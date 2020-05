Der Ticker startet um 6:35 Uhr

22:59 Demonstrationen in mehreren Staaten Aus mehreren Staaten sind am Samstag Demonstrationen gegen Corona-Massnahmen gemeldet worden. Neben den Protesten in mehreren deutschen Städten kam es etwa in Warschau zu Zusammenstössen mit der Polizei, die Tränengas einsetzte. In London wurden 19 Menschen festgenommen, die im Hyde Park absichtlich die Abstandsregeln gebrochen haben sollen. Legende: Keystone

22:04 Conte: Italien geht «kalkuliertes Risiko» ein Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte stellt Einzelheiten der geplanten Lockerungen vor. Ab Montag sollen die Geschäfte wieder öffnen, Schwimmbäder und Fitnessstudios ab dem 25. Mai und Theater und Kinos ab dem 15. Juni. Ab dem 3. Juni sollen Reisen zwischen EU-Staaten erlaubt ohne Quarantäne erlaubt sein. Man gehe mit diesen Schritten ein «kalkuliertes Risiko» ein, sagt Conte. Die Zahl der Fälle könne wieder ansteigen. Nach Ansicht von Italien-Korrespondent Philipp Zahn hat die Regierung vor allem dem wichtigsten Wirtschaftszweig im Land nachgegeben. Die einseitige Entscheidung über die Grenzöffnung dürfte noch für Diskussionen sogen, ist Zahn überzeugt, sollten sich am Ende ausländische Touristen aus Deutschland oder der Schweiz leichter in Italien bewegen können als selbst die Einheimischen. Und auch die fehlende Abstimmung mit den Nachbarstaaten werde noch zu reden geben: «Denn bei einer Grenzöffnung müssen bekanntlich beide Seiten des Schlagbaums zustimmen». 02:13 Video Italien überrascht mit Grenzöffnung Aus Tagesschau vom 16.05.2020. abspielen

21:37 Polen hebt Quarantäneregeln für Gesundheistpersonal auf Hunderte Ärzte und Pfleger aus Polen können jetzt wieder uneingeschränkt nach Deutschland zur Arbeit pendeln. Die Regierung in Warschau lockerte die Anforderungen für medizinische Berufe im Zuge der Corona-Pandemie. Demnach müssen Menschen, die zum Beispiel in Deutschland in medizinischen Berufen und in Pflegeheimen arbeiten, nicht mehr für 14 Tage in Quarantäne, wenn sie wieder nach Polen einreisen. Legende: Reuters

21:05 Grenzöffnung: Andrang kurz nach Mitternacht Acht Wochen lang waren Ein- und Ausreisen nur in Ausnahmefällen möglich - nun sind Grenzübergänge nach Deutschland und Österreich wieder erlaubt - begleitet von sogenannten «risikobasierten Kontrollen». Ein Augenschein in Thayngen bei Schaffhausen zeigt: Trotz der Lockerungen blieb es heute verhältnismässig ruhig – ausser in der ersten Viertelstunde nach Öffnung der Grenzen um Mitternacht. 02:08 Video Offene Grenzen – mit Einschränkungen Aus Tagesschau vom 16.05.2020. abspielen

20:35 Zweierlei Massstäbe? Parlament schaltet sich ein Die Demonstrationen gegen die Corona-Massnahmen rufen auch das Parlament auf den Plan. Wie Bundeshaus-Redaktor André Ruch weiss, wird die Situation unter den Parlamentariern als sehr widersprüchlich wahrgenommen. Als Beispiel dient der Markt auf dem Bundesplatz in Bern. Am Vormittag hätten sich in der Berner Innenstadt mehrere tausend Menschen gedrängt – Mindestabstände seien nie und nimmer eingehalten worden, so Ruch. Zwei Stunden später werde der Platz abgesperrt, um eine politische Kundgebung zu verhindern. «Shopping ja, demonstrieren nein: Diesen Zustand finden nun auch viele Parlamentarier unhaltbar.» So fordert etwa die staatspolitische Kommission vom Bundesrat ein klares Konzept, nicht nur was Demonstrationen anbelangt, sondern auch Unterschriftensammlungen oder Partei-Versammlungen, wie Ruch weiter erklärt. Es wird erwartet, dass der Bundesrat am 27. Mai neue Lockerungen des Versammlungsverbotes präsentiert. Sollte er das nicht tun, stünden Parlamentarier von links bis rechts bereit, das faktische Demonstrationsverbot im Parlament einzubringen, sagt der Bundeshausredaktor. 00:52 Video Einschätzungen von Bundeshausredaktor André Ruch Aus Tagesschau vom 16.05.2020. abspielen

