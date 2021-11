Der Ticker startet um 6:00 Uhr

4:19 Omikron: Verdachtsfälle in Dänemark und Tirol Die Südafrika-Variante des Coronavirus könnte auch Dänemark erreicht haben. Das Gesundheitsministerium des Landes meldet Verdachtsfälle bei zwei Personen, die aus Südafrika eingereist seien. Das endgültige Ergebnis werde jedoch erst in den nächsten Tagen nach einer vollständigen Sequenzierung des Virus-Genoms feststehen. Und auch in Österreich gibt es den ersten Verdachtsfall. Wie das Land Tirol mitteilt, liegt seit Samstagabend ein entsprechendes, positives PCR-Testergebnis im Bezirk Schwaz vor. Es bestehe ein konkreter Verdacht, dass es sich um die neue Virus-Mutation handeln könnte. Von der Infektion betroffen sei eine Person, die nach einer Südafrika-Reise positiv auf Covid-19 getestet wurde. Sie weise derzeit keine Symptome auf.

2:23 53 Prozent laut Umfrage für eine Impfpflicht In einer Umfrage des Instituts Link im Auftrag des «Sonntagsblick» haben sich zwei Drittel der Befragten für die 2G-Regel ausgesprochen. Sie befürworten also, dass nur Geimpfte oder Genesene am öffentlichen Leben teilhaben können. Eine Impfpflicht für das Pflegepersonal begrüssen laut der Umfrage 69 Prozent, für eine allgemeine Impfpflicht sprechen sich noch 53 Prozent aus. Tanja Stadler, die Chefin der wissenschaftlichen Taskforce, fordert derweil in der «NZZ am Sonntag», dass in Innenräumen wieder Masken getragen werden. Die Omikron-Variante werde die Schweiz erreichen, man habe aber noch ein Zeitfenster, um sich vorzubereiten. Und in der «Sonntagszeitung» hat Bundespräsident Guy Parmelin Südafrika-Rückkehrende zur Vorsicht aufgerufen. Mehr denn je gelte jetzt «impfen, impfen, impfen». Legende: Eine knappe Mehrheit wäre gemäss Umfrage für eine Impfpflicht in der Schweiz. Keystone

1:16 Die USA loben Südafrikas Transparenz Die USA haben Südafrika für dessen transparentes Handeln im Zusammenhang mit der Omikron-Variante des Coronavirus gelobt. Aussenminister Antony Blinken habe in einem Telefongespräch mit seinem südafrikanischen Amtskollegen Naledi Panor die gute Arbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen hervorgehoben. Diese hätten die neue Virus-Variante schnell identifiziert und die Regierung habe die Informationen anschliessend transparent weitergegeben. Dieses Verhalten solle der Welt als Vorbild dienen, sagte Blinken laut dem US-Aussenministerium weiter. Die zuerst in Südafrika aufgetretene Variante wird von der Weltgesundheitsorganisation als «besorgniserregend» eingestuft.

0:14 Israel schottet sich ab Im Kampf gegen die Omikron-Variante des Coronavirus geht Israel weiter als andere Staaten. Das Land schottet sich komplett ab und verhängt eine Einreisesperre für sämtliche Ausländerinnen und Ausländer. Die Massnahme soll ab der Nacht auf Montag und für 14 Tage gelten, melden israelische Medien. Heimreisende Israelis müssen sich einem Test unterziehen und drei Tage in Quarantäne. Zudem solle auch die Handy-Überwachung wieder eingesetzt werden. In Israel ist bisher ein bestätigter Fall einer Omikron-Coronainfektion aufgetreten. Hinzu kommen sieben Verdachtsfälle. Legende: Israels Regierung mit Premier Naftali Bennett will nur noch Einheimische einreisen lassen. Keystone

22:20 Erster Fall der Omikron-Virusvariante in Tschechien bestätigt In Tschechien ist erstmals die neu entdeckte Corona-Variante Omikron nachgewiesen worden. Nach einer sogenannten Genomsequenzierung stehe dies «mit rund 90-prozentiger Sicherheit» fest, sagte ein Sprecher des Krankenhauses im nordböhmischen Liberec (Reichenberg) im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender CT. Eine weitere Probe sei zur näheren Analyse an das nationale Referenzlabor in Prag geschickt worden. Nach Aussage des geschäftsführenden tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis handelt es sich bei der Patientin um eine Frau, die mit dem Flugzeug aus Namibia zurückgekehrt war – mit Umstieg in Südafrika und Dubai. Sie befinde sich in Isolierung, alle Kontakte würden nachverfolgt. Die Frau habe einen leichten Krankheitsverlauf und sei geimpft gewesen.

