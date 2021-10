Der Ticker startet um 6:30 Uhr

15:09 Bundesrat informiert um 15:30 Uhr Kommt nun die grosse Impf-Offensive? Werden die 50-Franken-Gutscheine eingeführt? Auch heute hat sich der Bundesrat wieder über die aktuellsten Corona-Themen unterhalten und Entscheide beschlossen. Um 15:30 tritt Gesundheitsminister Alain Berset in Bern vor die Medien. Sie können die Medienkonferenz live auf SRF 1 oder hier im Liveticker mitverfolgen.

15:02 Frankreichs Regierung will Corona-Pass bis Juli verlängern An vielen öffentlichen Orten wie Restaurants, Bars, Museen, Kinos oder im Fernverkehr von Zügen und Bussen gilt in Frankreich die 3G-Regel. Dort muss man den sogenannten Gesundheitspass vorzeigen. Eigentlich sollte diese Massnahme Mitte November auslaufen. Doch die französische Regierung hat heute ein Gesetzesprojekt vorgelegt, dass ihr ermöglichen soll, den Gesundheitspass bis Ende Juli 2022 einzusetzen. Das hat auch mit den Präsidentschaftswahlen zu tun. Die Opposition protestiert. Das Parlament muss noch abstimmen. 02:15 Video Aus dem Archiv: Frankreich führt Gesundheitspass ein Aus Tagesschau vom 26.07.2021. abspielen

14:37 Weitere Hilfe aus Freiburg für Gastrobetriebe Der Kanton Freiburg investiert weitere drei Millionen Franken, um die Restaurants in der Coronavirus-Pandemie zu unterstützen. Er führt damit die Gutschein-Aktion weiter, für die der Kanton bisher bereits mehrere Millionen zur Verfügung stellte. Die Aktion soll die Gäste animieren, wieder vermehrt ins Restaurant zu gehen. Sie können Gutscheine kaufen mit einem Rabatt von 15 Prozent, welcher vom Kanton übernommen wird. Die Kantonsregierung will damit auch der jüngeren Bevölkerung für ihre Solidarität danken und übernimmt für alle unter 25-Jährigen 25 Prozent an den sogenannten Kariyon-Gutscheinen. Knapp 900 Gaststätten im Kanton können die Massnahme in Anspruch nehmen. Die letzten beiden Aktionen hätten den Geschäften im Kanton Freiburg insgesamt über 30 Millionen Franken Umsatz gebracht, meldet die Regierung. Legende: Knapp 900 Gaststätten im Kanton Freiburg können die Massnahme in Anspruch nehmen. Keystone

14:07 JP Morgan steigert Gewinn trotz Pandemie Die Erholung der Wirtschaft von der Corona-Krise hat der US-Bank JP Morgan Chase im Sommer überraschend viel Gewinn beschert. Das Institut löste im dritten Quartal milliardenschwere Rückstellungen für gefährdete Kredite auf. Dadurch sprang der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Viertel auf 11.7 Milliarden US-Dollar in die Höhe, wie JP Morgan am Mittwoch in New York mitteilte. Auch ein positiver Steuereffekt trieb das Ergebnis nach oben. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem leichten Gewinnanstieg gerechnet. Bankchef Jamie Dimon sprach von einem guten Wirtschaftswachstum – trotz der Delta-Variante und der Probleme bei den weltweiten Lieferketten. Wegen der verbesserten Aussichten reduzierte die Bank ihre Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle unter dem Strich um rund 1.5 Milliarden Dollar.

13:35 Das BAG meldet 1048 Neuinfektionen mit dem Coronavirus Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1048 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

13:13 Immer weniger Covid-Patienten in Berner Spitälern Die Zahl der Covid-Patienten in Berner Spitälern geht weiter zurück. Am Mittwoch waren noch 35 Covid-Kranke hospitalisiert gegenüber 45 vor Wochenfrist. Das geht aus der Statistik hervor, die der Kanton jeweils am Mittwoch aktualisiert. 31 der 35 Betroffenen sind ungeimpft. Auf der Intensivstation lagen am Mittwoch noch 13 Covid-Kranke, vier weniger als vor einer Woche. Es handelt sich ausschliesslich um Ungeimpfte. Neun von ihnen wurden künstlich beatmet.