19:58 Über 4,5 Millionen Corona-Infizierte Während in den meisten europäischen Ländern die Zahl der Neuinfektionen sinkt, ist die Lage in Lateinamerika besorgniserregend. Die Übersicht finden Sie hier: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 16.05.2020 Mit Video

19:54 Tausende protestieren in Deutschland gegen Corona-Massnahmen Wie in der Schweiz haben auch in Deutschland in mehreren Städten Demonstrationen von Lockdown-Gegnern stattgefunden. Die grösste Kundgebung mit über 5000 Teilnehmern gab es in Stuttgart. Viele Deutschlandflaggen, aber auch Friedensflaggen waren in der Menge zu sehen. Teilnehmer riefen «Volksverdummung» und «Lügenpresse», nur wenige trugen Schutzmasken. Kundgebungen mit jeweils mehreren hundert Personen gab es auch in München, Frankfurt und Berlin. In der Hauptstadt wurden rund 200 Personen festgenommen, der Alexanderplatz war weiträumig abgeriegelt. In Frankfurt, Berlin und Hamburg protestierten Gegendemonstranten gegen Anhänger von Verschwörungstheorien. Dabei kam es vereinzelt zu Prügeleien. 02:21 Video Tausende bei Demonstrationen in Deutschland Aus Tagesschau vom 16.05.2020. abspielen

19:14 Endlich auch Lockerungen in Budapest Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban will die Ausgangsbeschränkungen für die Hauptstadt Budapest ab Montag aufheben. Nach Gesprächen mit Experten sei er zu der Schlussfolgerung gelangt, dass der Zeitpunkt dafür nun gekommen sei, erklärte er in einer Facebook-Botschaft. So können die Budapester ab Montag ihre Heime wieder ohne triftigen Grund verlassen. Geschäfte aller Art dürfen länger geöffnet bleiben und Gaststätten, die draussen bedienen, wieder Gäste empfangen. Dieselben Lockerungen waren bereits vor knapp zwei Wochen in ganz Ungarn in Kraft getreten, jedoch nicht in Budapest. Abstandsregeln und Maskenpflicht gelten im ganzen Land unverändert weiter. Orban begründete die unterschiedliche Behandlung der 1,7-Millionen-Einwohner-Metropole damit, dass dort die meisten Corona-Erkrankungen auftraten.

18:39 Deutlicher Rückgang der Todesfälle in Italien In Italien sinkt die Zahl der neu gemeldeten Todesfälle auf den niedrigsten Wert seit dem 9. März. Es seien 153 hinzugekommen nach 242 am Vortag, teilt das Katastrophenschutzamt mit. Dagegen stieg die Zahl der neuen Fälle um 875 nach 789 am Freitag. Insgesamt sind damit 224'760 Infektionen und 31'763 Todesfälle gemeldet.

18:19 Keine Plastikmüll-Einfuhr bis Ende Jahr Portugal setzt alle Müll-Importe bis Jahresende aus. Damit solle eine Überlastung der Kapazitäten verhindert werden, teilt die Regierung mit. Das Land hat wegen der Pandemie das Recycling zurückgefahren. Gleichzeitig fällt in vielen Staaten wegen der Epidemie mehr Kunststoffmüll etwa durch Einmalhandschuhe oder Plastikgeschirr an. Portugal nimmt üblicherweise grössere Mengen Müll aus anderen Staaten an – nach offiziellen Angaben 2018 etwa 330'000 Tonnen. Dafür fordert es elf Euro pro verarbeiteter Tonne, deutlich weniger als der europäische Durchschnitt von 80 Euro.

17:50 Spanien will Notstand verlängern Im Corona-Hotspot Spanien will die linke Regierung den Notstand um einen Monat bis Ende Juni verlängern. Er werde beim Parlament eine «letzte Verlängerung» des Alarmzustands «um ungefähr einen Monat» beantragen, kündigte Ministerpräsident Pedro Sánchez in einer Rede an die Nation an. Zuletzt wurde diese dritthöchste Notstandsstufe vom Parlament bis zum 23. Mai verlängert. Nur im Rahmen dieses bereits seit zwei Monaten geltenden Notstands darf die Zentralregierung die Rechte der Bürger im ganzen Land stark einschränken. Mit mehr als 27'500 Toten und über 230'000 Infektionsfällen ist Spanien eines der von der Pandemie am schwersten betroffenen Länder. Legende: Trotz ersten Lockerungen: Die Notstands-Massnahmen der Regierung Sánchez geraten in Spanien immer mehr in die Kritik. Reuters