22:01 Zehntausende protestieren in Österreich gegen Impfpflicht Bei Protesten gegen Corona-Massnahmen und die geplante Impfpflicht sind in Österreich rund 40'000 Menschen auf die Strasse gegangen. Die grösste der Demonstrationen fand in Graz statt. Die Polizei berichtete von bis zu 30'000 Teilnehmern, die durch Österreichs zweitgrösste Stadt zogen. Auch in St. Pölten, Klagenfurt und Innsbruck kam es zu grösstenteils friedlichen Versammlungen. Viele Menschen wurden jedoch angezeigt, weil sie keine Masken trugen. Die Regierung in Wien will im Februar eine allgemeine Impfpflicht einführen. Ein Gesetzesentwurf mit Details der Regelung soll in der zweiten Dezemberwoche vorgelegt werden. Seit vergangenem Montag gilt im ganzen Land ein Lockdown. Bereits am vorigen Wochenende kam es wegen der Massnahmen in Wien zu Massendemonstrationen. Legende: In Graz versammelten sich bis zu 30'000 Menschen für eine Demonstration gegen die Impfpflicht. Keystone

21:24 Schwieriges Social Distancing beim Weihnachtsshopping Die Corona-Ansteckungszahlen steigen, eine fünfte Welle baut sich auf. Doch Abstand halten beim Weihnachtsshopping und an Weihnachtsmärkten ist nicht immer einfach, wie das Beispiel in Zürich zeigt. Weil der Andrang so gross ist, beschränken einzelne Geschäfte bereits wieder die Anzahl der Kundinnen und Kunden. Und beim Weihnachtsdorf haben die Organisatoren die Anzahl der Verkaufsstände reduziert, damit mehr Platz bleibt, um Abstand zu halten. 02:00 Video Social Distancing beim Weihnachtsshopping Aus Tagesschau vom 27.11.2021. abspielen

20:43 Behörden: Wohl einige Omikron-Verdachtsfälle in den Niederlanden In den Niederlanden gibt es eine Reihe von Omikron-Verdachtsfällen. Von den 61 Rückreisenden aus Südafrika, die positiv auf das Coronavirus getestet worden seien, dürften einige die Omikron-Variante haben, teilt die zuständige Gesundheitsbehörde mit. Weitere Tests seien notwendig. Am Flughafen Schiphol waren zuvor 61 Rückreisende aus Südafrika positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Fälle waren unter insgesamt rund 600 Passagieren entdeckt worden, die am Freitag mit zwei Flügen ankamen. Legende: Die beiden Maschinen landeten in Schiphol, bevor die niederländische Regierung alle Flüge aus dem südlichen Afrika unterbunden hat. Keystone

19:58 Omikron-Fall in Italien Ein Labor in Italien hat bei einer Genomsequenzierung die Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Die Probe werde für eine weitere Bestätigung untersucht, um die Abstammung definitiv B.1.1.529 zuzuweisen, teilte das Oberste Gesundheitsinstitut (ISS) in Rom mit. Ein Labor in Mailand hatte das Genom demnach aus der Probe einer positiv getesteten Person aus Mosambik sequenziert, die der Nachrichtenagentur Ansa zufolge vor wenigen Tagen in Mailand mit dem Flugzeug ankam. Sie und die Familienangehörigen, die in der süditalienischen Region Kampanien wohnen, seien in guter gesundheitlicher Verfassung, erklärte das ISS weiter.

18:54 PCR-Test und Quarantäne für alle Einreisenden nach Grossbritannien Angesichts der neu entdeckten Omikron-Variante verschärft Grossbritannien seine Einreiseregeln für Reisende aus aller Welt. Alle Ankommenden müssen an Tag Zwei nach ihrer Einreise einen PCR-Test machen und bis zum Erhalt eines negativen Testergebnisses in Quarantäne gehen, wie der britische Premier Boris Johnson mitteilte. Das gilt unabhängig vom Impfstatus und soll nach drei Wochen überprüft werden. Trotz der sich zuspitzenden Lage führt die britische Regierung noch nicht ihren für den Notfall vorgesehenen «Plan B» ein. Dieser sieht Impfnachweise bei Grossveranstaltungen sowie die Empfehlung, von zuhause zu arbeiten, vor. Lediglich die Maskenpflicht in Innenräumen – etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften – soll wieder verschärft werden. Abgesehen davon bleibt es in Grossbritannien zunächst trotz scharfer Einreiseregeln weiterhin dabei, dass im Inland kaum noch Corona-Massnahmen gelten.

