5:03 Hongkong schliesst Grenzen für Reisende aus 13 Ländern Zum Schutz vor der neuen Corona-Variante Omikron schliesst die Finanzmetropole Hongkong seine Grenzen. Person mit Wohnsitz in Angola, Äthiopien, Nigeria und Sambia sei ab dem 30.

November die Einreise verboten, teilt die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone mit. Darüber hinaus dürfen Ausländerinnen und Ausländer, die sich in den letzten 21 Tagen in Deutschland, Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Tschechien, Dänemark, Israel oder Italien aufgehalten haben, ab dem 2. Dezember nicht mehr einreisen. Vollständig geimpften Einwohnern steht Hongkong weiter offen: Sie müssen sich allerdings zunächst sieben Tage in eine staatliche Quarantäneeinrichtung begeben sowie sich zusätzlich auf eigene Kosten zwei weitere Wochen in einem Hotel isolieren.

4:04 Städte in Brasilien sagen Silvesterpartys ab Mehr als ein halbes Dutzend brasilianische Städte haben keine traditionellen Silvesterpartys geplant oder diese abgesagt. Dies berichtete das Nachrichtenportal «G1» am Montag unter Berufung auf die Bürgermeister von Städten wie Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte und Florianópolis. Demnach trug die Möglichkeit, dass die neue Variante Omikron die Zahlen der Infizierten und Toten im Zusammenhang mit Covid-19 steigen lassen könnte, zu der Entscheidung bei. Derzeit wird untersucht, ob es sich bei einem Passagier, der am Samstag aus Südafrika in São Paulo ankam und positiv getestet wurde, um die Omikron-Variante handelt. Die brasilianische Regierung hatte am Freitag entschieden, die Einreise auf dem Luftweg aus der Region ab Montag einzuschränken. Die Städte São Paulo und Rio de Janeiro halten vorerst an der Veranstaltung einer Silvesterfeier, die Besucher aus der ganzen Welt anziehen, fest. Experten warnten, dass der falsche Eindruck vermittelt werden könnte, die Pandemie sei zu Ende. Legende: Ein Bild aus vergangenen Tagen - Tausende feiern ein neues Jahr am Strand von Copacabana in Rio de Janeiro. Keystone

22:40 US-Seuchenbehörde empfiehlt Booster für alle über 18-Jährigen Die US-Seuchenbehörde CDC empfiehlt eine Auffrischungsimpfung für alle Geimpften, die 18 Jahre oder älter sind. Wer ursprünglich das Mittel von Biontech/Pfizer oder Moderna erhalten habe, solle den Booster sechs Monate später verabreicht bekommen, heisst es in einer Mitteilung. Bei dem Vakzin von Johnson & Johnson solle der Zeitabstand dagegen nur zwei Monate betragen. Die Omikron-Variante zeige, wie wichtig Impfungen seien, erklärt CDC-Chefin Rochelle Walensky.

22:08 Tschechien bestätigt Omikron-Fall Der erste Fall der Corona-Variante Omikron in Tschechien hat sich nach weiteren Laboruntersuchungen definitiv bestätigt. Das sagte eine Sprecherin des Krankenhauses in Liberec nach Angaben der Agentur CTK am Montag. Die Klinik hatte zusätzlich noch das nationale Referenzlabor und Experten der Akademie der Wissenschaften hinzugezogen. Bei der Patientin handelt es sich um eine Frau, die von einer Reise nach Namibia mit Zwischenstopp in Südafrika zurückgekehrt war.

21:41 Johannesburg: Experten rechnen mit einem raschen Anstieg Der südafrikanische Virologe Salim Abdool Karim erwartet in dem Kap-Staat bis zum Ende der Woche einen Anstieg der landesweiten Corona-Infektionen um rund 10'000 neue Fälle. Dennoch bestehe kein Grund zur Panik, sagte er am Montag. Er erwartet auch für Dezember ein schnelles Ansteigen der Fallzahlen und mehr Druck auf die Krankenhäuser. Das Auftauchen der neue Omikron-Coronavariante war nach seiner Ansicht kaum überraschend: «Wir hatten das erwartet – wir wussten nur nichts über das wie und wann», sagte er.