12:35 Heizpilze für Basler Beizen Die SVP Basel-Stadt will, dass Gastrobetriebe auch diesen Winter wieder Heizstrahler aufstellen dürfen. Für die SVP sei es «unverständlich», dass die Basler Regierung die Ausnahmebewilligung von Heizstrahlern für Gastrobetriebe wieder rückgängig gemacht habe, schrieb die SVP am Mittwoch in einer Mitteilung. Zudem findet die Partei das Verbot «stossend», weil Gäste ohne Covid-Zertifikat im Innenbereich der Restaurants nicht zugelassen und somit auf den Aussenbereich angewiesen seien. Die SVP verlangt nun, dass die Heizstrahler auch diesen Winter in Basel wieder erlaubt werden, zumal auch der Kanton Baselland sie bewillige. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Basler Regierung das generelle Verbot von Heizstrahlern in einer Sonderregelung für Gastrobetriebe im vergangenen Winter aufgehoben. Diese Ausnahmeregel endete am 30. April 2021.

12:00 Gespeicherte Gästedaten: Bundesgericht stützt Berner Regierung Betreiber von Tanzlokalen im Kanton Bern müssen weiterhin die Kontaktdaten ihrer Gäste an eine zentrale Datenbank übermitteln. Das Bundesgericht hat die Beschwerde eines Anwalts abgewiesen. Dieser hatte unter anderem gerügt, für die zentrale Datenspeicherung fehle eine rechtliche Grundlage. Das Bundesgericht kommt in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil, Link öffnet in einem neuen Fenster zum Schluss, dass die Berner Verordnung eine ausreichende gesetzliche Grundlage habe. Sie verstosse weder gegen das Epidemien-Gesetz noch gegen die darauf gestützte Verordnung des Bundesrats. Die Speicherung von Gästedaten für 14 Tage sei zweckmässig und geeignet, um möglicherweise angesteckte Personen rasch benachrichtigen zu können. Dabei handle es sich zwar um eine Vorratsdatenspeicherung, allerdings wiege dieser Grundrechtseingriff nicht schwer. Zudem sei es verboten, die Daten für einen anderen Zweck als das Contact-Tracing zu verwenden. Seit der Ausweitung der Zertifikatspflicht müssen Restaurant- und Barbetriebe keine Gästedaten mehr erfassen. Audio Aus dem Archiv: Contact Tracing als Datenschleuder 04:40 min, aus Espresso vom 16.12.2020. abspielen. Laufzeit 04:40 Minuten.

11:21 Bundesverwaltung verzeichnet 2020 halb so viele Treibhausgas-Emissionen Die Pandemie hat bei der Bundesverwaltung im letzten Jahr zu einer geringeren Umweltbelastung geführt. Der Grund dafür: 2020 gab es beispielsweise weniger Dienstreisen, tiefere Heizkosten wegen leerer Büroräume und weniger Papierverbrauch wegen digitalen Arbeitens. Am meisten zurückgegangen sind die Emissionen bei den Flugreisen. Sie sind im Vergleich zu 2019 um 70 Prozent gesunken. Das sei mehrheitlich auf die Pandemie zurückzuführen, teilte das Bundesamt für Energie (BFE) mit. So gab es zum Beispiel viel mehr Telefon- und Videokonferenzen. 2019 wurden diese Mittel im Monat zwischen 6000 und 8000 Mal genutzt – 2020 zwischen 60'000 und 100'000 Mal. Gesamthaft verzeichnete die Bundesverwaltung darum im vergangenen Jahr 18'604 Tonnen Treibhausgas-Emissionen – halb so viel wie noch 2019 (37'242 Tonnen). Das geht aus dem Bericht über das Ressourcen- und Umweltmanagementsystem (Rumba) hervor, den der Bundesrat am Mittwoch zur Kenntnis genommen hat. Legende: Eine von wenigen Dienstreisen im Jahr 2020: Bundesrat Ignazio Cassis zu Besuch beim iranischen Aussenminister Mohammad Javad Zarif in Teheran. Keystone

10:34 Australische Region plant Impfpflicht für gewisse Berufsgruppen Betroffen sind beispielsweise Kassierer, Coiffeure oder Empfangsdamen: Für Dutzende Berufsgruppen will das australische Northern Territory eine Impfpflicht erlassen, wie die Behörden am Mittwoch angekündigt haben. Der Grund dafür: die niedrige Impfquote in bestimmten Bevölkerungsgruppen. Michael Gunner, Premierminister dieses Territoriums, hielt fest, dass «alle Menschen, die Kundenkontakt haben, geimpft werden müssen». Die vollständige Impfung müsse bis zum 24. Dezember vorgenommen werden. Andernfalls drohen eine Geldstrafe von 5000 australischen Dollars – umgerechnet rund 3400 Franken – sowie die fristlose Entlassung. Das Northern Territory erstreckt sich von der Stadt Darwin bis Alice Springs und dem Uluru – ein Gebiet, das dreimal so gross ist wie Spanien. Hier leben viele Aborigines und besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen.