18:50 Zwei Fälle der Omikron-Variante in Deutschland bestätigt In Bayern sind zwei Verdachtsfälle der neuen Virusvariante Omikron bestätigt worden. Es handele sich dabei um zwei Personen, die über den Flughafen München am 24. November aus Südafrika einreisten, teilt das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege mit. Die Personen befänden sich seit dem 25. November nach einem positiven PCR-Test in häuslicher Isolation. Nach der Berichterstattung über die neue Variante hätten die beiden Personen vorausschauend selbst eine Untersuchung auf die Variante veranlasst.

18:26 Das BAG setzt weitere Länder auf die Quarantäneliste Wegen der Omikron-Variante des Coronavirus verschärft die Schweiz die Einreisebestimmungen für Personen aus mehreren europäischen Ländern. Beim Einsteigen in ein Flugzeug und bei der Einreise in die Schweiz aus Grossbritannien, den Niederlanden, Tschechien, Ägypten und Malawi müssen alle Personen einen negativen Covid-19-Test vorlegen und 10 Tage in Quarantäne. Das teilt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Twitter mit. Bereits seit Freitag gilt die Test- und Quarantänepflicht für Einreisende aus dem südlichen Afrika, Belgien, Israel und Hongkong.

18:12 Experten: Impfung ist auch bei Varianten wie Omikron besser als keine Auch wenn die Wirksamkeit der verfügbaren Impfstoffe bei der neuen Corona-Variante Omikron nach bisher bekannten Daten geringer sein könnte: Die Impfung bleibt auch in diesem Fall die beste Option, wie Experten betonen. «Alle Menschen, die sich impfen lassen, fangen nicht bei null an, wenn sie sich mit einer neuen Variante infiziert haben», betonte Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), in Berlin bei einem virtuellen Bürgerdialog. Sie hätten auf jeden Fall schon einen gewissen Impfschutz, das sei entscheidend zu wissen. Zwar gebe es bei Omikron viele Veränderungen an Stellen, an denen gerade die besten Antikörper binden können, sagte Leif Erik Sander, Immunologe an der Charité Berlin. «Aber unser Körper bildet eine Unmenge an verschiedenen Antikörpern.» Hinzu kämen spezielle Zellen der Immunabwehr, die in der Regel ganz andere Stellen erkennen als die Antikörper. «Also wir haben immer ein Netz und einen doppelten Boden.» Gerade bei der zellulären Immunität sei er sehr optimistisch, dass sie auch bei Omikron greife – und das sei die, die den Körper schütze, wenn das Virus in die Lunge eindringe und dort zu schwerem Lungenversagen führen könnte.

17:21 Impfallianz: Omikron ist Zeichen für ungerechte Vakzin-Verteilung Die neue Corona-Variante Omikron unterstreicht aus Sicht der globalen Impfallianz Gavi den Mangel an Impfdosen in vielen Teilen der Welt. Solange grosse Teile der Weltbevölkerung ungeimpft blieben, könne das Virus mutieren und sich so die Pandemie verlängern, sagte Gavi-Chef Seth Berkley in Genf. «Wir werden die Entstehung von Varianten nur verhindern können, wenn wir alle Menschen auf der Welt schützen, und nicht nur die Reichen», fügte er hinzu. In Südafrika, wo Omikron erstmals entdeckt wurde, liegt die Rate der vollständig geimpften Erwachsenen noch unter 36 Prozent, im EU-Schnitt liegt sie bei 77 Prozent. Gavi ist federführend bei der internationalen Covax-Initiative zur Vermittlung von Covid-Impfstoff. Covax hatte auf 2 Milliarden Dosen für dieses Jahr gehofft, doch bislang konnte nur ein Viertel davon an bedürftige Länder geliefert werden.