21:12 Taskforce-Chefin mahnt zur Vorsicht Das neue Coronavirus Omikron wird früher oder später den Weg in die Schweiz finden. Davon ist die Chefin der wissenschaftlichen Taskforce, Tanja Stadler, überzeugt. Wie gefährlich das mutierte Virus sei, lasse sich noch nicht abschätzen. «Bisher sind mehrheitlich jüngere Personen betroffen, die einen milden Krankheitsverlauf zeigen.» Eine Senkung der Infektionszahlen sei dringend nötig. Dazu brauche es weitere Massnahmen wie beispielsweise Kontaktbeschränkungen.

20:27 Wintertourismus bangt um die Gäste Kurz vor dem Start zur Skisaison kommen nun schon die ersten Absagen. Grund für die Stornierungen ist die Omikron-Variante, sagt der Präsident von Hotelleriesuisse Andreas Züllig: «Es gibt Stornierungen aus England, Holland, Belgien und Deutschland.» Besonders diejenigen Wintersportorte, die sich auf Gäste aus dem Ausland ausgerichtet haben, treffen die neuen Einreisebeschränkungen. Allen voran das Berner Oberland und das Wallis. In Wengen zum Beispiel kommt ein Viertel aller Gäste aus Grossbritannien. Laut Hotelleriesuisse hätten sogar schon 80-90 Prozent der englischen Gäste ihre Ferien storniert. Man hofft also wieder umso mehr auf die Schweizer Gäste – und setzt auf die Erfahrungen vom letzten Jahr. Der Verband hofft, dass ein Lockdown vermieden werden kann. Denn für einen grossen Teil der Schweizer Hotels sei eine «funktionierende Wintersaison» zentral. Die ganze Schweizer Tourismusbranche generiere einen grossen Teil der Wertschöpfung in den Wintermonaten. Konkret fordert der Verband «einheitliche Massnahmen» zur Eindämmung der Pandemie.

19:42 Vier weitere Staaten auf der Risikoliste des Bundes Das Bundesamt für Gesundheit erweitert die Liste der Länder mit besorgniserregender Virusvariante, Link öffnet in einem neuen Fenster um weitere vier Länder. Ab Mitternacht figurieren Japan, Kanada, Nigeria und Portugal neu auf der Liste. Damit werden insgesamt 23 Staaten auf der Länderliste aufgeführt.

19:35 Moderna-Chef: Entwicklung von Omikron-Vakzin dauert Monate Der Chef des US-Pharmakonzerns Moderna Stephane Bancel erklärt, es könne Monate dauern, bevor ein auf das Omikron-Virus abgestimmtes Vakzin ausgeliefert werden könnte. Es werde zwei bis sechs Wochen dauern, bis Daten über die Wirksamkeit der bestehenden Impfstoffe vorliegen würden. Im Sender CNBC sagt er, er gehe davon aus, dass die neue Mutante hoch ansteckend sei. Legende: Reuters / Archiv

19:25 Bundesrat trifft sich zur Krisensitzung Aufgrund der Entwicklungen der Coronavirus-Pandemie trifft sich der Bundesrat morgen Dienstagnachmittag zu einer ausserordentlichen Sitzung, um eine Lagebeurteilung vorzunehmen. Laut Medienberichten will die Landesregierung die Anzahl Personen bei privaten Treffen reduzieren. Weiter dürfte auch die weitere Handhabung der Tests ein Thema sein. Im Raum steht eine Verkürzung der Gültigkeitsdauer der Tests. Legende: Gesundheitsminister Alain Berset wird wohl seinen Bundesratskollegen eine Verschärfung der Covid-Schutzmassnahmen vorschlagen. Keystone / Archiv

18:50 Weitere Omikron-Fälle in Europa In Schottland sind sechs Fälle von Corona-Infektionen mit der neuen Omikron-Variante identifiziert worden. Die Kontaktpersonen der betroffenen Personen würden nun ermittelt und müssten sich für zehn Tage isolieren, teilte die schottische Gesundheitsbehörde Public Health Scotland am Montag mit. Die Zahl der in Grossbritannien entdeckten Omikron-Fälle steigt damit auf neun. Auch in Spanien ist ein Fall der neuen Corona-Variante Omikron nachgewiesen worden. Das teilte das Labor für Mikrobiologie des Krankenhauses Gregorio Marañón in Madrid am Montag auf Twitter mit. Es handele sich um einen Patienten, der aus Südafrika eingereist sei. Ihm gehe es soweit gut, schrieb das Labor weiter.