17:16 Strenge Auflagen für den Strandbesuch in Griechenland In Griechenland sind bei Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius alle 515 organisierten Badeanstalten des Landes unter strengen Auflagen geöffnet worden. Eintritt erhalten nur 40 Menschen pro 1000 Quadratmeter. Der Abstand zwischen den Sonnenschirmen muss mindestens vier Meter betragen. Unter den Schirmen dürfen höchstens zwei Liegen stehen. Die Strandbars dürfen ausserdem nur verpacktes Essen verkaufen und keinen Alkohol ausschenken. Wie das Staatsfernsehen (ERT) weiter berichtete, wurden in den meisten Fällen diese Auflagen eingehalten. Bei Verstoss droht den Betreibern der Badeanstalten die Schliessung für 30 Tage ihres Unternehmens und Geldstrafen bis zu 20 000 Euro, wie die Regierung mitteilte. Bislang war das Baden im Meer in Griechenland nur an nicht organisierten Küstenabschnitten erlaubt – die Abstände wurden dort aber nicht eingehalten. Legende: Für einmal Platz am Strand in Griechenland. Reuters

16:50 Nur noch 10 Prozent der urspünglichen Summe US-Präsident Donald Trump erwägt die Wiederaufnahme von Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Noch ist unklar in welcher Höhe. Diskutiert wird offenbar eine Absenkung der amerikanischen Überweisungen an die WHO auf zehn Prozent der ursprünglichen Summe. Damit werde man mit den Zahlungen Chinas gleichziehen, schrieb Trump auf Twitter. Seine Regierung bewerte eine Vielzahl von Vorschlägen zum Umgang mit der WHO. Er betonte, vorerst gelte die Einstellung der Zahlungen weiter.

16:33 Bleibt weg! Lokale Behörden in englischen Küstenregionen haben Ausflügler aus Städten gebeten, nicht vorbeizukommen. «Überlegen Sie es sich gut», hiess es auf der Webseite des County Council Network (CCN), Link öffnet in einem neuen Fenster, einem Zusammenschluss 36 ländlicher Bezirke. Die Menschen sollten am Wochenende besser in der Nähe ihrer Wohnorte bleiben, als längere Strecken für einen Ausflug zum Strand oder in den Naturpark zu fahren, so der Aufruf. Seit vergangenem Mittwoch dürfen die Engländer wieder unbegrenzt ihre Häuser verlassen und auch für Tagesausflüge innerhalb des grössten britischen Landesteils umherreisen. Doch das schürt Befürchtungen vor einer zweiten Welle an Coronavirus-Infektionen. Grossbritannien hat laut offiziellen Zahlen die meisten Todesopfer durch die Coronavirus-Pandemie in Europa zu beklagen. Über 34'460 nachweislich Infizierte sind dort bislang gestorben.

15:58 Bisher kein Nachweis für Oberflächen-Ansteckungen Ob Menschen sich beim Berühren von Klinken, Haltegriffen oder Computertastaturen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 anstecken können, ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) noch nicht bekannt. Gleichwohl seien Desinfektionen empfehlenswert, heisst es in einer Hygiene-Empfehlung der WHO. Darin erwähnt sie eine Studie, wonach das Virus auf der Aussenseite einer medizinischen Gesichtsmaske bis zu sieben Tagen überleben kann. Sämtliche Studien über die Lebensfähigkeit des Virus auf Oberflächen seien aber mit Vorsicht zu geniessen. Sie seien in Laboren durchgeführt und liessen keine Rückschlüsse auf die echte Lebenswelt zu, so die WHO. In der erwähnten Studie habe das Virus auf Edelstahl und Plastik bis zu vier Tage, auf Glas bis zu zwei Tage und auf Stoff und Holz einen Tag überlebt. In einer anderen Studie seien es vier Stunden bei Kupfer, 24 Stunden bei Pappe und 72 Stunden bei Plastik und Edelstahl gewesen. Obwohl bislang keine Studie Ansteckungen mit Sars-CoV-2 über die Berührung von Oberflächen nachgewiesen habe, sei dies nach Erfahrungen mit anderen Coronaviren nicht auszuschliessen. Deshalb sei Desinfizieren wichtig - in Kliniken, aber auch ausserhalb, etwa bei Waschbecken, Toiletten, elektronischen Geräten, Handläufen von Treppen, Böden und Wänden. Legende: Trotz fehlendem Nachweis einer Ansteckung über Oberflächen: Vorsorge ist besser als Nachsorge. Keystone

