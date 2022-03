Der Ticker startet um 6:00 Uhr

19:34 Italien schafft die meisten Massnahmen ab Italien beendet am 31. März den Corona-Ausnahmezustand und schafft die meisten Restriktionen ab. Von April an werden etwa in Hotels, im öffentlichen Personennahverkehr und in Geschäften keine 2G- oder 3G-Zertifikate – also Nachweise von Impfung, Genesung oder Tests – mehr verlangt. Das gab die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung bekannt. Zum 1. Mai werde das in Italien «Greenpass» genannte Zertifikat auch in allen anderen Bereichen und damit komplett abgeschafft. In den öffentlichen Innenräumen etwa von Restaurants, Sporthallen, kulturellen Einrichtungen oder Diskotheken bleibt bis dahin die 2G-Pflicht. Im Aussenbereich ist dagegen kein Nachweis mehr nötig. In Flugzeugen und Langstreckenzügen gilt bis 1. Mai die 3G-Regel. Die Zugangsbeschränkungen für Besucher öffentlicher Veranstaltungen fallen weg: Kinos, Theater, Sportstadien, Ausstellungen und Museen dürfen ab April wieder so viele Leute einlassen wie vor Corona. Die Quarantäne-Vorschriften werden fast vollständig aufgehoben: Künftig müssen sich nur noch Infizierte isolieren, Kontaktpersonen – egal ob geimpft oder nicht – dürfen ihre Wohnung jederzeit verlassen. Auch in den Schulen müssen nur noch infizierte Kinder daheim bleiben.

18:12 BAG meldet 34'367 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat am Donnerstag 34'367 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

17:58 Nationalrat möchte immungeschwächte Personen vor Covid-19 schützen Der Nationalrat möchte immungeschwächten Personen, die trotz Impfung keine Immunabwehr gegen Covid-19 entwickeln, schnellstmöglich den Zugang zu prophylaktischen Therapien ermöglichen. Er hat eine entsprechende Motion seiner Gesundheitskommission gutgeheissen. Der Entscheid fiel deutlich mit 128 zu 32 Stimmen bei 18 Enthaltungen. Dagegen stimmten nur Vertreterinnen und Vertreter der SVP-Fraktion. Im Ständerat ist eine gleichlautende Motion hängig. Stimmt auch die kleine Kammer dem Anliegen zu, gilt der Vorstoss als überwiesen. Konkret geht es um die rasche Beschaffung von prophylaktischen Covid-Medikamenten für Personen mit geschwächtem Immunsystem aufgrund von Krebserkrankungen und chronischen Erkrankungen. In der Schweiz leben schätzungsweise 100'000 bis 200'000 Betroffene. In den USA wurde Anfang Dezember 2021 eine Notfallzulassung für ein Medikament gewährt, das prophylaktisch bei diesen Personen eingesetzt werden kann. In Frankreich wird der Einsatz dieses Medikaments offiziell empfohlen.

17:44 Was wissen wir über Deltakron? In mehreren Ländern ist eine neue Corona-Variante aufgetaucht: Deltakron. Dabei handelt es sich um eine sogenannt rekombinante Virusvariante, eine Kreuzung aus Delta und Omikron. Was ist über die Mischform bisher bekannt? Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel liefert hier Antworten.

16:41 Bei geschlossenen Grenzen sollen Grenzgängerinnen und -gänger nicht behindert werden Bei Grenzschliessungen in Folge der Corona-Pandemie soll die Reisefreiheit und Mobilität der Grenzgängerinnen und Grenzgänger nicht eingeschränkt werden. Das Parlament hat einen Vorstoss angenommen, der verlangt, das Epidemiengesetz entsprechend zu ergänzen. Die grosse Kammer überwies am Donnerstag eine entsprechende Motion von Ständerätin Eva Herzog (SP/BS) an den Bundesrat. Der Entscheid fiel mit 127 zu 46 Stimmen bei zwei Enthaltungen – gegen den Willen der SVP-Fraktion. Der Ständerat hatte die Motion bereits im vergangenen Herbst angenommen. Die Landesregierung soll künftig die Mobilität der Grenzgängerinnen und Grenzgänger garantieren können, wenn er aus gesundheitspolitischen Überlegungen künftig wieder die Grenzen schliessen müsste. Gemäss Motionstext ist auch die Reisefreiheit von Einwohnerinnen und Einwohnern, die eine besondere persönliche, familiäre oder berufliche Bindung zum Grenzgebiet haben, bestmöglich aufrechtzuerhalten.

