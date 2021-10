Der Ticker startet um 6:30 Uhr

16:11 Curevac zieht Impfstoffkandidaten aus Zulassungsverfahren zurück Das Biotech-Unternehmen Curevac zieht seinen ersten Impfstoffkandidaten aus dem Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zurück. Wie das Unternehmen im deutschen Tübingen mitteilte, war man davon ausgegangen, dass eine Zulassung bei der EMA frühestens im zweiten Quartal 2022 erfolgt wäre. Einen förmlichen Zulassungsantrag für das Präparat gab es nicht. Ende Juni hatte Curevac bekannt gegeben, dass die Wirksamkeit seines Impfstoffkandidaten der ersten Generation niedriger sei als die von einigen anderen Impfstoffen. Das Unternehmen war trotzdem davon ausgegangen, dass die EMA den Impfstoff zulassen werde. Das Unternehmen will sich mit seinem britischen Partner GlaxoSmithKline (GSK) auf die Entwicklung eines weiteren Covid-19-Impfstoffs konzentrieren. Legende: Die Schweiz hat sich 5 Millionen Impfdosen bei Curevac gesichert. Darauf wartet sie bis heute. Keystone

15:27 Beinahe 1800 Impfungen im Basler Impfbus verabreicht Insgesamt haben sich in den vergangenen vier Wochen 1796 Personen im Basler Doppeldecker-Bus gegen Covid-19 impfen lassen. Dies teilte das Basler Gesundheitsdepartement am Dienstag in seinem Corona-Bulletin mit. Der Impfbus stand vergangenen Samstag nach rund vierwöchiger Tour das letzte Mal im Einsatz. Der Basler Impfbus zog vor allem junge Erwachsene bis zum Alter von 40 Jahren an. Sie hätten sich gemäss Mitteilung vorwiegend wegen des Covid-Zertifikats impfen lassen. Bei den über 40-Jährigen war mehrheitlich der Impfschutz die Motivation. Die Behörden zeigen sich zufrieden mit der Anzahl der verabreichten Impfungen. Laut Communiqué gab es keine heiklen Situationen mit Impfkritikern, obwohl es zu einem Aufeinandertreffen mit einer grösseren Gruppe von ihnen gekommen ist. Der Impfbus pausiert nun. Die Behörden überlegen sich, den Bus im Rahmen der vom Bund angekündigten Impf-Offensive wieder einzusetzen.

14:38 Warum ist der Impfstoff von Johnson & Johnson nicht beliebter? Dass die Nachfrage nach dem Vektorimpfstoff nicht grösser ist, kann sich Linda Nartey derzeit nicht erklären. Die Bestrebungen nach Aufklärung und Beratung seien nach wie vor hoch, auch gebe es viele Impfangebote. Eine Hypothese sei aber die folgende: Leute, die angegeben haben, auf den Impfstoff von Johnson & Johnson warten zu wollen, seien eventuell doch skeptischer als angenommen.

14:37 Wie viele Testzentren schliessen wegen den Qualitätsvorgaben? Die Berner Kantonsärztin Linda Nartey sagt, dass sie nur für den Kanton Bern sprechen könne. Man sei daran, eine neue Ordnung für die Testzentren zu finden. Die Testanbieter müssten sich jetzt melden, und können erst dann überprüft werden. Sie habe noch keine Kenntnisse davon, dass Testzentren wegen den neuen Vorgaben im Kanton Bern geschlossen hätten.

14:35 Wie steht es um das Infektionsgeschehen in der Westschweiz? Patrick Mathys (BAG) sagt, es gebe aktuell die höchste Viruszirkulation in der Zentral- und in der Ostschweiz. Der Trend zeige: Tendenziell würden sich die Neuinfektionen in der West-, Süd- und Nordwestschweiz plafonieren.

14:33 Gehören Online-Tests verboten? Ob diese Art der Test zulässig sind, werde derzeit geprüft, antwortet Patrick Mathys knapp.

14:31 Sollten die Vorgaben an die Testzentren nicht schweizweit gleich sein? Ein Journalist erkundigt sich nach der Qualität der kommerziellen Testangebote und will wissen, ob es da nicht schweizweite Vorgaben bräuchte. Patrick Mathys (BAG) sagt, es sei sinnvoll, dass Kantone bei der Teststrategie einen gewissen Spielraum hätten. Der Nasen-Rachen-Abstrich sei einem nasalen Schnelltest vorzuziehen. «Sollte hier eine Anpassung nötig werden, werden wir das machen. Momentan können aber mit beiden Strategien gute Ergebnisse hinsichtlich eines Zertifikats erzielt werden.»

14:30 Minimalanforderungen für Testzentren erhöhen? Sollten die Minimalanforderungen für Testzentren erhöht werden, um die Qualität zu garantieren, fragt ein Journalist. Die Vorgaben seien in den Verordnungen geregelt, sagt Patrick Mathys (BAG). Daher seien die Anforderungen gegeben. Die Berner Kantonsärztin Linda Nartey ergänzt, dass nun die Vorgaben weiter ausformuliert würden, damit sie für Betreiber von Testzentren klarer seien. Es mache Sinn, dass die Kantone gewisse Spielräume haben, sagte Patrick Mathys. Die Betreiber von Testzentren müssten aber verstehen, dass es Fachpersonal braucht, also etwa Laborleiter, Apotheker oder Ärztinnen, welche die Test überwachen. 00:40 Video Linda Nartay: «Die Vorgaben für Testzentren werden weiter ausformuliert» Aus News-Clip vom 12.10.2021. abspielen

14:22 Wann kommt die dritte Impfung? Eine Journalistin sagt, die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) habe die dritte Impfung zugelassen und will wissen, ob dies auch bald in der Schweiz der Fall ist. Patrick Mathys (BAG) sagt, die Schweiz prüfe derzeit die Auffrisch-Impfung. Aber, es sei noch kein Entscheid gefallen. Auf eine Nachfrage präzisiert Mathys, dass zum einen die Impfstoffe für die Auffrisch-Impfung zugelassen werden müssen. Zum anderen müsse aber auch die Anwendung an und für sich zugelassen werden.