9:44 3G-Regel: Hotel- und Gastrobetriebe klagen am meisten Eine Mehrheit der Schweizer Hotel- und Gastrobetriebe steht der Covid-Zertifikatspflicht kritisch gegenüber: 58 Prozent der befragten Firmen in diesem Bereich hätten die Konsequenzen der 3G-Regel als negativ bis sehr negativ bezeichnet, teilt die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) mit. Die Wahrnehmung sei aber von Branche zu Branche sehr verschieden, wie ihre Umfrage unter 201 kleinen und mittleren Unternehmen aus der Deutschschweiz, Link öffnet in einem neuen Fenster zeige. Insgesamt hätten die befragten Firmen die Zertifikatspflicht nicht als Nachteil empfunden: 39 Prozent der Befragten beurteilen den Nachweis für Geimpfte, Genesene und Getestete als positiv bis sehr positiv. Das Team um den ZHAW-Forscher Andreas Schweizer führte von Mitte bis Ende September die nunmehr sechste Online-Erhebung des Coronavirus-KMU-Panels durch. Im Interesse der Aktualität habe man auf eine «vollständig repräsentativ gewichtete Abdeckung sämtlicher Branchen und Unternehmensgrössen» verzichtet, schreibt die ZHAW.

9:01 US-Flugzeughersteller führt Impfpflicht ein Der US-Flugzeughersteller Boeing hat eine Impfpflicht beschlossen. «Bis zum 8. Dezember müssen die rund 125'000 US-Mitarbeitenden entweder einen Impfnachweis vorlegen oder infolge einer Behinderung oder einer aufrichtigen religiösen Überzeugung anerkannte, zumutbare Schutzmassnahmen treffen», teilt das Unternehmen mit. Die Impfpflicht geht auf US-Präsident Joe Biden zurück, der eine entsprechende Anordnung für Auftragnehmer von US-Bundesbehörden erlassen hatte. An die von Biden vorgegebene Frist wollen sich auch die US-Fluggesellschaften American Airlines, Southwest Airlines, JetBlue Airways und Alaska Airlines sowie der Flugzeugteile-Hersteller Spirit AeroSystems halten.

7:23 Covid-19-Gesetz: Nun formiert sich ein Ja-Komitee Zum zweiten Mal stimmt die Schweiz dieses Jahr über das Covid-19-Gesetz ab. Die Gegner haben am Dienstag den Abstimmungskampf für den Urnengang vom 28. November lanciert – sie sind laut und engagiert. Bei den Befürwortern war es bislang leise. Doch das könnte sich bald ändern. Die befürwortenden Parteien – heisst: alle bis auf die SVP – planen eine gemeinsame Kampagne. Roberto Ramphos, der Kampagnenleiter der FDP, sagt stellvertretend: «Die Parteien sind dabei, ein überparteiliches Komitee zusammenzustellen. Wir versuchen, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen.» Die Parteipräsidentinnen und -präsidenten von FDP, Mitte, Grünen, Grünliberalen, SP und EVP sollen prominent das Ja-Komitee bilden. Mehr darüber lesen Sie in unserem Artikel zum Thema. Audio Covid-19-Gesetz: die Zurückhaltung des Ja-Komitees 02:15 min, aus HeuteMorgen vom 13.10.2021. abspielen. Laufzeit 02:15 Minuten.

6:56 Qualitätskontrolle: BAG schaut Testanbietern auf die Finger Seit Montag müssen Ungeimpfte die Kosten für Coronatests selber tragen. Wegen der Zertifikatspflicht, die vielerorts gilt, sind die Tests aber nach wie vor gefragt – und der Preiskampf spielt. Daher sind neue Anbieter jüngst wie Pilze aus dem Boden geschossen. Doch aufgepasst: Es gilt, die Vorgaben der Kantone einzuhalten. Ansonsten könne ein Testcenter im Bedarfsfall geschlossen werden, wie Linda Nartey, Vizepräsidentin der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte VKS, am Point de Presse vom Dienstag sagte. Bereits hat das BAG ein Angebot für Corona-Zertifikate via Web in Luzern geschlossen. 02:06 Video Schnelles Geld mit Covid-Tests – Behörden wollen Qualitätskontrolle Aus Tagesschau vom 12.10.2021. abspielen