15:23 Erstmals wieder «St. Patrick's Day» – Irischer PM positiv getestet Erstmals seit drei Jahren ist in Irland und Grossbritannien wieder mit Paraden der St. Patrick's Day gefeiert worden. Zahlreiche Menschen zogen grün gekleidet und ausgelassen durch die irische Hauptstadt Dublin. In der englischen Garnisonsstadt Aldershot südwestlich von London besuchten Queen-Enkel Prinz William (39) und seine Ehefrau Herzogin Kate (40) die Parade der Irish Guards. Britische und irische Regierungsvertreter wünschten über soziale Medien «Happy St Patrick's Day!». Nicht teilnehmen an den Feierlichkeiten konnte allerdings der irische Regierungschef Micheal Martin. Er wurde bei einem Besuch in den USA positiv auf das Coronavirus getestet und musste ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden absagen. Legende: Auch in Dublin findet zum ersten Mal seit 2019 wieder die traditionelle Parade zum St. Patrick's Day statt. Keystone

14:47 USA: Rund 500 Millionen Impfdosen gespendet Die US-Regierung hat nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 500 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an ärmere Länder gespendet. Die Impfstoffe seien an mehr als 110 Staaten übergeben worden – entweder bilateral oder über die globale Impfstoffinitiative Covax, erklärte das Aussenministerium am Donnerstag. Die US-Regierung will auch weiter Impfstoffe spenden. «Diese Arbeit ist entscheidend, denn die Pandemie ist nicht vorbei», sagte Aussenminister Antony Blinken.

13:59 Auch Zürcher Regierungsrätin Natalie Rickli positiv getestet Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli ist positiv auf das Coronavirus getestet worden: Die SVP-Politikerin befindet sich in Isolation und geht ihrer Arbeit während dieser Zeit von zu Hause aus nach, wie ihre Direktion mitteilte. Mit Rickli trifft es die zweite SVP-Vertreterin im Zürcher Regierungsrat innert weniger Stunden: Erst am Mittwochabend wurde bekannt, dass auch Finanzdirektor Ernst Stocker positiv getestet wurde. Auch er befindet sich in Isolation. Die für Freitag angekündigte Präsentation der Kantonsrechnung musste er deshalb um eine Woche verschieben. Legende: Die Zürcher Gesundheitsministerin Natalie Rickli. Keystone

13:47 BAG-Zahlen werden mit Verspätung publiziert Die Aktualisierung der Daten verzögere sich wegen technischer Probleme, schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG).

12:50 Nur sehr wenige infizierte Mütter stecken Neugeborene an Nur sehr wenige Mütter, die bei der Geburt mit dem Coronavirus infiziert sind, geben das Virus an ihre neugeborenen Babys weiter. Demnach würden weniger als ein Prozent der Babys positiver Frauen in den ersten 48 Stunden nach der Geburt ebenfalls positiv getestet, heisst es in einer Studie, die im Fachmagazin «British Medical Journal, Link öffnet in einem neuen Fenster» veröffentlicht wurde. Insgesamt gebe es in den Tagen nach der Geburt bei weniger als zwei Prozent der Babys einen positiven Test. Laut der Studie existierten auch keine Hinweise darauf, dass Mütter das Coronavirus beim Stillen über die Muttermilch an ihr Baby weitergeben. Die Studie stellte jedoch ein höheres Risiko bei schweren Krankheitsverläufen fest: Wenn die Mutter auf die Intensivstation eingeliefert werden musste oder starb, wurde auch das Baby mit grösserer Wahrscheinlichkeit positiv getestet. Für ihre Studie werteten Hauptautorin Shakila Thangaratinam und ihr Team fast 500 bereits vorliegende Studien mit fast 29'000 Müttern aus. Audio Aus dem Archiv: Schwangere sollen sich auf jeden Fall impfen 06:29 min, aus SRF 4 News aktuell vom 09.07.2021. abspielen. Laufzeit 06:29 Minuten.

11:53 Deutscher Bundeskanzler ist für Impfpflicht Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz spricht sich erneut für eine Impfpflicht aus. «Meine persönliche Position ist längst bekannt: Ich bin für eine zeitlich befristete allgemeine Impfnachweispflicht», erklärt der SPD-Politiker via Twitter.

11:48 Corona-Impfpflicht in Deutschland: Debatte beginnt Im deutschen Parlament hat die Debatte über die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht begonnen. Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) warb eindringlich dafür. «Die Menschen in diesem Land haben es satt. Bringen wir diese Pandemie endlich hinter uns, erledigen wir das Virus und kehren wir zur Freiheit zurück», sagte Habeck heute Morgen im Bundestag. Deutlich wurde in der Debatte, dass es in den Fraktionen unterschiedliche Ansichten gibt. So wandte sich Tabea Rössner von den Grünen gegen eine Impfpflicht. «Viele haben Ängste, einige berichten von starken Impfreaktionen», sagte sie. «Sterile Immunität kann mit einer Impfpflicht nicht erreicht werden.» Vorgesehen ist eine Abstimmung über die verschiedenen vorliegenden Anträge ohne die sonst übliche Fraktionsdisziplin. Sie ist in drei Wochen geplant.

10:56 Schweizer haben während Pandemie weniger Alkohol konsumiert Entgegen den Befürchtungen von Fachleuten hat die Schweizer Bevölkerung während der Corona-Pandemie weniger statt mehr Alkohol getrunken. Pro Alkohol-Konsumentin oder -Konsument nahm der Verbrauch um 2.6 Stangen Bier, Ballons Wein oder Gläser Schnaps im Monat ab. Auf die Allgemeinbevölkerung bezogen resultierte ein Rückgang des Alkoholkonsums um 7.7 Prozent, wie das Kompetenzzentrum Sucht Schweiz mitteilt. Die rückläufige Tendenz zeigten alle Geschlechter. Beim Rauschtrinken beobachtete das Zentrum eine Abnahme um einen Vorfall im Monat und damit einen Rückgang um 17 Prozent. Zurückzuführen ist das gemäss der Untersuchung auf die Einschränkung privater Treffen, die Schliessung von Gaststätten oder weniger Geld im Portemonnaie.