14:22 Fragerunde: Lässt die Impfwirkung nach? Die Fragerunde ist eröffnet: Ein Journalist möchte wissen, ob die Impfwirkung nachlasse. Es sei schwierig zu sagen, wie stark die Wirkung der Impfung nachlasse, sagt Patrick Mathys. Die Wirksamkeit sei sehr hoch, aber sie funktioniere nicht bei allen. Es sei darum immer zu erwarten, dass auch Geimpfte schwer erkranken und hospitalisiert werden müssen.

14:18 Nartey: «Nachfrage nach Janssen-Impfstoff ist bescheiden» «Die kantonalen Impfangebote werden laufend angepasst», sagt Linda Nartey, Berner Kantonsärztin. In allen Institutionen biete man nun auch den Janssen-Impfstoff von Johnson & Johnson an. Die Nachfrage sei aber bescheiden. 00:21 Video Linda Nartey: «Die Nachfrage nach Janssen-Impfstoff ist eher begrenzt» Aus News-Clip vom 12.10.2021. abspielen

14:17 Qualität bei kommerziellen Testangeboten Linda Nartey kommt auf die kommerziellen Testangebote zu sprechen. Bei einigen Anbietern hätten Kontrollen der Behörden wie auch Rückmeldungen aus der Bevölkerung auf Qualitätsmängel hingedeutet. Nartey verweist auf die Bedeutung etwa der Qualitätssicherung, von Schutzkonzepten oder Fachpersonen bei diesen Angeboten. Es sei im Sinne aller, wenn die Qualität dieser Testangebote den Anforderungen entsprechen, so die Vizepräsidentin der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte VKS. 00:37 Video Linda Nartey: «Kostengünstige Testangebote sind willkommen, sofern sie alle Anforderungen erfüllen» Aus News-Clip vom 12.10.2021. abspielen

14:13 Infektionsgeschehen dürfte in der jungen Bevölkerung wieder Fahrt aufnehmen Das Infektionsgeschehen scheine sich zu plafonieren, sagt Patrick Mathys. Die Abnahme der Neuinfektionen sei zurückgegangen. In einzelnen Kantonen gebe es bereits wieder steigende Corona-Fallzahlen. Es sei davon auszugehen, dass das Infektionsgeschehen in der jungen Bevölkerung wieder Fahrt aufnehmen werde – insbesondere nach den Herbstferien. In der Altersklasse der 10- bis 19-Jährigen zirkuliere das Virus derzeit schon am stärksten. 00:47 Video Patrick Mathys: «Das Infektionsgeschehen scheint sich zu plafonieren» Aus News-Clip vom 12.10.2021. abspielen

14:10 Intensivstationen weiterhin belastet Die Belastung der Intensivstationen bleibe hoch, sagt Patrick Mathys zu den Zahlen der Hospitalisierungen und Spitaleinweisungen. Eine rasche Entlastung bei den Schwerstkranken sei nicht in Aussicht. Der Altersmedian der Corona-Patienten auf der Intensivpflegestation liege derzeit bei 57 Jahren. Ein Grossteil der Patienten in den Spitälern ist nicht geimpft. Mathys unterstreicht den Nutzen der Impfung und sagt, dass sie zuverlässig vor einer Hospitalisierung schütze. 69 Prozent der impffähigen Bevölkerung ab 12 Jahren sei mittlerweile vollständig geimpft. Momentan gebe es etwa 30'000 Impfungen pro Tag. 00:41 Video Patrick Mathys: «Derzeit sind etwas mehr als 70 Prozent der verfügbaren Intensivplätze belegt» Aus News-Clip vom 12.10.2021. abspielen

14:04 «Situation relativ gut» Patrick Mathys eröffnet den Point de Presse. «Wir können sagen, dass die Situation relativ gut ist», sagt er zu Beginn. In einigen Kantonen würden aber die Fallzahlen wieder ansteigen. Ausserdem würden sich die Neuansteckungen stabilisieren. Das ist laut Mathys auch bei der Analyse des Abwassers auf das Coronavirus festzustellen. 00:48 Video Patrick Mathys: «Wir sehen, dass eine Stabilisierung eintreten könnte» Aus News-Clip vom 12.10.2021. abspielen

13:33 BAG vermeldet 923 neue Infektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 923 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 906 . Das sind 17 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 150.84 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 39 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 22 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 29 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 415 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 15 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 143 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 9 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 70 Prozent ausgelastet. 17 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 9 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 3 Verstorbenen . Das sind 23 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.4 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 32'956 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 9 Prozent gesunken.

12:10 Japan plant Impfauffrischung In Japan wird die Auffrischungskampagne der Corona-Impfung zum Jahresende vorbereitet, wie die japanische Regierung am Dienstag mitteilte. Welche Bevölkerungsgruppen eine dritte Impfdosis erhalten, diskutieren derzeit die Experten. Rund 74 Prozent der japanischen Bevölkerung haben eine erste Dosis erhalten, 65 Prozent sind vollständig geimpft.