufe. Verglichen mit Erwachsenen und Jugendlichen wurde den Fünf- bis Elfjährigen eine deutlich geringere Dosis des Vakzins verabreicht. Die zweite notwendige Injektion erhielten sie nach 21 Tagen. An der Studie nahmen 2268 Kinder in dem Alter teil. In der Schweiz ist die Diskussion um eine Impfung ab 5 Jahren noch nicht fortgeschritten. 00:06 Video Masserey: «Ich kann nicht vorhersagen, ob die Impfung ab 5 Jahren in der Schweiz zugelassen wird» (frz.) Aus News-Clip vom 03.11.2021. abspielen

19:36 EU-Arzneimittelbehörde stoppt Prüfung von Covid-Medikament Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat das Prüfverfahren eines Covid-Medikaments des Herstellers Eli Lilly gestoppt. Das Pharmaunternehmen habe selbst das Mittel zurückgezogen, teilte die EMA am Mittwoch in Amsterdam mit. Es ging dabei um ein Kombinationspräparat der beiden monoklonalen Antikörper Bamlanivimab und Etesevimab. Die Experten der EMA hatten die Daten aus Studien des Herstellers seit März in einem beschleunigten Verfahren bewertet. Einige Fragen zur Qualität des Medikamentes hätten aber noch beantwortet werden müssen, wie die EMA mitteilte. Die Entscheidung, das Präparat zurückzuziehen, habe aber das Unternehmen selbst getroffen. Das Mittel dürfe aber auf Basis von nationalen Regeln weiter verschrieben werden, wie die EMA mitteilte.

18:44 Gute Noten für Zürcher Alterszentren in der Pandemie Die Bewohnenden der Stadtzürcher Alterszentren haben ihren Institutionen guten Noten verpasst – trotz der Coronapandemie. Bei der im Frühjahr 2021 zum 13. Mal durchgeführten Zufriedenheitsbefragung gaben rund 89 Prozent an, dass sie insgesamt zufrieden oder sehr zufrieden sind. Weil die Bewohnenden der Alterszentren zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Bevölkerungsgruppen gehören, wurde bei der Befragung der Fokus auf Corona gelegt. Rund 84 Prozent waren demnach mit der Handhabung der Pandemie in ihrer Institution zufrieden oder sehr zufrieden, wie die städtischen Gesundheitszentren für das Alter am Mittwoch mitteilten. Die Mehrheit fühlte sich während dieser Zeit nicht im Stich gelassen.

17:58 WHO erteilt indischem Corona-Impfstoff Covaxin Notfallzulassung Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den ersten Corona-Impfstoff aus Indien anerkannt. Sie erteilte dem Präparat Covaxin der Firma Bharat Biotech am Mittwoch eine Notfallzulassung, wie die WHO in Genf bekannt gab. Die technischen WHO-Experten hätten festgestellt, dass der Nutzen einer Impfung mit Covaxin deutlich grösser sei als mögliche Nebenwirkungen, teilte die WHO mit. Die Wirksamkeit liege bei 78 Prozent. Der Biontech/Pfizer-Impfstoff liegt bei mehr als 90 Prozent. Covaxin wird aus einem inaktivierten SARS-CoV-2-Antigen hergestellt. Der Impfschutz wird mit zwei Dosen hergestellt. Das Präparat ist in Indien – mit mehr als 1.3 Milliarden Einwohnern zweitbevölkerungsreichstes Land der Welt – schon weit verbreitet. Die Notfallzulassung der WHO haben damit nun inzwischen sieben Mittel: neben Covaxin auch die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm und Sinovac. Die Prüfung des russischen Impfstoffs Sputnik V ist noch nicht abgeschlossen. Legende: Keystone

17:46 Ärztegesellschaft verlässt Freiburgs Covid-19-Taskforce Die Ärztegesellschaft des Kantons Freiburg (MFÄF) tritt aus der kantonalen Covid-19-TaskForce aus. Als Begründung gibt sie an, sie sehe sich in diesem Gremium nicht mehr in der Lage, die Interessen der Patientinnen und Patienten zu verteidigen. Auch könne sie ihre Expertise und Sichtweise aus der Praxis in der Taskforce nicht mehr einbringen, heisst es in einer Mitteilung der Gesellschaft vom Mittwoch. Dies, weil die Taskforce nur dem Austausch von Informationen und der Kommunikation bereits getroffener Entscheidungen diene. Die Organisation, deren voller Titel «Médecins Fribourg – Ärztinnen und Ärzte Freiburg» lautet, verbleibt aber im Sanitären Führungsorgan des Kantons. Ihr gehören über 500 Ärztinnen und Ärzte an.