15:36 Italien erwischt Keller-Sutter mit Einreise-Erlaubnis kalt Italien will die Einreise für Ausländerinnen und Ausländer ab 3. Juni wieder erlauben. «Das ist ein einseitiger Entscheid Italiens, den ich zur Kenntnis nehme», sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF. Die Schengenstaaten seien nicht darüber informiert worden. «Die Schweiz wird eigenständig entscheiden, ob sie zu diesem Zeitpunkt ebenfalls Personen aus Italien wieder einreisen lässt», sagte die Justizministerin. «Wir hatten Kontakt mit Italien letzte Woche, da war noch keine Rede von dieser Öffnung.» Für sie sei klar, dass der Entscheid Italiens auch dem wirtschaftlichen Druck geschuldet sei, wegen des Tourismus. Audio Wieder offene Grenzen: Chance oder Gefahr? 28:47 min, aus Samstagsrundschau vom 16.05.2020. abspielen. Laufzeit 28:47 Minuten.

15:18 Polizei löst Demos gegen Corona-Massnahmen auf Wie schon vor Wochenfrist haben sich in mehreren Schweizer Städten Gegner der Corona-Massnahmen zu Kundgebungen versammelt. In der Stadt Bern unterband die Polizei Mahnwachen oder Kundgebungsversuche von Lockout-Gegnern konsequent. Sowohl beim Bundesplatz als auch auf der Allmend wies die Polizei alle Leute weg, welche sich versammeln wollten. Auf der Berner Allmend kesselte die Polizei etwa zwanzig Personen ein, nachdem diese der Aufforderung der Polizei nicht nachgekommen waren, die Örtlichkeiten zu verlassen. Auf dem Zürcher Sechseläutenplatz forderte die Polizei die Demonstranten auf, den Platz zu verlassen, und begann im Anschluss, «uneinsichtige Personen zu kontrollieren, zu verzeigen und wegzuweisen». Gegen 15 Uhr gab die Polizei den Platz wieder frei, teilte aber gleichzeitig mit: «Es werden zu keinem Zeitpunkt weitere Veranstaltungen geduldet.» In Basel versammelten sich rund 120 Gegnerinnen und Gegner der Pandemie-Massnahmen vor dem Rathaus. Die Demonstranten zogen auf den Münsterplatz weiter, wo die Kundgebung nach einer knappen Stunde von der Polizei aufgelöst wurde. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Demos gegen Corona-Massnahmen Polizei kontrolliert, verzeigt und weist weg 16.05.2020 Mit Video

15:02 Vorerst kein Kurz-Trip nach Prag Zwar läuft in Tschechien der wegen der Coronavirus-Pandemie verhängte Ausnahmezustand in der Nacht von Sonntag zu Montag aus. Doch der Einreisestopp für Touristen aus Deutschland und anderen Ländern bleibe auf anderer Grundlage bestehen, stellte ein Sprecher des Innenministeriums klar. Das tschechische Gesundheitsministerium veröffentlichte eine diesbezügliche Verordnung zum «Schutz vor einer Einschleppung von Covid-19». Sie gilt ab dem 18. Mai vorerst unbefristet. Ausnahmen gibt es wie bisher für Ausländer, die über einen dauerhaften Wohnsitz in Tschechien verfügen. Sie müssen bei der Wiedereinreise indes einen negativen Coronavirus-Test vorweisen oder sich einer 14-tägigen Heimquarantäne unterziehen. Sonderregelungen bestehen auch für grenzüberschreitende Berufspendler, Lkw-Fahrer, Diplomaten, Geschäftsreisende und Studierende. In den meisten Fällen muss das für den Aufenthaltsort zuständige Gesundheitsamt vorab informiert werden. Die Kontrollen an den tschechischen Grenzen zu Deutschland und Österreich waren bereits zuvor bis zum 13. Juni verlängert worden. Nach den letzten Lockerungen für das öffentliche Leben war die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Tschechien wieder leicht angestiegen, blieb aber unter der Marke von hundert. Bis Samstag waren 8406 bestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet. 295 Todesfälle wurden mit der neuartigen Erkrankung in Verbindung gebracht. Legende: An Städtereisen ist im Moment in Tschechien nicht zu denken. Reuters

14:32 BAG zu falschen Zahlen: «Der Fehler lag nicht bei uns» Die Verwirrung um die neuen Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) lässt sich nun erklären. Wie Mediensprecher Grégoire Gogniat auf Anfrage von SRF News mitteilt, hätte ein Labor dem BAG falsche Zahlen übermittelt. «Der Fehler lag nicht bei uns», so Gogniat.