4:50 USA öffnen Grenzen zu Kanada und Mexiko für Geimpfte Die USA öffnen ihre Grenzen zu Kanada und Mexiko für Geimpfte wieder. Die Lockerungen sollten ab November greifen und auch für Fährüberfahrten gelten, teilte das Heimatschutzministerium am späten Dienstagabend (Ortszeit) mit. Wer vollständig gegen das Coronavirus geimpft sei, könne damit auch zu nicht-notwendigen Zwecken in die USA einreisen – etwa dem Besuch von Freunden und Familie oder für Tourismus. In einem weiteren Schritt werde die Regelung ab Anfang Januar 2022 auch auf notwendige Reisen ausgedehnt. Heisst konkret: Auch in diesen Fällen braucht es dann für die Einreise einen vollständigen Impfschutz. Der weitgehende Einreisestopp war Anfang 2020 zu Beginn der Pandemie vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump verhängt worden.

2:01 G20-Gipfel: Parmelin spricht sich für verstärkten multilateralen Handel aus Bundespräsident Guy Parmelin hat sich vor dem Hintergrund der Corona-Krise für starke internationale Handelsbeziehungen ausgesprochen. Mit einer Belebung der Wirtschaft, die auf Handel und Investitionen fusse, liessen sich die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie dämpfen, sagte Parmelin am Treffen der Handelsministerinnen und -minister der G20-Staaten. Parmelin habe beim Treffen im italienischen Sorrento auf die grosse Bedeutung freier Märkte in Zeiten der Corona-Pandemie hingewiesen, teilte sein Departement mit.

21:29 Ausnahmegenehmigung: Slowakei will Risiko-Kinder ab fünf Jahren impfen Die Slowakei bereitet die Impfung bestimmter Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen Covid-19 vor. Die ersten Impfungen könnten «noch in dieser Woche» erfolgen, erklärte Ministeriumssprecherin Zuzana Eliasova der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Zwar gibt es dafür noch keine Zulassung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA, doch Gesundheitsminister Vladimir Lengvarsky hatte für die Impfung der Kinder ab fünf eine Ausnahmegenehmigung erlassen. Eliasova wies allerdings darauf hin, dass Impfungen dieser Altersgruppe nur in speziellen Risikofällen und auf schriftlichen Antrag der Eltern erlaubt sein werden. Die Ausnahmegenehmigung gelte nur für Kinder, denen im Falle einer Erkrankung an Covid-19 eine ausserordentlich hohe Gefahr drohe, daran zu sterben oder besonders schwerwiegende Folgen zu erleiden. Die Impfungen dürften nur in drei speziell ausgestatteten Krankenhäusern des Landes erfolgen. Jeder einzelne Antrag müsse individuell geprüft und von einem Facharzt bewilligt werden.

20:37 Covid-Zertifikat: Wie lange soll es gültig sein? Lange hiess es, Geimpfte seien besser vor einer Covid-Erkrankung geschützt als diejenigen, die die Krankheit durchgemacht haben. Für Genesene ist das Zertifikat deshalb weniger als ein halbes Jahr gültig, für Geimpfte ein ganzes Jahr. Doch immer mehr Daten zeigen: Genesene sind mindestens so gut und so lange geschützt wie Geimpfte. Das Zertifikat für Genesene könnte zumindest gemäss wissenschaftlichen Erkenntnissen länger gültig sein. Audio Verwirrung um Gültigkeitsdauer des Covid-Zertifikates 03:49 min, aus Rendez-vous vom 12.10.2021. abspielen. Laufzeit 03:49 Minuten.

19:15 Passagierzahlen am Flughafen Zürich im September weiter tief Am Flughafen Zürich herrscht nach wie vor Corona-Flaute. Im September 2021 sind zwar wieder deutlich mehr Menschen über den grössten Schweizer Flughafen gereist als im gleichen Monat des vergangenen Jahres. Es sind jedoch noch immer nur halb so viele wie vor der Pandemie. Im vergangenen Monat flogen 1.38 Millionen Personen über Zürich, wie die Flughafenbetreiberin mitteilte. Das sind gut eineinhalbmal mehr als im September 2020 (157.9 Prozent). Im Vergleich zum September 2019, also der Zeit vor dem Coronavirus, sind es allerdings weniger als die Hälfte (47.9 Prozent). Damit hat sich die Erholung wieder etwas abgeschwächt. Im Vormonat August waren verglichen mit 2019 noch etwas mehr als halb so viele Passagiere über Zürich gereist. Legende: Der Flughafen Zürich erwartet in den Herbstferien wieder ein ähnlich hohes Verkehrsaufkommen wie während der Sommerferien. Keystone