18:18 Zugang zu Impfstoffen von «strategischer Relevanz» Die Gesundheitsminister der G7-Staaten haben die Bedeutung des Zugangs zu Impfstoffen im Kampf gegen die Corona-Variante Omikron hervorgehoben. Es sei von «strategischer Relevanz», sicherzustellen, dass der Zugang zu Impfstoffen ermöglicht werde, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung nach einem von Großbritannien einberufenen Online-Treffen am Montag. Das bedeute auch, die Zusagen für Impfstoffspenden voranzubringen. Zugleich betonten die Minister, dass die Impfkampagnen in Entwicklungsländern beschleunigt werden müssten. Dazu solle es Hilfestellungen geben. Konkrete Zusagen gab es am Montag aber keine.

17:42 Booster-Impfungen für alle britischen Erwachsenen nach drei Monaten Grossbritannien will wegen der Verbreitung der Omikron-Variante allen Erwachsenen bereits drei Monate nach ihrer zweiten Corona-Impfung eine Booster-Dosis anbieten. Das teilte das zuständige Impfkomitee am Montag in London mit. Die Experten empfahlen Drittimpfungen für alle Erwachsenen mit einem Abstand von mindestens drei Monaten nach der zweiten Dosis. Dies werde den Schutz vor der Omikron-Variante erhöhen, da dieser ersten Erkenntnissen zufolge bei einem höheren Antikörper-Level besser sei, hiess es von den Experten. Bislang konnten in Grossbritannien nur über 40-Jährige eine Booster-Impfung buchen und dies auch erst sechs Monate nach ihrer zweiten Dosis.

16:55 Biontech forscht an Impfstoff-Variante Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech arbeitet neben laufenden Labortests zur Untersuchung der neuen Corona-Variante Omikron auch an der Entwicklung eines angepassten Impfstoffs - vorbeugend für den Fall, dass dieser notwendig werden könnte. «Um keine Zeit zu verlieren, gehen wir diese beiden Aufgaben parallel an, bis die Daten vorliegen und wir mehr Informationen darüber haben, ob der Impfstoff angepasst werden sollte oder nicht», teilte eine Biontech-Sprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit.

16:48 Chinas verspricht Afrika eine Milliarde Impfdosen In einer Rede per Video auf dem China-Afrika-Kooperationsforum (Focac) in Dakar in Senegal sagte Xi Jinping am Montag, 600 Millionen Impfdosen wolle China kostenlos zur Verfügung stellen. Weitere 400 Millionen sollten Unternehmen beider Seiten gemeinsam produzieren. Ziel sei es, die Impfquote in Afrika zu erhöhen. Xi Jinping verwies auf das Ziel der Afrikanischen Union (AU), noch in diesem Jahr eine Quote von 60 Prozent zu erreichen. Als Unterstützung werde China auch 1500 medizinische Fachkräfte in Teams nach Afrika entsenden, kündigte Xi Jinping an. Nach Angaben von Experten liegt die Impfquote in vielen afrikanischen Ländern bisher nur im einstelligen Bereich.

16:21 Stadler: «Alle sind aufgerufen, Kontakte zu reduzieren» Ein Journalist nennt den Dezember mit Weihnachten und Silvester einen denkbar ungünstigen Monat, um die Kontakte zu reduzieren. Taskforce-Chefin Stadler sagt dazu, dass «es jetzt sicher nicht der beste Zeitpunkt ist, um grosse Partys zu feiern.» Man dürfe sich im Privaten nicht in falscher Sicherheit wiegen und jeder und jede Einzelne sei aufgerufen, die Kontakte möglichst einzuschränken.

16:19 Geisterspiele im Sport? Je weniger Leute sich treffen, desto besser, sagt Lévy. Einige Kantone hätten geraten, in Stadien wieder Masken zu tragen, was Lévy begrüsst. Aus dem Contact Tracing seien aus Sportveranstaltungen nur wenige Fälle bekannt, sagt Hauri. Eher kleinere oder Amateur-Veranstaltungen hätten positive Fälle beim Contact Tracing ausgelöst, so Hauri.

16:15 Booster-Impfung bleibt enorm wichtig BAG-Direktorin Lévy betont erneut die Bedeutung der Booster-Impfung. Diese helfe, die fünfte Welle zu durchbrechen und damit die Delta-Variante auszubremsen. Taskforce-Präsidentin Stadler erklärt, dass eine dritte Impfung viel mehr Antikörper bilden würde und diese würden grundsätzlich helfen, auch eine Ansteckung mit Omikron zu bekämpfen – auch wenn die neue Variante der Immunantwort wohl besser ausweichen könne.