16:54 Tschechiens Präsident Zeman aus Spital entlassen Der tschechische Präsident Milos Zeman ist aus dem Spital entlassen worden. Das berichtete die Agentur CTK am Samstag. Der 77-Jährige war nach Angaben des Militärkrankenhauses in Prag wegen eines positiven Corona-Tests mit Antikörpern behandelt worden, zeigte aber keine Krankheitssymptome. Zuvor war Zeman bereits anderthalb Monate lang wegen Komplikationen einer seiner chronischen Erkrankungen in der Klinik gewesen. Es wird erwartet, dass der Sieger der Parlamentswahl vom Oktober, der Liberalkonservative Petr Fiala, nun wie geplant am Sonntag zum Ministerpräsidenten ernannt werden kann. Der Vorsitzende der Demokratischen Bürgerpartei (ODS) soll in Schloss Lany bei Prag die Ernennungsurkunde entgegennehmen. Wie die Zeremonie ablaufen soll, ist noch unklar, da Zeman sich eigentlich für 14 Tage in Corona-Quarantäne begeben muss.

16:02 Brandanschläge auf Briefkästen mit Abstimmungscouverts In der Stadt Luzern sind drei Brandanschläge auf öffentliche Briefkästen verübt worden. Die Brände hätten sich am Donnerstag oder Freitag vor einer Woche ereignet, sagt die Luzerner Polizei auf Anfrage von SRF News und bestätigt eine entsprechende Meldung von «Pilatustoday» vom Freitag. Eine verdächtige Person sitze momentan in U-Haft, so die Luzerner Polizei. Weitere Auskünfte macht sie mit dem Verweis auf das laufende Verfahren nicht. Bei den Bränden sind laut «Pilatustoday» etwa 150 Briefsendungen verbrannt oder durchnässt worden – darunter auch diverse Abstimmungscouverts. Morgen Sonntag wird unter anderem über das Covid-Gesetz abgestimmt. Weder die Luzerner Polizei noch die Post wollten dazu Stellung nehmen. Die Post bestätigt allerdings den Vorfall von Vandalismus im Raum Luzern und hat Strafanzeige eingereicht, wie ein Sprecher auf Anfrage von SRF News sagt. Bei den über 14'000 gelben Briefkästen in der Schweiz komme es immer wieder mal zu Beschädigungen. Die Post habe allerdings in den letzten Wochen vor dem Abstimmungssonntag keine Häufung festgestellt.

15:21 Zwei Fälle der Omikron-Variante in Grossbritannien entdeckt In Grossbritannien sind zwei Corona-Fälle mit der als besorgniserregend eingestuften Omikron-Variante entdeckt worden. In den englischen Städten Nottingham und Brentwood sei jeweils ein Fall festgestellt worden, teilte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid am Samstag mit. Beide Fälle sollen miteinander in Verbindung stehen und auf Reisen in den Süden Afrikas zurückzuführen sein.

15:05 Omikron-Verdachtsfall auch in Tschechien Auch in Tschechien besteht der Verdacht, dass die Omikron-Variante des Coronavirus aufgetreten ist. Wie das Nationale Institut für öffentliche Gesundheit mitteilt, ist eine Person betroffen, die sich in Namibia aufgehalten hat. Weitere Tests würden noch unternommen. Zuvor teilte bereits die Regierung des deutschen Bundeslands Hessen mit, dass die Omikron-Variante «mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit» in Deutschland angekommen sei. Bei einem Reiserückkehrer aus Südafrika seien gestern Nacht mehrere für Omikron typische Mutationen gefunden worden. Die vollständige Sequenzierung stehe jedoch noch aus. Legende: Die Regierung in Tschechien hat die Corona-Massnahmen in dieser Woche verschärft. So müssen etwa Weihnachtsmärkte, wie hier in Prag, um 18 Uhr schliessen. Keystone

14:01 BAG weist Südafrika-Rückkehrende per SMS auf Quarantänepflicht hin Sämtliche Passagiere des Swiss-Flugs aus Johannesburg in Südafrika nach Zürich würden «per SMS vom BAG aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben und einen PCR-Test zu machen», schreibt das BAG auf Anfrage von SRF News. Die Passagierdaten würden gleichzeitig den Kantonen übermittelt, damit diese die Kontrolle der Quarantäne und der Testungen übernehmen könnten. «Alle positiven PCR-Tests werden sequenziert», so das BAG. Allerdings wurde zumindest SRF-Journalist Patrick Künzle, der am Samstag mit der Swiss aus Südafrika nach Zürich flog, per SMS nicht zu einem Test aufgefordert, sondern nur auf die Quarantänepflicht hingewiesen.