17:26 Maskenpflicht an Tessiner Mittelschulen verlängert Tessiner Mittelschüler und Studierende von nicht-obligatorischen Schulen müssen bis mindestens Weihnachten weiterhin eine Schutzmaske tragen. Die Lage lasse derzeit keine Lockerung der geltenden Massnahmen zu, teilte die Tessiner Regierung am Mittwoch mit. Damit verlängert sie die aktuellen Massnahmen im Schulbereich bis zum 23. Dezember, wie sie in einem Communiqué festhält. Allfällige Lockerungen seien in den Mittelschulen denkbar, würden jedoch keinesfalls vor dem 22. November in Kraft treten, schreibt das Departement für Bildung, Kultur und Sport abschliessend. Legende: Tessiner Schülerinnen und Schüler müssen an Mittelschule weiterhin Maske tragen. Keystone

16:52 Impfwoche: Fachpersonen touren durch den Kanton Glarus Auch der Kanton Glarus baut während der nationalen Impfwoche das Beratungs- und das Impfangebot aus. Ärztinnen und Ärzte sowie Fachpersonen aus der Pflege besuchen verschiedene Standorte im ganzen Kanton Glarus. Im Impfzentrum und im Kantonsspital ist an verschiedenen Tagen eine Impfung spontan möglich. Das Ziel der Impfwoche sei im Glarnerland nicht, möglichst viele Menschen zum Impfen zu drängen, teilte die Task Force Covid-19 am Mittwoch mit. «Wir wollen eine informierte Impfentscheidung unterstützen», wird Projektleiterin Anna Rosa Streiff zitiert. Der Glarner Gesundheitsdirektor Benjamin Mühlemann (FDP) fordert, mit der Impfung einen Effort zu leisten, «um die Pandemie zu bewältigen». Für die Zeit nach der Impfwoche hat der Kanton Glarus ein Angebot für Arbeitgeber und Arbeitnehmende zusammengestellt. Unternehmen und Betriebe können ein internes Informationsangebot buchen oder auch gleich das Impffahrzeug des Kantonsspitals bestellen.

16:34 Swissmedic warnt vor illegalen Arzneimitteln gegen Covid Das Schweizer Heilmittelinstitut Swissmedic warnt vor dem Gebrauch des Wurmmittels Ivermectin. Das Mittel führt derzeit die Rangliste der illegalen Einfuhren von Arzneimitteln gegen Covid-19 an. Insgesamt seien von Mai bis Oktober 55 illegale Sendungen mit 14'500 Einheiten von Arzneimitteln gegen das Coronavirus entdeckt worden, teilte Swissmedic am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Diese seien von Privatpersonen im Ausland bestellt und illegal eingeführt worden. 93 Prozent dieser Sendungen enthielten demnach Ivermectin, ein Medikament, das in einigen Ländern gegen Fadenwürmer, Krätzmilben oder Läuse eingesetzt wird. In der Schweiz ist das Produkt nur für Tiere zugelassen. Unseriöse Anbieter nutzten die Angst vor der Krankheit aus, um illegale Arzneimittel per Inserat, Werbe-E-Mails oder auf Sozialen Medien anzupreisen. Dazu gehöre auch Ivermectin. Wer Ivermectin unkontrolliert einnehme, gefährde seine Gesundheit, warnt Swissmedic. Legende: Das Arzneimittel Ivermectin ist weder geprüft noch zugelassen für den Einsatz gegen Covid-19. Keystone

16:05 Schonfrist für ungeimpfte Arbeitnehmende in Österreich In Österreich gilt seit Montag eine 3G-Regel am Arbeitsplatz. Wer bei der Arbeit mit Menschen in Kontakt kommt, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Noch gilt eine 14-tägige Übergangsfrist, in der man auch durchgehend eine FFP2-Maske tragen kann. Bisher lief die Einführung der 3G-Regel bei der Arbeit in Österreich ruhig, wie SRF-Korrespondent Peter Balzli aus Wien berichtet. Audio 3G-Regel am Arbeitsplatz in Österreich: Übergangsfrist läuft 04:18 min, aus SRF 4 News aktuell vom 03.11.2021. abspielen. Laufzeit 04:18 Minuten.