10:08 Nidwalden löst Covid-Koordinationsstab auf Der Kanton löst mit dem vom Bundesrat angekündigten Wechsel zur normalen Lage per 1. April den kantonalen Koordinationsstab zur Bewältigung der Corona-Pandemie auf. Mittlerweile habe sich die epidemiologische Lage verbessert und der Bundesrat die meisten Covid-19-Massnahmen aufgehoben, teilt die Nidwaldner Staatskanzlei mit. Der Nidwaldner Regierungsrat hat eine Standortbestimmung zum repetitiven Testen in Schulen vorgenommen und kam zum Schluss, dass die Angebotspflicht aktuell nicht mehr angezeigt sei. Er hebt sie per 26. März auf. Für die Aufhebung des Koordinationsstabs beschloss die Regierung eine Änderung der kantonalen Covid-19-Verordnung, wie es weiter heisst.

8:56 Deutschland: Rekordhohe Fallzahlen vor Lockerungen Die Corona-Zahlen in Deutschland erreichen immer neue Höchststände. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstag 294'931 Neuinfektionen. Das ist die bisher höchste Zahl an einem Tag. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI nun mit 1651.4 an – ebenfalls ein Rekord. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 278 Todesfälle verzeichnet. Die hohen Fallzahlen kommen zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Am Nachmittag beraten Bundeskanzler Olaf Scholz und die 16 Ministerpräsidenten über die Corona-Politik. Morgen Freitag wollen die Ampel-Parteien ein abgespecktes Infektionsschutzgesetz beschliessen, das die rechtlich möglichen Corona-Massnahmen der Bundesländer deutlich reduzieren soll.

7:35 Hongkong kündigt Lockerungen an Regierungschefin Carrie Lam kündigte am Donnerstag Lockerungen der Corona-Massnahmen an. Man werde die Lage in den kommenden Tagen neu beurteilen. Sie verstehe die Ungeduld vieler Menschen gegenüber den Regeln, welche Hongkong isoliert und die Wirtschaft geschwächt hätten, so Lam. Konkret werde über Lockerungen der Grenzbeschränkungen und Social-Distancing-Regeln nachgedacht. Die Zahl der Corona-Infektionen in Hongkong verharrt seit vergangener Woche auf hohem Niveau – ohne Besserung. Allein am Mittwoch wurden 29'000 neue Infektionen und 279 Tote gemeldet. Hongkong hat eine auffällig hohe Todesrate im internationalen Vergleich, viele ältere Patienten sind nicht geimpft. Legende: Hongkong verfolgt eine strenge Null-Covid-Strategie. So gilt etwa noch immer ein Einreisestopp für Reisende aus neun Ländern – darunter Grossbritannien und die USA. Reuters

4:12 Weitere 70 Millionen Impfdosen für Japan Das Biotechnologie-Unternehmen Moderna vereinbart mit der japanischen Regierung eine Lieferung von weiteren 70 Millionen Impfdosen für Auffrischungsimpfungen. Die Bestellung soll voraussichtlich Mitte des Jahres geliefert werden. Die neue Vereinbarung erhöht die Gesamtmenge der gelieferten Vakzine des Unternehmens an Japan auf 163 Millionen Dosen.

21:22 Kanada will Testpflicht bei Einreise aufheben Ab dem 1. April wird Kanada für geimpfte Reisende keinen Coronatest vor der Einreise mehr verlangen, wie ein hochrangiger Regierungsbeamter bestätigte. Er sprach unter der Bedingung der Anonymität, da er nicht befugt war, vor der Ankündigung in dieser Woche öffentlich zu sprechen. Letzten Monat hatte Gesundheitsminister Jean-Yves Duclos angekündigt, dass Reisende, die nach Kanada kommen, an der Grenze einen negativen Antigen-Schnelltest als Alternative zu einem teureren PCR-Test vorlegen können. Die Vereinigten Staaten verlangen für die Einreise weiterhin einen negativen Coronatest.

19:38 WHO warnt vor zu früher Aufhebung der Corona-Massnahmen Angesichts weltweit wieder steigender Corona-Zahlen warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einem zu frühen Ende von Schutzmassnahmen. Dazu gehören etwa das Tragen von Masken und Abstand halten. Wenn die Massnahmen aufgehoben würden, habe das Virus mehr Möglichkeiten zu zirkulieren, sagte WHO-Spezialistin Maria von Kerkhove in Genf. Problematisch sei, dass weltweit inzwischen deutlich weniger getestet werde. Damit sei es schwerer, die Ausbreitung von Varianten zu überwachen. «Jedes Land ist mit einer anderen Situation und Herausforderungen konfrontiert, aber die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei», schrieb auch WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in einem Tweet.