15:51 Impfoffensive im Kanton Aargau setzt auf Beratungsangebote Der Kanton Aargau will sich mit Informationsveranstaltungen und Beratungsdienste in den bestehenden Impfapotheken an der nationalen Impfoffensive des Bundes beteiligen. Der Kanton stellt zudem ein temporäres Team für Walk-in-Angebote in den Gemeinden zur Verfügung, wie das Departement Gesundheit und Soziales am Mittwoch mitteilte. In erster Linie sucht der Kanton für die nationale Impfwoche vom 8. bis 14. November «starke Partner und Organisationen», welche die Impfoffensive mit eigenen Aktivitäten unterstützen, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Die Idee ist, zusammen mit diesen Partnern spezielle Informationsveranstaltungen zu organisieren mit dem Ziel, Unentschlossene zum Impfen zu bewegen. Daneben lässt der Kanton die bisherigen Impfaktivitäten weiterlaufen. Dazu gehören unter anderem mobile Impfteams, die in den Schulen und in verschiedenen Gemeinden Impfungen verabreichen.

15:19 Graubünden will mit Impfwoche 5 Prozent der Bevölkerung überzeugen Der Kanton Graubünden will mit der nationalen Impfwoche bis zu fünf Prozent der Bevölkerung zu einer Corona-Impfung bewegen. Ab kommendem Montag bietet der Kanton etwa kostenlose Beratungen und spontane Gelegenheiten für die Impfung an. Die Zielgruppe der Impfwoche seien im Bündnerland nicht die Impfgegner, erklärte Rudolf Leuthold, Leiter des kantonalen Gesundheitsamtes, an einer Medienorientierung am Mittwoch in Chur. «Da machen wir uns keine Illusionen», sagte der Amtschef. Vielmehr peilt der Kanton mit der Impfoffensive die Gruppe der Unentschlossenen an. Im nationalen Durchschnitt sind das laut Leuthold sechs Prozent der Bevölkerung. Es handle sich oft um Menschen, die bezüglich der Impfung Ängste hätten. «Wenn wir fünf Prozent der Bevölkerung erreichen, ist die Impfwoche ein Erfolg», sagte Leuthold. Stand jetzt sind im Kanton Graubünden 65 % der Bevölkerung geimpft. Weitere Informationen zur Bündner Impfwoche, Link öffnet in einem neuen Fenster finden Sie auf der Webseite des Kantons. Wenn wir fünf Prozent der Bevölkerung erreichen, ist die Impfwoche ein Erfolg

14:54 Ende der Pressekonferenz zur nationalen Impfwoche Das war die heutige Medienkonferenz zur Lancierung der Impfwoche mit Konzerten an fünf Standorten und – unter anderem – einem Impfdorf im Zürcher Hauptbahnhof. Wir informieren Sie hier im Ticker weiterhin über alles zur Corona-Pandemie.

14:53 Ist das Zertifikat nach einem Antikörpertest sinnvoll? Ein positiver Antikörpertest ermöglicht den Zugang zum Schweizer Zertifikat für 90 Tage. Der Test muss WHO-Standards entsprechen, CE-zertifiziert sein und in einem zertifizierten Labor erfolgen. Mit einem Antikörpertest könne man sagen, dass eine gewisse Immunität besteht, sagt Virginie Masserey. Das birge aber gewisse Risiken, erklärt sie, denn man könnte – je nachdem – durchaus auch nicht vollständig geschützt sein. Bundesrat Alain Berset räumt ein, dass der Antikörpertest nichts über die Qualität der Antikörper aussagt. 01:02 Video Virginie Masserey: «Mit einem Antikörpertest kann man sagen, dass eine gewisse Immunität besteht» Aus News-Clip vom 03.11.2021. abspielen

14:48 Ziehen alle Kantone mit? Ob tatsächlich alle Kantone am selben Strick zögen, möchte ein Journalist wissen. GDK-Präsident Engelberger ist überzeugt davon. Die Impfung sei der Weg aus der Krise. Natürlich gebe es Unterschiede zwischen den Kantonen, welche die unterschiedlichen Impfquoten erklärten, aber alle würden am gleichen Strick ziehen. 00:54 Video Lukas Engelberger: «Wir ziehen alle am selben Strick» Aus News-Clip vom 03.11.2021. abspielen

14:46 Wer bezahlt für die Auffrischungsimpfung? Virginie Masserey, Leiterin der Sektion Infektionskontrolle beim BAG, sagt, dass der Bund die Kosten für die Booster-Impfung bei gefährdeten Personen entsprechend der Impfempfehlung übernimmt. 00:20 Video Virginie Masserey: «Der Bund übernimmt die Kosten für die Booster-Impfung bei gefährdeten Personen» (frz.) Aus News-Clip vom 03.11.2021. abspielen